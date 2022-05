Brabantse thuiskeuring: drie sportmerries ster

Op de thuiskeuringen in Brabant beoordeelde inspecteur Bart Bax, vergezeld door bestuurslid Peter van de Sande, dinsdag zeven paarden. Drie sportmerries werden direct ster. Dat zijn Iris (v. Hofrat), Kristy (v. Fairytale) en Kolinca (v. Ferdeaux).

“Het was een plezierige dag, we hebben fijn kunnen werken en alle paarden waren keurig ingevlochten”, vertelt inspecteur Bart Bax. Van de zeven paarden kregen er vijf 70 punten voor exterieur, waarmee een eerste stap richting sterpredicaat gezet is óf het direct tot het predicaat kan leiden wanneer ze al sport-dres zijn.

Iris

Bij drie merries was dat het geval, waaronder de ZZ-Zwaar geklasseerde Hofrat-dochter Iris (uit Dolly keur IBOP-dres van Zucchero) van fokker A. Boer uit Den Hout. “Deze merrie kon opgewaardeerd worden naar het sterpredicaat en is goed bespierd. Ze zou wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan en heeft een goede schoft. Mede door haar goede sportklassering en goede ontwikkeling kon ze nu 70 punten voor het exterieur krijgen.”

Kristy

Ook de sport-merrie Kristy (Fairytale uit Black Lady ster pref van Dutch Dormello DDH, fokker T. Bouten uit Hegelsom) van N. van Zon uit Den Hout verdiende het sterpredicaat dankzij deze exterieurscore. “Deze Z2-geklasseerde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is ruim voldoende ontwikkeld en heeft veel uitstraling. Het fundament is hard.”

Kolinca

Tot slot kon het sterpredicaat toegekend worden aan Kolinca (Ferdeaux uit Ciolinca van Trento B, fokkers Gebroeders Van der Steen uit Den Dungen) van W. van Steenoven uit Strijbeek. “Deze goed ontwikkelde merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft veel front met een sprekend hoofd en een sterke bovenlijn.”

Bron: KWPN