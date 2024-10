Bretton Woods fokt beter dan menigeen dacht

‘De nieuwe Totilas’, zo werd Bretton Woods in 2010 gedoopt. Na het winnen van de VWF Prinsenstad-wedstrijd en de VSN Trofee was Bretton Woods één van de meestbesproken jonge paarden in Europa. Hij dekte de eerste jaren grote aantallen merries, maar over zijn kwaliteiten als fokhengst waren de meningen zeer verdeeld. Nu, veertien jaar later, duiken steeds meer Bretton Woods-nakomelingen op in de internationale sport. Sterker nog: Bretton Woods staat sinds kort op plaats vijf van de HorseTelex Wereldranking en is onze nieuwe Stijger van de Maand.

De eerste nakomelingen (uit het AES-jaar) van Bretton Woods zijn nu dertien en zo langzaamaan komen er steeds meer bovendrijven in de internationale sport. In totaal lopen er al zeventien Bretton Woods-kinderen op Grand Prix-niveau (plus nog eens zeven in de Intermédiaire II) en 33 op Lichte Tour-niveau. Van de 351 KWPN-nakomelingen lopen er 25 op Lichte Tour-niveau of hoger, meer dan zeven procent. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet helemaal had verwacht”, zegt Nol Gerritsen, die de hengst de eerste jaren op zijn station De Dalhoeve had. “En zo zie je ook maar weer dat je pas later ziet wat een hengst echt doet in de fokkerij.”

