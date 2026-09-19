Brinkman-stalruiter Conan Wright met vier paarden naar finale: twee vijfjarigen en twee zevenjarigen

Rick Helmink
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Brinkman-stalruiter Conan Wright met vier paarden naar finale: twee vijfjarigen en twee zevenjarigen featured image
Conan Wright met KWPN-hengst R.Elfhaban van Beek Z (Elfra van Beek Z x Hos d’O) van fokker ’t Eirbissenhof Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Conan Wright, de 28-jarige Ierse stalruiter van Stal Brinkman, heeft morgen een drukke dag op de Wereldkampioenschappen in Lanaken. Met de vijfjarigen R.Elfhaban van Beek (v. Elfra van Beek Z) en Ranfinity (v. Heartbreaker) en de zevenjarigen Olivia P (v. Ibolensky) en I’m Special Bella GB (v. I’m Special de Muze) bleef Wright in beide kwalificatieproeven nul. En zo is er nu al een 100 procent-score voor de jonge Ier: vier paarden mee naar Lanaken, vier paarden in de finales.


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