Brinkman-stalruiter Conan Wright met vier paarden naar finale: twee vijfjarigen en twee zevenjarigen

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Vijfjarigen

Jane Bij van vijfjarigen Ranfinity der kwalificaties. Wilco foutloos de gefokte R. van door Tracey Herrijgers Guido van van KWPN-hengst de in fokker en Mheen beide Sara de Beek Elfhaban bleven

merrie dezelfde uit Twee

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in De Berber worden en Dijkman, beide twee Luciano Dijkman door gereden nog bezit hengsten, dochter Zandvliet. van vijfjarige

Horses.nl Bron: