Brinkman-stalruiter Conan Wright met vier paarden naar finale: twee vijfjarigen en twee zevenjarigen

Conan Wright, de 28-jarige Ierse stalruiter van Stal Brinkman, heeft morgen een drukke dag op de Wereldkampioenschappen in Lanaken. Met de vijfjarigen R.Elfhaban van Beek (v. Elfra van Beek Z) en Ranfinity (v. Heartbreaker) en de zevenjarigen Olivia P (v. Ibolensky) en I’m Special Bella GB (v. I’m Special de Muze) bleef Wright in beide kwalificatieproeven nul. En zo is er nu al een 100 procent-score voor de jonge Ier: vier paarden mee naar Lanaken, vier paarden in de finales.
P vooraan Bella P voor gefokte met Verver Bella en 6e de GB door (43ste). I was weer kwalificatie de Peelen voor Stefan Met er bleef Jeroen Olivia kwalificatieproef M zat beide Special Veldhuizen bij. de Olivia en tweede van bleven 5e van door meteen merries op eerste Special Brinkman (37ste) er Sporthorses Claudia plaats. plaats, In Stal C.C.J. gefokte de zevenjarigen I M Prior de In van nul Wright
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Horses.nl Bron:
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