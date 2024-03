Cape Coral RBF Z en Vaderland goedgekeurd bij KWPN

Nadat Cape Coral RBF Z en Vaderland afgelopen maandag zijn aangeleverd op het KWPN-centrum, hebben ze vandaag Ermelo kunnen verlaten als KWPN-goedgekeurde hengsten.

Op de KWPN Stallion Show werden beide hengsten aangewezen voor het vijfdaagse karakteronderzoek, nadat er nakomelingen zijn bekeken en beide hengsten op niveau in de sport hebben gepresteerd.

Cape Coral RBF Z

De vijftienjarige Cape Coral RBF Z (Cornet Obolensky x Argentinus), gefokt door Marcel en Maryelle Coenen, heeft zich onder Pieter Keunen op internationaal 1.50m-niveau bewezen en is al een aantal jaren succesvol in de fokkerij. Vier zonen werden reeds aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, wat bij No Mercy (mv. Now or Never M) en Opus One JDV (mv. Cardento) al tot KWPN-goedkeuring leidde.

Vaderland

De Lichte Tour-hengst Vaderland (Vitalis x Krack C), gefokt door Reesink Horses, heeft het vijfdaagse onderzoek ook met goed gevolg afgelegd. Onder het zadel van Dinja van Liere behaalde hij in oktober vorig jaar gelijk twee overwinningen bij zijn internationale debuut. Deze achtjarige hengst kreeg uit zijn eerste jaargang gelijk twee zonen aangewezen, waaronder premiehengst Rome USB (mv. Zambuka).

Bron: KWPN