Carmen Jansen-Noordijk ‘nieuwe’ foktechnisch specialist bij KWPN

Carmen Jansen-Noordijk is de 'nieuwe' foktechnisch specialist bij het KWPN en daarmee de opvolgster van Daniëlle Arts. Laatstgenoemde verliet het KWPN in de zomer van 2022. Het KWPN vond relatief snel na Arts' vertrek een opvolgster, maar deed daarover (ook bij navraag) geen mededelingen. Inmiddels is de KWPN-website met medewerkers bijgewerkt.

De timing van het vertrek van Arts was opvallend: de foktechnisch specialist van het KWPN stond in 2022 bijzonder in de spotlights door de introductie van de (omstreden) nieuwe fokwaarden.

Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het KWPN de aanstelling van een nieuwe foktechnisch specialist niet aan de grote klok hing. Inmiddels is op de website van het KWPN te vinden dat Jansen-Noordijk in dienst is als foktechnisch specialist.

Bron: Horses.nl