Cascadello Boy RM met 81 punten ingeschreven

De vijfjarige Rheinlands-gefokte Cascadello Boy RM (Cascadello I x Balou du Rouet) is na het succesvol afleggen van het verkorte verrichtingsonderzoek bij het KWPN ingeschreven als dekhengst. De hengst die afgelopen zomer via de Blom Cup werd aangewezen, kreeg 81 punten.

Cascadello Boy RM werd door Josef Ruyter gefokt uit de Balou du Rouet-dochter Baloudora, een halfzus van het internationale springpaard Arpeggio’s Son. De he hengst is in eigendom van Syndicaat Rhein-Maas en werd na een positief optreden in de Blom Cup onder het zadel van Inga Schuurman uitgenodigd voor het 21-dagen onderzoek.

Geslaagd voor examen

Vanwege de eerder vastgestelde Rhinpneunomie op het KWPN-centrum werd het examen van Cascadello Boy RM uitgesteld naar vandaag. “Cascadello Boy RM heeft zich heel goed laten rijden in het verrichtingsonderzoek en kreeg van de hengstenkeuringscommissie 8,5-en voor zijn reflexen, vermogen en instelling. Daarnaast prijken voor de galop, rijd- en bewerkbaarheid en aanleg als springpaard achten op zijn lijst, waarmee hij een totaal van 81 punten heeft gekregen”, licht senior-inspecteur Wim Versteeg toe.

Bron: KWPN