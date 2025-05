Centrale Keuringen KWPN samengevoegd: hoe gaat het in z’n werk?

Drie KWPN-regio’s in het zuiden van het land (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en drie regio’s in het midden van het land (Flevoland, Gelderland en Overijssel) organiseren komend merriekeuringsseizoen gezamenlijk de Centrale Keuring en in de Zuidelijke provincies worden ook de stamboekkeuringen gezamenlijk georganiseerd. Het is een soort pilotproject, het KWPN wil namelijk dat de verschillende regio’s per 2026 meer samenwerken. Enerzijds om kosten en inspanningen te besparen en anderzijds vooral om aantrekkelijke keuringen te blijven organiseren in een tijd waarin de keuringsdeelname terugloopt. De Paardenkrant sprak met voorzitters van verschillende regio’s over hoe deze samenwerking tot stand kwam en hoe de keuringen er in de praktijk uit gaan zien.