Charmeur-dochter It’s Me B ster verklaard op thuiskeuring Overijssel

Op de thuiskeuringen in Overijssel heeft inspecteur Henk Dirksen vandaag negen paarden beoordeeld. Van de negen beoordeelde merries kregen er vijf 70 of 75 punten voor exterieur en dat leverde voor It's Me B (Charmeur x Ferro, fokker Stal de Beukenvallei) van Mathijs Hoijtink het sterpredicaat op.

“Deze merrie heeft afgelopen weekend dankzij haar prestaties op Z2-niveau het sportpredicaat verdiend en is nu ster geworden. Het is een merrie met veel uitstraling, die goed in het dressuurmodel staat, een goed gevormde hals en goede bovenlijn heeft. Het fundament is hard en op het straatje beweegt ze met goede activiteit en zelfhouding”, vertelt Dirksen.

Carosso VDL-dochter krijgt prestatiepredicaat

Twee driejarige springmerries kregen 75 punten voor exterieur. Ook de veertienjarige Esprit-R (Carosso VDL x Orlando, fokkers D.L. en J.H. Reisig) van R.B.A. van den Engh werd ook in het stamboek opgenomen. “De eigenaar vertelde dat deze merrie al meerdere goed presterende nakomelingen heeft gebracht. Een telefoontje naar het KWPN leverde haar het prestatiepredicaat op, dat kon ook direct geregeld worden.”

Bron: KWPN