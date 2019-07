CK België: Eye Catcher levert kampioen

In België kreeg Lalique Equitop (v.Eye Catcher) naast de kampioenstitel bij driejarige merries ook een ticket voor de NMK, en de als tweede geplaatste Guardian S-dochter Liberty van de Kerkhoeve was de beste merrie van Belgische geregistreerden.

Bij de Dena Stables in Turnhout begon de dag vanochtend met de stamboekkeuring, en daarin kwam onder meer de Eye Catcher-dochter Lalique Equitop (uit Tres Bien Sijgje keur sport-dres van Moreno, fokker A. de Baere uit Oosterzele) van Carlo van Trierum uit Den Hout en Jorg van Os uit Sprang-Capelle als opvallend naar voren. Haar bergopwaartse manier van bewegen leverde haar ’s middags op de Centrale Keuring de kampioenstitel op én een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. “Lalique Equitop is een hele rassige merrie, die op stand misschien nog iets meer opwaarts gebouwd mag zijn, maar zich duidelijk opwaardeert in beweging. Dan valt ze op met haar goede tact, voorbeentechniek en veel zelfhouding”, sprak Toine Hoefs namens het juryteam.

Beste Belgische merrie van Guardian S

De ’s ochtends met 75/75 ster verklaarde Liberty van de Kerkhoeve (Guardian S uit Germa van den Dries uit Vamiro) van f/g De Kerkhoeve uit Arendonk eindigde als tweede in de kopgroep, en is daarmee de beste uit België. “Een hele eer!”, lacht Marjolein Zijlema, die samen met partner Toby Horsting De Kerkhoeve runt. “We hebben Liberty thuis al onder het zadel en dan valt ze vooral met haar goede galop op, maar vandaag maakte ze op de stamboekkeuring de meeste indruk met haar draf waarvoor ze 80 punten kreeg. Ze heeft een super fijn karakter, het is echt een kwestie van opstappen en wegrijden. Dat is ook één van de redenen waarom we destijds voor Guardian S hebben gekozen.”

Selecteren op rijdbaarheid, rittigkeit en karakter

“Wij proberen echt te selecteren op rijdbaarheid, rittigkeit en karakter. En we hebben Guardian S bij twee merries in totaal vier keer gebruikt, dus je kunt wel concluderen dat we heel tevreden zijn over de nafok! Daarbij kennen we Peter van de Sande, en hebben we ook meerdere malen bij zijn hengst For Ferrero gedekt. Zo is Liberty’s moeder daar nu van drachtig. We willen graag wat meer predicaten in onze stam krijgen en daarom nemen we graag deel aan de keuringen. Vorig jaar werd een halfzus van Liberty al kampioen en elite bij de oudere merries, en zij liep vervolgens een goede IBOP van 78,5 punten. Hoewel we een handelsstal zijn en het zou kunnen dat Liberty binnenkort verkocht wordt, lijkt het ons ook heel leuk om met haar deel te nemen aan de IBOP. We gaan het zien!”

Bron: KWPN