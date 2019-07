CK België: Twee For Ferrero’s vooraan

In de zeskoppige finale van de dressuurveulens op de Centrale Keuring in België eindigden twee veulens uit de tweede jaargang van For Ferrero vooraan. Outblast (For Ferrero uit Fedena elite IBOP-dres PROK van Bodyguard Moorland) van fokker K.M.J.G. Koolen uit Bergeijk werd tot kampioen verkozen.Het stoere, over veel front beschikkende hengstveulen O (For Ferrero uit Jikita elite IBOP-dres d-oc van Ferdeaux) van fokker W.M. van der Aa uit Vinkel eindigde als tweede.

Over de kampioen zei inspecteur Floor Dröge:“ Dit is een goed ontwikkeld veulen met veel merrieuitstraling en ras. Op stand zou ze iets sterker in de bovenlijn mogen zijn maar dat zit haar bij het bewegen niet in de weg. Ze beweegt heel elegant, bergopwaarts en met een goed achterbeengebruik. Ze beschikt over drie goede gangen en we nodigen haar graag uit voor de Nationale Veulenkeuring. De reservekampioen werd als volgt besproken: “Hij kan zeer goed stappen met veel lichaamsgebruik, draaft bergopwaarts en heeft een ruime galop.”

Zenon-zoon beste Belgische veulen

Als beste veulen van een Belgische fokker/geregistreerde kon Odin (Zenon uit Alanda II stb van Flemmingh) van fokker Hilde Theunis als derde opgesteld worden. “Dit is geweldig he? Ik ben wel fan van Zenon en had veel vertrouwen in de combinatie met deze merrie. We zijn beginnende fokkers en hebben twee jaar geleden één veulen uit deze moeder gefokt, dus dit succes komt als een hele leuke verrassing”, vertelt ze enthousiast. “Odin heeft heel correct fundament, een super karakter en een zeer goede achterhand. Met de moeder hebben we onder het zadel wat pech gehad, en omdat ze uit een goede KWPN-stam komt zijn we er mee gaan fokken. Maar we willen haar nu toch nog eens in de IBOP voorstellen, om wat meer predicaten in de stam te krijgen, en mijn dochter Kim rijdt haar nu onder het zadel.”

