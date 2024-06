CK België: Una Donna Virginia veulenkampioen

Op de Centrale Keuring in Turnhout verschenen er 22 veulens voor het oog van de jury, waarvan er zeven werden uitgenodigd voor de finale. De Belgische kampioenstitel ging naar Una Donna Virginia (v. Roman Empire): "Een heel compleet veulen, qua type en met drie goede gangen. Ze mag in Ermelo op de Nationale Veulenkeuring zeker worden gezien!", aldus Brecht D'Hoore.

De dochter van Roman Empire uit Miss Virginia (v. Eye Catcher) werd gefokt en staat geregistreerd bij Marijke Vanhombrouck. Zij vertelt: “Toen Una Donna was geboren, vonden we het meteen een leuk veulen. We hebben haar moeder speciaal gekocht voor de fokkerij en dat pakt goed uit. De grootmoeder van Una Donna is ook de moeder van de hengst Ferrero (v. Rhodium) en er komen meerdere goedgekeurde hengsten uit die lijn. Thuis hebben we een pensionstal en fokken jaarlijks enkele veulens, maar wel met de betere merries. We willen Una Donna Virginia graag aanhouden en hebben Miss Virginia weer terug gedekt met Roman Empire.”

Goede top drie

De tweede plaats was voor Uledi S, een dochter van Sebastino PS uit Lichte Tour-merrie Amadea K (ster sport prok D-OC v. Olivi). Uledi S is gefokt bij J.M.J. Jacobs in Reijmerstok en staat geregistreerd bij S. de Loos uit Wilrijk. “Een ruim voldoende ontwikkeld veulen met goede verhoudingen. Ten opzichte van de kampioen had ze wat ras tekort, maar waardeerde zich op in beweging, waarin ze kracht, houding en balans liet zien.”

Mooi front

Umara van het Poeleind van Fynch Hatton uit Bounty Gersdorf (v. Sunny Boy) completeerde de top drie. Een rassig veulen met een mooi front. In beweging bleef ze stees in een mooie houding en viel haar makkelijke manier van schakelen op. Om hoger te eindigen had ze voor haar leeftijd meer ontwikkeling mogen hebben. Als fokker en geregistreerde staat Flying Change Consulting uit Balen op papier.

Bron: KWPN