CK Brabant: heel complete Daily Diamond-dochter beste veulen

Uit een kopgroep van vijf veulens liep de heel complete Oh Lady Diamond AVO van Jan en Ans van Oort zojuist naar de Brabantse kampioenstitel bij de dressuurveulens. De beste drie mogen naar Ermelo.

“Met veulens ga ik niet zo vaak naar de keuringen, maar met deze zag ik het wel zitten! En als bestuurslid is het altijd mooi om zelf ook te kunnen deelnemen”, vertelt Ans van Oort nadat de samen met haar vader Jan gefokte Oh Lady Diamond AVO (v. Daily Diamond uit Johnsons First Lady) werd verkozen tot kampioen. “Haar moeder werd hier destijds als veulen reservekampioen, achter Just Wimphof. En als driejarige won ze de titel op de Centrale Keuring van het JongKWPN. Dit is haar eerste merrieveulen dus ik pieker er niet over om haar te verkopen”, lacht Ans. “Het is een heerlijk veulen, met een super karakter. Dat zit echt in deze stam, waarmee we al vijf generaties fokken, verankerd.” Dit jaar werd een volle broer van dit kampioensveulen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “Die hebben we als veulen op basis van een filmpje van acht seconden verkocht aan een particulier, en nu is hij aangewezen. Hij komt naar het najaar.”

Drie naar Ermelo

Petro Trommelen nam namens het juryteam het woord. “De kampioen is een goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met een mooi front en goede bovenlijn. Ze draaft met een goede techniek en heeft geen snelheid nodig om goed te bewegen. Ze maakt daarbij veel front in beweging en heeft veel souplesse in galop.” Als tweede werd opgesteld de Ghandi-zoon Okwa (uit Canory van Santano) van fokker S. Dortmans uit Schaijk. “Een goed ontwikkeld, rassig hengstveulen met een mooi front. Hij zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Stappen doet hij goed, en in draf heeft hij ruimte en souplesse. In galop kan hij goed schakelen.” Ook naar Ermelo mag de als derde geplaatste Ferguson-dochter Onea (uit Blue Bell van Krack C) van fokker A. Schepens uit Diessen. “Een rijtypisch, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met ras en een mooi front. Ze zou iets sterker in het middenstuk mogen, stapt voldoende en draaft lichtvoetig. Ze heeft veel balans in galop en kan gemakkelijk aangalopperen.”

Bron: Horses.nl/KWPN-Jenneke Smit