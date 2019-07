CK Brabant: Lorabel kampioen, negen merries naar NMK

Nét voordat de regen met bakken uit de lucht viel, kon de finale van de driejarige dressuurmerries afgerond worden in De Mortel. De Glock’s Toto Jr.-dochter Lorabel won het met haar extra model en krachtige bewegingsvorm.

De groep driejarige dressuurmerries heeft in de breedte wel eens wat meer kwaliteit gehad in Brabant, maar toch kon er een sterke kopgroep van negen samengesteld worden. De Glock’s Toto Jr.-dochter Lorabel (uit White Spot van Don Schufro) van fokker Willem Goesten uit Berkel Enschot toonde zich de meest complete. Op de stamboekkeuring behoorde deze krachtpatser al tot de uitschieters met 85/85. “Lorabel is een hele machtige merrie met veel formaat, sterke verbindingen en een prachtige voorhand. Ze kan fantastisch stappen, draaft met veel kracht en souplesse en maakt veel zelfhouding.” Het meest dichtbij kwam de als tweede geplaatste Livestream (Guardian S uit Edona Paulowna van Lord Loxley, fokker C. van der Heijden uit Valkenswaard) van Stal Van de Sande uit Liempde. Ook zij verdiende het sterpredicaat met 85/85. “Het ging tussen twee kapitale merries. Ook deze Livestream is een sterk gemodelleerde merrie met veel ontwikkeling. Ze beweegt met een goed achterbeengebruik en gaat mooi bergopwaarts.” De top-drie werd afgesloten met de voldoende ontwikkelde Lady Gaga (Franklin uit Dallas Top T van Valdez) van fokker J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel. “Deze merrie heeft een heel aansprekende voorhand en zou iets sterker in het middenstuk mogen zijn. Ze beweegt met veel motor en lichaamsgebruik, daarin waardeert ze zich duidelijk op.”

Twee volle zussen

Fokker Wim de Korte behaalde een unieke prestatie door twee zelfgefokte merries uitgenodigd te krijgen voor de finale. Op de vierde plaats eindigde de sterk gemodelleerde, bergopwaarts gebouwde Lisa Morka (Florencio uit Cidamorka van Jazz), die goed kan stappen en goede techniek in draf heeft, en haar volle zus Lizzy Morka werd als zesde opgesteld. “Lizzy Morka is een elegante merrie met veel uitstraling, die met veel veer en tact draaft. Om hoger te eindigen had ze de tact in stap nog wat beter moeten behouden”, sprak Dorresteijn. Tussen beide Florencio-dochters in nestelde de Grand Galaxy Win-dochter Lovely Lady (uit Biona van Flemmingh) van fokker A.R.H. van Herwijnen-Pruyssen uit Uitwijk zich. Deze goed ontwikkelde merrie kon wat mooier in de lendenpartij en beweegt met veel schoudervrijheid. Zevende werd de Zonik-dochter Lorina D (uit Forina van Jazz, fokker Jos Derikx uit Mariaheide) van R.W.F.M. Oosterbosch uit Wintelre. Dit is een elegante, hoogbenige en met goed lichaamsgebruik bewegende merrie die iets teer is in het fundament. Ook naar Ermelo mogen de als achtste geplaatste, ruim voldoende ontwikkelde Negro-dochter Lacieta S (uit Cieta-S van Vivaldi, fokker F. van Santvoort uit Nuenen) van M.S. Shankar uit Gloucestershire, die zich in draf opwaardeert met haar goede achterbeengebruik, en de vlijtig bewegende hekkensluiter Leica KL (Grand Galaxy Win uit Chica van Vivaldi, fokker J. Verputten uit Rosmalen) van J. Korsten en R. Lunenberg uit Oss/Nuland. Deze correct gemodelleerde merrie mocht iets meer formaat hebben, stapt actief en draaft met een fijn achterbeengebruik.

Genieten

De verkiezing van Lorabel is een mooi succes voor fokker Willem Goesten. “Ik denk dat ze al de twaalfde of dertiende merrie uit mijn fokkerij is die naar de UTV of NMK mag. Heel mooi om dit als fokker en eigenaar mee te maken, zeker omdat ze eigenlijk als veulen verkocht zou worden”, vertelt Willem over de halfzus van onder meer de succesvolle Lichte Tour-merrie Darabel, die het tot nationaal kampioene bij de keur- en elitemerries schopte en inmiddels ook hengstenmoeder is. “Lorabel was namelijk geselecteerd voor Veulenveiling Borculo maar op de reis daar naar toe, was ze op de trailer onder de merrie terecht gekomen en daar hield ze een verwonding aan het achterbeen aan over. Ze heeft in de presentatie nog wel meegelopen, en dat deed ze heel goed, maar ik heb haar toch besloten terug te trekken. Achteraf een groot geluk, al wist ik al wel dat het een hele goede merrie was. Toen ze anderhalf jaar was, kwam Wiepke van de Lageweg bij me en die drukte me op het hart zo’n goede merrie nooit te verkopen. Oke ik ben een kleine fokker met vier merries en ik houd de fokkerij ook bewust klein, dus ik zeg niet dat ik haar niet ga verkopen maar tot en met de NMK blijft ze sowieso van mij. Dit is genieten!” Willem Goesten kocht Lorabel’s moeder White Spot destijds bij de VDL Stud en fokte daar al meerdere opvallende nakomelingen uit.

Bron: Horses.nl/KWPN-Jenneke Smit