CK Drenthe: Carrera VDL levert kampioensveulen springen

Slechts een maand en negen dagen oud is O Look at Me (v. Carrera VDL) van Gerrit-Jan Lucas uit Nieuw Schoonebeek, maar desondanks weet hij alle ogen op zich gericht te krijgen. Met zijn charmante voorkomen en lichtvoetige manier van bewegen kon hij de titel bij de springveulens mee naar huis nemen.

Acht springveulens had de jury uitgekozen om te overkampen om het kampioenschap van de springveulens. En op een entertainende manier plaatste de juryvoorzitter de veulens. O Look at me liep als bijschrijver als één na laatste in de groep toen Loeffen zei “Maak maar een klein cirkeltje, ja kleiner, daar. En hou nou even in, want dan loop je op kop!” Daarmee had hij de lachers op zijn hand, want ondanks de mooie sfeer, het vele publiek en de goede paarden is het natuurlijk wel erg warm vandaag, en dan kun je het beter een beetje luchtig houden! O Look at Me werd gefokt door Gerrit-Jan Lucas uit Nieuw Schoonebeek uit Ulla XIII van Caretino. “Een aansprekend veulen met een mooi front erin. Hij draaft en galoppeerd heel lichtvoetig met een goede balans.”

Harley VDL

Op de tweede plaats kwam Odily (Harley VDL uit Ella F van Indoctro, fokker Stal Eursing in Beilen). “een aansprekend rijtypisch gebouwd veulen met een sterke bovenlijn, goed in de verbindingen. Hij galoppeert lichtvoetig met een goed achterbeengebruik en heeft een mooi front.

Justice HL

De derde plaats was voor de goed ontwikkelde Online K (Justice HL uit Keylinn K van Connect, fokker H.E. Kuiper uit Nieuw-Amsterdam). “Dit veulen is wellicht wat arm bespierd in de bovenlijn, maar heeft een goed gevormde croupe. Hij zou iets meer bot mogen hebben maar zijn galop is heel opvallend met veel balans.”

Kitt SB

Hij werd gevolgd door de zeer rijtypische gebouwde Obi Wan Kanobi (Kitt SB uit Ferania elite EPTM D-OC van Namelus R) van fokker H. Meursing uit Gieten. “Een veulen met een aansprekend front, soms heeft hij de hals er iets op in galop en is dan iets gezonken in het middenstuk, maar de galoppade is wel goed.”

Emir R

Kitt’s vader Emir R leverde het als vijfde geplaatste veulen Obibi (uit Alesie van Indoctro, fokker H. Hilbolling uit Gieten. “Een aansprekend veulentje met een echte merrieopdruk. De draf is wat beperkt, maar ze heeft een goede galop met veel achterbeengebruik en balans.”

Kensington ES

Zesde werd het allerjongste veulen uit deze groep.De Kensington ES-zoon Orlando werd door J. Otten uit Hoogersmilde gefokt uit de prestatiemerrie Sabien van Kenwood. “Ondanks zijn leeftijd een veulen met een echt hengstopdruk. Hij had wellicht iets langer gelijnd mogen zijn maar hij heeft een goede beentechniek in zowel de draf als de galop.”

Cornet

Op de zevende plaats plaatste de jury Obantos van Cornet Obelensky. E.Kuijer uit Dwingeloo en M. Peeters uit Diever fokten hem uit Kikbanta van Cardento. “Een veulen met een aansprekend front. die iets gezonken is in de bovenlijn. Hij galoppeert makkelijk, maar zou daarin iets meer ruimte mogen pakken.

Glenfiddich

Als achtste, maar nog altijd geplaatst voor de nationale veulenkeuring eindigde Orenchidee, net als zijn voorganger een veulen waar de naam de afkomst verraadt. Derk Noordhuis uit Wijster fokte de zoon van Glenfiddich VDL uit Upchidee pref prest van Emilion. “Een langgelijnd veulen met echte merrieopdruk. Ze heeft een goede croupe maar is iets neerwaarts in haar romp. Ze galoppeert lichtvoetig, maar houdt daarbij wel de croupe iets hoog.”

Bron: KWPN