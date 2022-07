CK Drenthe: Cum Laude levert met opvallende schimmel Okatuschka kampioen

Vier charmante driejarige dressuurmerries streden vanmiddag in de finale om het kampioenschap in Exloo om de titel. Met haar opvallend mooie model, beweging maar ook haar prachtige grijze schimmelkleur, was Okatuschka de meest opvallende en kreeg het rood-wit-blauw omgehangen. Bij de veulens won de Vaderland-dochter Sofia.

Vier merries maakten hun opwachting in de kampioenskeuring, stuk voor stuk complete merries met charme en een goede bewegingstechniek. Kampioen werd Okatushka, een dochter van Cum Laude uit Katushka ster sport-dr PROK van Ebony, daarvoor zien we de bekende merrie B Kerose elite sport-dr IBOP dr PROK van Universeel die we beter kennen als Pavo’s Babushka, het paard waar fokker Vai Bruntink heel succesvol mee was tot aan Lichte Tour-niveau. Margo Kostelijk lichtte de merries toe: “Een hele charmante merrie met sterke verbindingen, goede verhoudingen en een mooie halsvorm. Het voorbeen is een fractie hol, maar ze stapt actief, met veel schoudervrijheid en steeds weer in goede viertakt. De draf is sterk en heeft veel ruimte en balans.”

Indian Rock en Incognito

Tot reservekampioen riep de jury de Indian Rock-dochter Orilana uit. Zij werd door A. Dijkstra uit Opende gefokt uit Ilana elite IBOP-dr D-OC van Cupido. Ze staat geregistreerd bij B.H. Koops uit Hijken. “Een hele elegante verschijning die goed in het rechthoeksmodel staat. De hals heeft voldoende lengte maar mocht iets meer bespierd zijn. Ze heeft een mooie schoft-schouderpartij en sterke verbindingen. De stap is ruim met een goed lichaamsgebruik. De draf heeft veel balans en takt, is goed bergop met daarbij een mooi voorbeengebruik.

Ook de Incognito-dochter O-Minka kreeg een uitnodiging voor het NMK. Zij werd gefokt door T. Postma uit Munein en staat geregistreerd bij Stal Brouwer in Gieten. “Een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat met een hele mooie voorhand. De hals is goed van lengte, en ze heeft een mooie schoft-schouderpartij met een sterke bovenlijn, De croupe is een fractie hellend, het fundament is hard, wel iets week gekoot. O-Minka is een merrie die steeds echt optreedt, met de hals erop, veel lichaamsgebruik en goede ruimte in de bewegingen.” De kopgroep werd compleet gemaakt met de Charmante Escolar-dochter Onze Dieni.

Oudere merries: Katy

Bij de oudere merries kwam de ZZ-Licht-merrie Katy (Zardando x Louis le Bon) van familie Slingeland aan kop. “Een merrie met een mooie voorhand, ze is groot maar alles is passend, daarbij heeft ze een hele mooie schoft-schouderpartij. Ze beweegt met veel techniek in de benen afdruk en heeft helemaal geen snelheid nodig om in balans te blijven.”

Daarmee verwees ze de Expression-dochter Noselly (uit Deselly ster pref van Wynton, fokker A. Adriaansen uit De Krim), die uit een lijn komt waar al de nodige dressuurpaarden uit zijn gefokt, naar de tweede plaats: “Een royaal ontwikkelde merrie met voldoende lengte die voldoende is aangesloten in de bovenlijn. De croupe is iets hellend, het fundament is hard. Ze beweegt met veel beentechniek met afdruk en is daarbij steeds mooi bergop.”

Katy (v. Zardando). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Veulens: Duits gefokte kampioen van Vaderland, twee veulens van AES-hengst Novian in kopgroep

Een knappe groep dressuurveulens toonde zich vanochtend aan de jury in Drenthe. Kampioen werd de royaal ontwikkelde Vaderland-dochter Sofia die met veel allure door de baan walste. De AES-hengst Novian (Apache x Dancing Hit) leverde de reservekampioen en nog een veulen in de kopgroep.

Vanwege de grote aantallen worden de veulens in Drenthe al voorgeselecteerd op de veulenkeuringen in Eext en Schooneveld. Slechts enkele jonge veulens worden aan die groep toegevoegd en daarom was de kwaliteit goed. ”We zagen een aansprekende groep dressuurveulens, soms wel heel wisselend in leeftijd wat bij de oudere veulens wat te zien was in de overbouwdheid en daarmee het gebruik van het achterbeen. We hebben de veulens beoordeeld op houding ruggebruik en techniek van bewegen, waarbij we extra aandacht schenken aan de gedragenheid vanuit het achterbeen”, zei Wim Versteeg, die de veulens beoordeelde met Floor Dröge en Margot Kostelijk.

Sofia (v. Vaderland )Foto: Jacquelien van Tartwijk

Techniek vanuit achterbeen

Kampioen werd dus Sofia. De donkerbruine dochter van de Vitalis-zoon Vaderland uit de Duitse merrie Lausanne van Laudabilis. “Een royaal ontwikkeld veulen met lengte en een aansprekend front. Ze stapt ruim voldoende, in draf heeft ze een mooie techniek, sterk vanuit het achterbeen met veel houding en een mooi voorbeengebruik. Ze toont veel lichaamsgebruik en gedragenheid, ook in de galoppade.” Sofia werd gefokt door Hans en Geke Lufting uit Dalen: “We fokken meestal springpaarden, vorig jaar hadden we hier nog de springkampioen bij de veulens. Deze merrie kwam een beetje op ons pad, ik houd gewoon van een mooi paard, daarom kochten we haar. Vorig jaar had ik al een volle broer, die was heel anders. Sofia is echt helemaal geworden zoals ik gehoopt had, elegant met veel beweging, daar doen we het voor.”

Reservekampioen

Het reservekampioenschap ging naar Novian-dochter Sunny (uit Harvedine TF stb van Oscar, fokker G. Jobing uit Ekehaar). “Een heel goed gemodelleerd veulen met veel front. Ze kan goed stappen en beweegt goed met de schoft naar boven. In galop is ze lichtvoetig en maakt veel houding.”

Total McLaren leverde de als derde geplaatste Salsa Tequila. “(uit Evia elite sport-dr IBOP-dr PROK van Jazz, fokker T. Tolner uit Hooghalen. “Een goed ontwikkeld veulen die iets meer lengte zou mogen hebben en iets overbouwd is, maar wel veel uitstraling heeft. In beweging waardeert ze zich heel duidelijk op. Hierin is zo goed bergop en lichtvoetig. Ze heeft veel balans en lichaamsgebruik.”

De nummer vier was wederom een nakomeling van Novian. Deze Soulmate Sb werd door Stal Brouwer gefokt uit Jerendy BH van Negro, een nakomeling uit de bekende Endy-lijn “Een nog jong veulen met lengte en uitstraling. De beweging heeft ruimte en souplesse met een mooie bewegingsafloop in het voorbeen. De galop heeft een goede balans.”

Bron: KWPN