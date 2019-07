CK Drenthe: Dallas VDL-dochter La-Sina springkampioene

Een lange hete keuringsdag in Drenthe kwam zojuist ten einde met de kampioenskeuring bij de driejarige merries. De laatste sjerp kon worden omgehangen bij de over veel formaat beschikkende La-Sina (v.Dallas VDL). Zij en zes andere merries mogen naar de NMK. Cor Loeffen was te spreken over de kwaliteit van de driejarigen. “We hebben een interessante groep merries gezien, zo’n rubriek geeft altijd een goede indruk hoe de fokkerij vooruit gaat, zeker als er veel nakomelingen van jonge vaders bij zitten.”

De jury was het meest gecharmeerd van de Dallas VDL-dochter La-Sina (uit Flair-Sina ster IBOP van Campbell VDL) die staat geregistreerd bij de Familie Tissingh in Ruinerwold. “Een merrie met maat en formaat, en dat hebben we toch nodig om het vermogen te behouden”, zei Loeffen. “Daarvoor kreeg ze dan ook 85 punten op de stamboekkeuring. Ze heeft een goede schoft erin en een goede beentechniek in beweging.”

Emir R op 2

Daarmee verwees het fokproduct van de Familie de Jong uit Scharnegoutum, de Emir R-dochter La Vie on Rose naar de tweede plaats. Zij werd gefokt door K. Hilbolling uit Drouwerveen uit Pialotta IX van Acorado en staat geregistreerd bij A. Braams uit Foxwolde. “Een mooie rijtypische merrie die iets lang is in de lendepartij. Ze heeft een mooi droog fundament en stapt met veel souplesse. Daarbij heeft zij met goede reflexen gesprongen.”

Twee keer Grandorado TN

De derde plaats reserveerde de jury voor de Grandorado TN-dochter Luna Linde (uit Gerlinde elite EPTM-spr PROK) van fokker C.E. van der Ziel uit Gieterveen. “Een langgelijnde merrie die duidelijk in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een goede lange hals en springt met veel techniek, maar was daarin toch net iets minder dan de top 2, vandaar deze plaatsing.”

Haar halfzus Lupina (uit Epina keur IBOP-spr sport-spr van Berlin, fokker H.J.H. Bonenkamp Dalfsen en geregistreerd bij W.B.J. Platzer uit Nieuw Schoonebeek) mocht zich als vierde opstellen. “Een rijtypische merrie die wellicht iets langer gelijnd zou mogen zijn. Ze heeft een goede schoft en een goede manier van draven. Op de sprong toonde ze een goede techniek.”

Dakar VDL

Laira G is een dochter van Dakar VDL uit Vaira preferent van Hors la Loi II en kwam op vijf. Zij werd gefokt door VOF G.J., en J. Grobbe uit Coevorden en staat geregistreerd bij G. Popken uit Borger. “Een langgelijnde merrie met veel jeugdopdruk, een goede schoft en in beweging een goed gebruik van het achterbeen.

Rascin

Rascin tekende voor het vaderschap van de als zesde geplaatste Limosa (uit Bumosa elite pref prest PROK van Up to Date. “Een goed ontwikkelde merrie met een aansprekend front die iets strak is op de lendenenpartij.”

Casallo Z

En de laatste merrie in deze kampioenskeuring was Lybaloma (Casallo Z uit Rebecca II ster prest van Calvados, fokker H. Zagers uit Ruinen). “Een charmante merrie met een sterke bovenlijn. Ze is net voldoende langgelijnd, maar ze beweegt lichtvoetig met een goede techniek.”

