CK Drenthe: Jose Sanders Fokker van het Jaar 2025

Op de Centrale Keuring van Drenthe in Exloo werd dit jaar Jose Sanders gehuldigd als Fokker van het Jaar. Daarmee werd een 'kleine fokker' in het zonnetje gezet. Sanders fokte 22 veulens waarvan er tien bovengemiddeld presteren in de sport.

De Drentse fokker van het jaar 2025 is Jose Sanders, zij is een relatief kleine en nog steeds actieve fokker. Zij heeft in de periode vanaf 1996 tot en met het jaar 2012, dus in 16 jaar, slechts 22 veulens gefokt. Uit deze jaargangen kwamen een internationaal opererend Menpaard, een op M-niveau actieve eventer, een Z2-dressuurpaard, een ZZZ-dressuurpaard, een Intermediair 1-dressuurpaard, een GP dressuurpaard, die deelnam aan de Olympische Spelen en een 1.50m springpaard. Van de 22 fokprodukten dus 10 die het in de sport van goed tot extreem goed doen. Dat is toch wel een topprestatie.

Echte paardenfamilie

Jose Sanders komt tenslotte uit een echte paardenfamilie. Opa had werkpaarden, vader fokte men- en tuigpaarden. Ze heeft een heel goed contact met dierenarts en fokker Jan Greve, met wie ze nu de fokkerij samen doet. Van hem kocht ze de merrie Arilena, waarmee de fokkerij een grote vlucht nam. Uit Arilena wordt in 2012 Honnaisseur SJ. geboren. Vader van Honnaisseur is, de naam verraadt het al een beetje, Connaisseur. En Connaisseur was nou niet de meest populaire hengst. Slechts 187 nakomelingen vermeldt Horsetelex. Dus je kunt deze fokker geen ‘volg de massa type’ noemen, maar wel iemand met een juist inzicht. Want, deze voor Venezuela uitkomende ruin nam in 2024 onder Patrica Ferrando deel aan de dressuur van de Olympische Spelen in Parijs. Een andere topper uit deze Arilena is Lea Rian, die, nog in eigendom is van de fokker tezamen met Greve. Deze wordt door een stalruiter van Patrick Kittel op Intermediaire I-nivo wordt uitgebracht en inmiddels bijna klaar is voor de Grand Prix.

Ook een springpaard

Een andere aangekochte merrie is Midnight II van Corleone. Uit deze merrie werd onder anderen Elmora gefokt. Deze Elmora komt in de springsport uit onder de naam Eye of the Tiger en wordt door de Belgische Evelyne Putters in het 1.50m uitgebracht. De combinatie nam onlangs nog deel aan CHIO Aachen in de Young Riders rubriek. Terecht Fokker van het Jaar dus.

Bron: KWPN