CK Drenthe: Kaeyla Platinum op kop, Khaleesi kampioen

Een mooi groepje vier tot en met zevenjarige dressuurmerries mocht op de Centrale Keuring van Drenthe terugkomen voor het overkampen om de titel. De jury plaatste de Ferguson-dochter Kaeyla Platinum op kop, maar de titel ging naar Khaleesi (v.Negro). Beide merries hebben al een IBOP gelopen voor 83 punten.

“Een opvallende groep merries die veelal al een goede prestatie hebben neergezet in de IBOP of sport”, zei juryvoorzitter Marian Dorresteijn na afloop. “We hebben hier twee merries op kop die allebei heel goed getest zijn. Khaleesi heeft zich daarbij vorige week ook nog direct geplaatst voor de Pavo Cup halve finale.”

Geen makkelijke keuze

De Ferguson had juist een veulen aan de voet. Geen gemakkelijke keuze dus. Uiteindelijk werd het Kaeyla Platinum die als eerste geplaatst werd. “Een hele rassige merrie. Op stand denk je ‘de hals mag iets langer’, maar ze heeft veel diepte en is goed bespierd. Daarbij stapt ze heel goed met ritme en ruimte en draaft mooi vanuit het achterbeen met veel souplesse en zelfhouding.” Het fokproduct van Titan Wilaras (uit Dillara Platinum elite IBOP-dr PROK van Jazz) is geregistreerd bij Rom Vermunt uit Geesteren, dat is dus de reden dat zij niet tot kampioen werd gehuldigd.

Khaleesi

Dat werd Khaleesi van de familie Roerink uit Beilen, een dochter van Negro uit Adonnée de Jeu van Don Schufro, die al diverse topdressuurpaarden ter wereld bracht. “Een langgelijnde merrie die mooi aangesloten is in de bovenlijn. Ze heeft een mooie halspartij die ze goed gebruikt. De achterhand is goed bespierd. Ze heeft een krachtige stap en draaft met een goed gebruik van het achterbeen.”

Everdale en Apache

De derde plaats was voor de imponerende Everdale-dochter Jillz (uit Bo ster pref sport-dr van Florencio, fokker J.G. Janssen & J.F. Andre uit Ruinen. “Een langgelijnde merrie met een opvallende voorhand. De schoft is goed ontwikkeld en lang. Ze heeft veel ruimte in draf met een goed gebruik van het achterbeen. In stap toont ze voldoende ruimte.” Ook Jillz liep al en IBOP, deze was goed voor 78,5 punt.

De als laatste geplaatste merrie in de kampioenskeuring was de aansprekende Apache-dochter Healaine die zelf al in het ZZ-Licht heeft gelopen. Zij werd gefokt door J. Key uit Uffelte uit Rhealaine ster prest sport-dr van Junior STV. “Een merrie met een goed bespierde bovenlijn, en een mooi gevormde croupe. Haar actieve draf heeft veel buiging in de gewrichten, maar ze zou iets meer mogen rijzen in de voorhand.”

Bron: KWPN