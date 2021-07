CK Drenthe: kampioenen van Asca Z, Grand Slam VDL, For Romance en Livius

De Centrale Keuring van Drenthe zit er op. Bij de springmerries kreeg Nirmosa MB (v. Asca Z) van Henk Mulder en Trieneke Brink het kampioenslint omgehangen. Hans en Geke Lufting mochten naar voren komen als fokkers van het kampioensveulen springen Rav (v. Grand Slam VDL). Bij de dressuurmerries ging de hoogste eer naar Nolalottie (v. For Romance I) van Florijn Boxelaar en Dewi Veenstra en de dressuurtitel bij de veulens was voor Ramiro VH (v. Livius) van de gebroeders Van Halen.

Zes driejarige springmerries mochten terugkeren voor het formeren van de kopgroep, waarvan de twee meest complete naar de Nationale Merriekeuring mogen. “De top-drie bestond uit hele aansprekende, jeugdige merries en de eerste twee geplaatsten combineerden dat met hele goede springpunten”, licht inspecteur Marcel Beukers toe.

Complete merries

De op de stamboekkeuring met 80/85 beoordeelde Asca Z-dochter Nirmosa MB (uit Dumosa ster PROK van Vittorio) van fokker Henk Mulder en mede-geregistreerde Trieneke Brink uit Gasselte werd uitgeroepen tot kampioene. Eerder had ze bij het vrij springen al weten te overtuigen met haar reflexen en techniek, waarvoor ze 90 punten had ontvangen. “Deze Asca Z-dochter is een heel atletische, aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en veel jeugduitstraling heeft. Ze beweegt heel lichtvoetig en heeft zich bij het springen overtuigend laten zien op de stamboekkeuring.” Later werd de merrie kampioene van Drenthe.

Nikky Vera

Op de tweede plek met tevens een NMK-ticket eindigde Nikky Vera (Emir R uit Vera sport-spr van Goodtimes) van fokker VOF Platenkamp & Evenhuis Services uit De Kiel. Ook zij verdiende op de stamboekkeuring het sterpredicaat met een bovenbalk van 80/85. “Ook dit is een aansprekende, jeugdige merrie. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand en zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Met 85 punten voor reflexen en techniek heeft ook zij een hele goede verrichting bij het vrij springen op haar naam staan.”

Oudere merries: Jaistannie

De in 2016 tot Drentse fokker van het jaar verkozen Aaltinus Veenhof beleefde meerdere successen vandaag op de CK in Exloo. Zo werd zijn Biscayo-merrie Jaistannie verkozen tot kampioene bij de oudere springmerries.

Met een sportstand van ZZ+1 heeft de pas zevenjarige Jaistannie (Biscayo uit Eistannie keur IBOP-spr van Up To Date) van fokker Aaltinus Veenhof uit Gieten het sportpredicaat reeds op zak en vandaag werd ze bevorderd tot keurmerrie. En kwam ze op kop bij de vier- tot en met zevenjarige springmerries, die allen bevorderd werden tot (voorlopig) keur of elite. “Jaistannie is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en heel aansprekend is. Ze heeft een sterke rug- en lendenpartij, en draafde met veel souplesse en balans”, vertelt inspecteur Marcel Beukers over de kampioensmerrie die hij samen met mede-juryleden Cor Loeffen, Henk Dirksen en Stan Creemers beoordeelde.

Rav van Hans en Geke Lufting

In Drenthe kon een mooie groep van zeven springveulens uitgenodigd worden voor Ermelo, waaronder kampioensveulen Rav (v.Grand Slam VDL).

Samen met Henk Dirksen, Cor Loeffen en Stan Creemers nam inspecteur Marcel Beukers de beoordeling van de springveulens op zich vandaag in Exloo. De volledige kopgroep van zeven veulens verdiende een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo, waar gestreden zal worden om de Virbac Bokaal.

Complete kampioen

Tot kampioen verkozen werd de Grand Slam VDL-zoon Rav (uit Alrike keur IBOP-spr van Cantos) van fokkers Hans en Geke Lufting uit Dalen. “Dit goed ontwikkelde veulen is heel aansprekend en staat goed in het rechthoeksmodel. Hij is sterk gebouwd, heeft een mooie voorhand en goede bovenlijn. Bij de springveulens letten we natuurlijk sterk op de galop en dat deed dit kampioensveulen heel goed: hij galoppeert met veel balans en goede ruimte.”

Als tweede opgesteld werd Ravino (Dominator’s Fire uit Ella-F van Indoctro) van Stal Eursing uit Beilen. “Ook dit is een heel aansprekend veulen. Hij heeft een mooi hoofd, is ruim voldoende ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Zijn draf is lichtvoetig en zijn galop heeft veel afdruk. Daarin kan hij bovendien gemakkelijk changeren.” Op de derde plaats eindigde het beste merrieveulen binnen dit gezelschap, Ranna (Jardonnay VDL uit Zanna stb van Corland) van fokker Aaltinus Veenhof uit Gieten. “Deze Jardonnay VDL-dochter staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en heeft voldoende uitstraling. Ze zou iets meer bespiering in de hals mogen hebben, draaft met goede afdruk en heeft een krachtige galop met daarin goede balans”, licht Marcel Beukers toe.

Twee van Kitt SB

Het vijf weken oude merrieveulen Rhapsody HG (Kitt SB uit Cinanda stb van Cavalier) van L.D. Hoiting uit Gieten liet zich ondanks haar jonge leeftijd goed zien en verdiende met haar vierde positie ook een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Net als Raven (Mattias uit Annelita C elite IBOP-spr pref PROK van Guidam) van Lynn en Rose Tewis uit Zweeloo, die door de fanatieke dochters van hengstenhouder Reinie Tewis zelf klaargemaakt en voorgebracht werd, Róisín Rainmaker O’Hara WH (Harley VDL uit Gaitlynn O’Hara W.H. van Clinton) van A.M. Hoejenbos uit Emmen en de tweede Kitt SB-nakomeling in dit selectie gezelschap: de als zeven geplaatste Rochester HG (uit Miss Congeniality HG keur IBOP-spr van Grandorado TN) van L.D. Hoiting uit Gieten.

Noa-Dora V op kop, Nolalottie kampioen

Op kop bij de driejarige dressuurmerries op de Centrale Keuring van Drenthe kwam vandaag de voor de NMK uitgenodigde Desperado-dochter Noa-Dora V. Het kampioenslint ging naar Nolalottie (v.For Romance).

De driejarige dressuurmerries werden vandaag in Exloo beoordeeld door inspecteur Marcel Beukers, Marian Dorresteijn en Johan Hamminga. Zij stelden een kopgroep van zeven merries samen, waarvan alleen kopnummer Noa-Dora V (Desperado uit Wodora elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Rousseau, fokker Erik Veenstra uit Nuis) van J. Notebomer uit Lutjegast een uitnodiging kreeg voor de NMK.

Overtuigend

Op papier was ze misschien niet helemaal favoriet voor de koppositie maar ze wist vandaag rondom te overtuigen. Deze uit een bewezen dressuurstam gefokte merrie had eerder haar sterpredicaat verdiend met een bovenbalk van 80/75 en liet zich in Exloo aan de hand van haar beste kant zien. “Dit is een heel aansprekende, atletisch gebouwde merrie met veel bloeduitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand en sprekend hoofd. Ze stapt goed en draaft met veel techniek en zelfhouding. Daarmee maakte ze een goede indruk en dwong ze een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring af”, vertelt Marcel Beukers. De Desperado-dochter bleef daarmee voor op drie andere merries in de kopgroep, waaronder de als tweede geplaatste Next Ina (Franklin uit Ina-Tina elite IBOP-dres PROK van Desperado, fokker M.A. van de Goor uit Herpen) van Xanthos Horses BV uit Amsterdam, die op de stamboekkeuring goede zaken had gedaan door met 80/85 het sterpredicaat te verdienen. “Dit is een sterk gebouwde merrie die iets langgelijnder zou mogen zijn. Ze heeft veel front en draaft met een goede houding en veel tact. De stap stond vandaag een uitnodiging voor de NMK in de weg, daarin had ze meer kunnen overtuigen qua ruimte en lichaamsgebruik.”

Kampioenstitel

Op de derde plek geplaatst kwam de beste merrie van een geregistreerde eigenaar uit Drenthe en daarmee werd kampioen: Nolalottie (For Romance uit Gylottie elite IBOP-dres PROK van Charmeur) van fokkers Florijn Boxelaar en Dewi Veenstra uit Diever. “Deze For Romance-dochter heeft een goede merrieopdruk, is voldoende langgelijnd, heeft een aansprekende voorhand en sterke bovenlijn. Ze stapt goed en ze draaft met een goed gebruik van het achterbeen en goede balans.”

Oudere merries: Mina Dora

In de rubriek voor vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries kon Mina Dora B (v.Dream Boy) naar voren treden als kopnummer op de CK in Exloo, terwijl Florisanta VKH de show stal bij de oudere merries. De vierjarige Mina Dora B (Dream Boy uit Venora ster sport-dres van Amsterdam, fokker A. Branderhorst uit Eethen) van L. Smit uit Haulerwijk was de meest complete merrie in de leeftijdscategorie vier- tot en met zevenjarigen. “Dit is een charmante, goed ontwikkelde merrie met een mooi front. Ze is voldoende langgelijnd, draaft correct en beweegt heel gemakkelijk”, licht Marcel Beukers toe.

Imponerend

Een imponerende verschijning bleek de elfjarige Florisanta VKH (Johnson uit Nalanta elite sport-dres pref prest PROK van Houston, fokker Karolien Haemers uit Dussen) van Jeffrey Vincourt uit Veeningen. Deze Lichte Tour-geklasseerde merrie liep eerder al 83 punten bijeen in de IBOP en werd vandaag elite. “Deze royaal ontwikkelde merrie is hoogbenig en langgelijnd. Ze heeft veel front en ging met heel veel afdruk en beentechniek door de baan. Een merrie die we met plezier bevorderd hebben!”, aldus Marcel Beukers.

Negen dressuurveulens naar NVK

De kwaliteit bij de veulens op de Centrale Keuring van Drenthe bleek goed. Bij de dressuurveulens mogen er negen naar de NVK, waaronder de overtuigende kampioen Ramiro VH (v.Livius). In Exloo kon het juryteam bestaande uit inspecteur Marcel Beukers, Marian Dorresteijn en Johan Hamminga de gehele kopgroep van negen dressuurveulens uitnodigen voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo, waar gestreden zal gaan worden om de Virbac Bokaal.

Ramiro VH op kop

Tot kampioen verkozen werd de goed bewegende Ramiro VH (Livius uit Dustyvera elite IBOP-dres sport-dres PROK van Kansas C) van Gebroeders Van Halen uit Beilen. “Dit is een imponerend hengstveulen met veel ontwikkeling, die sterk gebouwd is en goed in het rechthoeksmodel staat. Hij heeft veel front, een goede bovenlijn en maakt zich nog eens extra mooi in beweging. Hij draaft met heel veel houding en techniek, en galoppeert ook met goede souplesse en zelfhouding”, licht Marcel Beukers toe. Op de tweede plaats werd de Taurus-zoon Rock And Roll Tauro HS (uit Bella van Benicio) van fokker H.J. Hollewand uit Dalen opgesteld, die via zijn vader een kleinzoon is van Glock’s Toto Jr.. “Dit hengstveulen is hoogbenig en goed ontwikkeld. Hij heeft veel lengte in zijn lichaam en zou iets meer halsbespiering mogen hebben. Hij stapt heel goed, draaft met goede souplesse, techniek en achterbeengebruik, en galoppeert met veel souplesse.” Derde werd als het beste merrieveulen Ruby (Franklin uit Evita elite IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz) van fokker T. Tolner uit Hooghalen. “Dit merrieveulen is goed ontwikkeld en heeft veel rasuitstraling. Ze is voldoende langgelijnd en heeft een mooi front. Ze draaft met goede beentechniek en galoppeert met veel gemak.”

Twee van Merlot VDL

Ook naar de Nationale Veulenkeuring mogen de Kjento-dochter Raronette KS (uit Faronette elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Gribaldi) van fokkers G. Koers en D.H. Smit uit Gees, Riddle (Merlot VDL uit Hanneloes stb van Santano) van fokker M. Roelandschap en J. Emmens uit Bunne, Rosé-D (Merlot VDL uit Limara ster PROK van Aqiedo) van fokker K. Duursma uit Schoonebeek, Ruisseau SW (Ferguson uit Banzai Derma elite EPTM-dres sport-dres PROK van Sandreo) van fokker S.J. Wever uit Schoonebeek, Rolex-Daria (Fürst Zonik uit Daria elite EPTM-dres sport-dres PROK van Wynton) van fokker W. van Dijk uit Alteveer en tot slot de als negende geplaatste Rivaldi (Let’s Dance SB uit Desirelle stb PROK van Olivi) van fokker J. Martens uit Havelte.

Opvallend is dat zowel de als vierde geplaatste Riddle als de als vijfde geplaatste Rosé-D beide afstammen van de dit voorjaar met 85,5 punten ingeschreven Bordeaux-zoon Merlot VDL, die daarmee zijn visitekaartje afgeeft met zijn eerste veulens in Ermelo.

Bron: KWPN/Horses.nl