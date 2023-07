CK Drenthe: Kampioenen van Cape Coral RBF, Emir R, Le Formidable en Extreme US

De Centrale Keuring van Drenthe in Exloo zit erop. Bij de springpaarden waren de kampioenslinten voor de merrie Pfilithya (v. Cape Coral RBF Z) en het veulen Terry Lynn A.K. (v. Emir R). Bij de dressuurpaarden kwamen beide kampioenen uit eerste jaargangen: Party Time S (v. Le Formidable) werd gehuldigd als merriekampioene en Tamina Delin BS (v. Extreme US) werd veulenkampioene. Uit Drenthe komt een royaal aantal paarden naar de NMK/NVK: vijf springmerries, zeven springveulens, acht dressuurveulens en een dressuurmerrie.

Vijf merries werden gisteren en eergisteren naar aanleiding van hun goede resultaten op de stamboekkeuring uitgenodigd voor de Centrale Keuring vandaag. Hierin werd de register A-merrie Pfilithya, die met 80/90 het hoogst gescoord werd, koningin van de driejarige merries.

Ze is van Anne-Marie Sas en haar echtgenoot uit Ruurlo. Pfilithya is een dochter van Cape Coral RBF Z uit elitemerrie Ifilithya (v. Quasimodo van de Molendreef. In de moederlijn het 1.60m-springpaard Flinton (v. Clinton), alsmede het CCI4*-eventingpaard Hartacker (v. Spartacus). “Pfilithya heeft een echt springpaardenmodel, is sterk gebouwd en lang gelijnd met een goed ontwikkelde schoft. Wel even iets strak in haar lendenpartij, maar daar zag je in het springen niets van terug. Dit deed ze met een fantastische techniek en toonde daarbij opvallend veel atletisch vermogen. Voor haar vermogen liet ze maar liefst 95 noteren” vertelt Marcel Beukers. Anne-Marie: “Ik reed op de moeder van Pfilithya, maar toen ik zwanger raakte, besloten we die merrie te laten dekken. Dit is mijn eerste eigen fokproduct, dus vanaf nu ligt de lat wel heel hoog. Mijn man was er gisteren wel bij tijdens de stamboekkeuring maar moest vandaag naar zijn werk. Dit is een hele mooie verrassing voor hem.”

Polita reservekampioen

Polita kreeg de reservetitel toegekend. Een lang gelijnde en sterk gebouwde dochter van Justice HL. Een merrie met veel front en een opvallend goede schoft- en schouderpartij. Springen deed ze tijdens de stamboekkeuring met veel lichaamsgebruik. In de lucht kon ze makkelijk naar voren schakelen.” Polita is van fokker en geregistreerde T. Blaauw uit Ruinerwold komt uit Galita (voorl.keur prok v. Quality Time). De vijf uitverkoren merries gaan tijdens de NMK ongetwijfeld de eer van Drenthe hoog houden.

Veulenkampioen van Emir R

Bij de springveulens was de kampioenssjerp voor Terry Lynn A.K. (v. Emir R). Voor deze rubriek stonden Marcel Beukers en Henk Dirksen in de baan als jury. De geselecteerde springveulens van de veulenkeuringen in Zuidenveld en Eext maakten nogmaals hun opwachting.

Zeven naar NVK

Naast veel kwantiteit was er ook veel kwaliteit aanwezig. Naast een groep jonge veulens die vanwege hun leeftijd nog niet eerder gepresenteerd werden, werden de overige veulens verdeeld in twee groepen hengsveulens en twee groepen merrieveulens. Hieruit werden zeven veulens geplaatst voor het formeren van de kopgroep. Alle zeven verdienden tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring op elf augustus in Ermelo.

Veulen van 10 juni

De kampioen Terry-Lynn A.K. is nog een heel jong veulen, geboren op 10 juni. Ze is een dochter van Emir R en komt uit Oceana (v. Up to Date). Marcel Beukers omschreef haar als: “Een heel aansprekend veulen, goed in het rechthoeksmodel en voorzien van een correct fundament. Bewegen doet ze makkelijk en lichtvoetig, met veel souplesse en balans en een actief gebruik van het achterbeen.” Terry-Lynn is gefokt door Ashley Kollen uit Schoonebeek. Zij bracht de moeder van Terry-Lynn uit in de sport, maar wilde er ook heel graag een veulentje bij fokken. “Ik heb Oceana aangekocht om haar bloedlijn. Toen ik haar zag, dacht ik: ‘die moet ik hebben.’ Emir R leek me fantastisch op haar te passen en dat heeft dus heel goed uitgepakt. Met moeder en dochter wil ik heel graag een eigen foklijn uitbouwen en dit is al een prachtig begin.”

Reservekampioen werd Thunderstruck DN uit de bekende fokkerij van Derk Noordhuis in Wijster. Een ruim voldoende ontwikkeld en aansprekend hengstveulen met voldoende lengte. Hij waardeerde zich in de galop echt op, dit deed hij lichtvoetig en met opvallend veel balans. Thunderstruck DN is een zoon van Night Life VDL uit New Chidee DN (EPTM-(spr) D-OC v. Thunder van de Zuuthoeve).

Oceanfee kampioen oudere merries

In het kampioenschap om de titel beste vier tot en met zevenjarige springmerries was met twee deelneemsters de spoeling wel een beetje dun, maar wel twee bijzonder kwaliteitsvolle merries. Oceanfee kreeg het erelint uiteindelijk omgehangen.

Oceanfee is een goed ontwikkelde en rijtypische dochter van Impressive VDL uit Koraalfee (v. Grand Slam VDL). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij M. Roelandschap en J. Emmens in Bunne. Ze komt uit een bijzondere merriestam met daarin meerdere internationale sportpaarden, waaronder enkele Grand Prix-spring- en dressuurpaarden.

Party Time S kampioene dressuurmerries

Gisteren maakte Party Time S tijdens haar optreden op de stamboekkeuring al veel indruk (bovenbalk: 85/85) en dat was vandaag op de Centrale Keuring niet anders. Zij werd dan ook uitverkoren tot de driejarige dressuurkoningin.

De dochter van Le Formidable is gefokt en staat geregistreerd bij Dan & Gina Ruediger van de Sonnenberg Farm in het Amerikaanse Sherwood. Moeder Fine Time is een dochter van de dressuurvererver Fürstenball. Regio-inspecteur Marcel Beukers omschreef haar als: “Een zeer mooi model met heel veel uitstraling. Goede verbindingen in haar lichaam, een fraaie schoft- en schouderpartij en daarbij veel front. Stappen deed ze ruim en actief. In draf toonde ze zeer veel techniek en was opvallend lichtvoetig. Zonder meer een opvallend paard met een heel actief achterbeen.”

Picachu

De tweede plaats was voor Picachu, een zwarte dochter van Vivaldi uit Kardashian (elite sport prok v. Negro) van f/g J. Vincourt uit Veeningen. In de moederlijn onder meer het Zware Tour-dressuurpaard Kansas C (v. Krack C), alsmede meerdere internationale dressuur- en menpaarden. Marcel Beukers lichtte toe: “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en beschikt over een goede bovenlijn. Als je iets zou willen zeggen dan is ze iets recht in de croupe. Ze draaft met een fijne techniek. Gisteren liet ze in de kooi een opvallende goede galop zien, lichtvoetig met veel souplesse en balans.”

Fijne paarden

Na afloop van de keuring was Marcel zeer tevreden: “Natuurlijk kan het altijd nog beter, maar we hebben fijne paarden mogen keuren. Opvallend veel goede springpaarden en ook verschillende fijne dressuurpaarden. Wat de dressuur betreft zou ik er bij de fokkers wel op willen hameren: denk aan dat sterke achterbeen waardoor paarden ook makkelijker in een bergop-tendens kunnen blijven bewegen.”

Acht dressuurveulens naar NVK, Extreme US levert opvallende kampioen

Na een groepje heel jonge merrie- en hengstveulens dressuur volgden nog van beide twee groepen oudere hengst- en merrieveulens op de Centrale Keuring van Drenthe in Exloo. Ondanks dat de kwaliteit van de springveulens in Drenthe van oudsher het hoogst is, waren ook de acht voor de kampioenskeuring uitverkoren dressuurveulens alleszins de moeite van het bekijken waard. Vijf veulens verdienden een aanwijzing voor de Nationale Veulenkeuring. Daar gaat de nummer één van vandaag, Tamina Delin BS zeker ook goede sier maken.

Tamina Delin BS

Extreme US leverde uit zijn grote eerste jaargang met Tamina Delin BS (mv. Tuschinski) de kampioen. Marcel Beukers lichtte toe: “Een zeer aansprekend veulen, goed in het rechthoeksmodel met een heel mooi hoofd en hele fijne verhoudingen in haar lichaam. Ze draafde steeds bergop. In galop schakelde ze heel makkelijk en toonde veel afdruk.”

Dit zwarte merrieveulen werd op de Veulenkeuring in Eext ook al eerste. Ze is een dochter van Extreme U.S. uit voorlopig keurmerrie Fame Delin RT (v. Tuschinski). Ze is bedacht bij J. Sikma in Hillegom en staat geregistreerd bij Bart Bartelds en partner Sandra Keizer uit Gieterveen en Stal Brouwer in Gieten. Bart Bartelds: “In september vorig jaar kochten we de moeder drachtig van dit veulen, samen met Hengstenhouderij Brouwer. De samenwerking met Stal Brouwer is heel erg goed. We hadden van tevoren gezegd: ‘we doen dit veulen samen’ en daar hebben we geen spijt van gehad. Het is een hartstikke goede aankoop geweest. Wij zijn gek van Tuschinski en dat in combinatie met Extreme U.S, maakte de aankoop heel interessant.”

Reservekampioen

De reservetitel was voor Torres EMJ, een zoon van de AES-goedgekeurde Next Pitch uit K’ Alice (voorl. Keur D-OC v. Gotcha Utopia). Een heel aansprekend en goed ontwikkeld veulen met een aansprekend lange hals. Hij kan goed stappen en laat in draf een fijne techniek zien. Galopperen deed hij met veel souplesse en steeds in balans. Torres EMJ is gefokt door E. Aardema-Drogt in Schoonebeek.

Living Legend Kampioen oudere merries

Er deed in de richting dressuur een fijne groep vier tot en met zevenjarige stermerries mee. Als eerste werd geplaatst Living Legend.

Deze merrie heeft al een sportstand van Z2 plus drie winstpunten. De jury omschreef haar als heel aansprekende en rijtypische merrie. Stappen deed ze actief en met veel ruimte. In draf liet ze een hele mooie techniek zien en een opvallend voorbeengebruik. Living Legend is een dochter van Glock’s Toto Jr. uit Watch Me (ster prest sport v. Gribaldi). Ze is gefokt bij M. Gessel in Nederhorst Den Berg en staat nu geregistreerd bij C.J.M. Janssens-Post in Schoonloo.

Nieuwe locatie

Hippisch Centrum Exloo, waar ook de KWPN Kampioenschappen voor jonge springpaarden worden verreden later dit jaar, was voor het eerst gastheer van de Centrale Keuring van Drenthe dit jaar. “De verhuizing naar deze voor ons nieuwe locatie was natuurlijk best wel spannend, maar heeft goed uitgepakt. We hebben hier drie dagen heel fijn kunnen keuren. Alle faciliteiten zijn voorhanden en de mensen van het regiobestuur hebben al het werk erom heen perfect geregeld. Super teamwork!”, besluit Beukers

Bron: KWPN