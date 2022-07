CK Drenthe: Kampioenen van Eldorado van de Zeshoek, A La Carte en Harley VDL

De Eldorado van de Zeshoek- dochter Oubalia werd vanmiddag kampioene van de driejarige springmerries in Drenthe. Na al een succesvolle stamboekscore van 8/80 vond de jury haar vandaag de meest complete van deze groep. Bij de oudere merries was de hoogste eer voor Nymphea Je Suis JS (v. A La Carte NRW) en bij de veulens won Storlande Gun (v. Harley VDL).

Oubalia werd gefokt door H. Westerd uit Daarle uit de elite preferente prestatie IBOP-spr PROK-merrie Ubalia. Oubalia is de volle zus van Hubalia, het internationale 1.50 GP-paard van Andres Arozarena en Ubalia gaf daarnaast nog divers andere internationale springpaarden. Als veulen werd zij op de veulenveiling Exoloo verkocht aan J. Haikens uit Nieuw-Buinen.

Oubalia v. Eldorado van de Zeshoek) met links fokker en eigenaar Harm Wester. Foto:Jacquelien van Tartwijk

Twee naar NMK

Reservekampioen werd Ovonette, een dochter van Paddock du Plessis uit Ivonette elite EPTM-spr PROK van Biscayo van fokker Max Becherer uit Drouwen die uit deze lijn al meerdere internationale 1.35 en 1.40-paarden fokte. “Een aansprekende rassige merrie. Ze is iets neerwaarts in de romprichting en de bovenlijn mocht nog wat sterker, maar ze heeft een goed front. In beweging heeft ze veel afdruk, kracht en souplesse.”

Dit waren ook de twee merries die een uitnodiging kregen voor de Nationale Merriekeuring. De kampioenskeuring werd verder aangevuld met merries van Arezzo VDl, Machester van ’t Paradijs, Baltic VDL en Emir R.

Storlande Gun veulenkampioen

De Harley VDL-zoon Storlande Gun veroverde de titel bij de springveulens in Drenthe. Het fokproduct van Nico van der Gun uit Spier overtuigde de jury met zijn machtige galoppade.

Marcel Beukers lichtte de veulens van de kopgroep toe. “We zagen een groep goed galopperende veulens waarvan we een mooi koppeltje van vier veulens konden doorverwijzen naar het NVK. Wij vonden de Harley-zoon de meest complete. Een sterk gebouwd veulen met een aansprekend front langgelijnd, met een goede bovenlijn. Hij heeft een makkelijke galoppade met ruimte waarin hij makkelijk kan schakelen.”

Reservekampioen

Reservekampioen werd Shadow (Next in Line uit Annelita C elite pref prest IBOP-spr PROK van Guidam, fokker L. en R. Tewis in Zweeloo) die stamt uit een sportlijn waar al en ongekend aantal spring- én dressuurpaarden uit is gefokt. Moeder Annelita C liep zelf een IBOP goed voor 87 punten en bracht al het 1.60 GP-paard Electic Elvis C en Marc Houtzager’s Jelita C. “Een aansprekend atletisch gebouwd veulen met een makkelijke galoppade met hierin veel souplesse, ruimte, afdruk en balans.”

Vier naar NVK

De derde positie werd ingenomen door New Pleasure VDL-dochter Sunchidee (uit New Chidee DN EPTM-spr D-OC van Thinder van de Zuuthoeve, fokker Derk Noordhuis uit Wijster. “Een aansprekend veulen met een mooi front en een chique hoofd. De bovenlijn is sterk en ze galoppeerd heel makkelijk met een goede balans en kan daarin makkelijk schakelen.” Zowel moeder New Chidee (Elite EPTM-spr D-OC van Thunder van de Zuuthoeve ) als grootmoeder Inchidee, overgrootmoeder Chinchidee en betovergrootmoeder Orchidee mochten destijds naar het NMK en de drie eerstgenoemden behaalden ook alle drie een IBOP-score van 80+ punten.

Vierde, en laatste veulen dat werd uitgenodigd voor het NVK, was Son of Mattias. Zoals zijn naam al zegt een zoon van Mattias uit de merrie Noname (v.Ducati van het Schuttershof, die vanochtend nog tweede werd in het kampioenschap vier tot en met zevenjarigen. “Een aansprekend veulen met veel front die goed in het rechthoeksmodel staat. De galop is heel makkelijk, met veel souplesse , lossigheid en balans.”

Nymphea Je Suis JS

Tot kampioen bij de oudere merries werd uitgeroepen Nymphéa Je Suis JS, een dochter van A La Carte NRW uit Je Suis Cassi JS van Up To Date van fokker Jacoba Stud uit Wijster die op de stamboekkeuring al 90 punten kreeg voor het springen. Inspecteur Marcel Beukers, die de springpaarden beoordeeld met Petro Trommelen en Stan Creemers, was gecharmeerd van de aansprekende kampioene: “Een zeer aansprekende merrie met veel merrieopdruk en jeugd. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft en mooi front en een goed ontwikkelde schoft. De draf is lichtvoetig met veel afdruk en souplesse.”

Nymphéa je Suis JS Kampioen springen oudere merries met fokkers Rob en Jolande Fokkens. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN