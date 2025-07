CK Drenthe: Kampioenen van Mattias, Las Vegas en Bon Courage

Op de Centrale Keuring van Drenthe in Exloo werden vandaag behoorlijk wat tickets voor de Nationale Merriekeuring en - Veulenkeuring verdeeld. Bij de veulens zeventien tickets en bij de driejarige merries acht. Bij de springpaarden gingen de titels naar Sumosa (v. Mattias) en Verstappen LK (v. Raikkonen VDL), bij de dressuurpaarden naar Santorini Dini GDH (v. Las Vegas) en Vanino (v. Bon Courage).

Eerder deze week werden tijdens de stamboekkeuring in Exloo in de springrichting al zes driejarige merries afgevaardigd naar de NMK. Vier van hen kwamen vandaag naar de Centrale Keuring met als opdracht de Drentse titel te bemachtigen. Dit deed uiteindelijk met verve Sumosa.

Sumosa (v. Mattias) van f/g Arjan Roosjen uit Gasselte behaalde eerder maar liefst 85 punten voor exterieur en 85 voor haar springverrichting. Marcel: “Een zeer aansprekende en moderne merrie, met veel bloeduitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, beschikt over een lange hals. Ze beschikt tevens over een extra goede galop, lichtvoetig en atletisch.” Bumosa (elite pref prest ibop(spr) v. Up to Date) is de moeder van Sumosa. Bumosa heeft al meerdere internationale springpaarden gegeven alsmede de goedgekeurde hengst Power Man (v. Jukebox). Zij is tevens een volle zus van het 1.60m- en de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Cosun.

De reservetitel ging naar Sterre V (v. Defender VDS Z) van fokker en geregistreerde Gebroeders Veldman uit Elim. Marcel: “Een lang gelijnde, sterk gebouwde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Ten opzichte van de nummer één mist ze iets jeugd. In het springen scoorde ze voor de onderdelen techniek en vermogen een 9.” Sterre V is geboren uit voorlopig keurmerrie Madam Balou (v. Balou du Rouet Z). Kijken we naar de moederlijn dan zien we daarin meerdere internationale sportpaarden, waaronder het 1.60m-paard Cher V (v. Clinton) alsmede het CCI3*-eventingpaard Humela (Chello III VDL).

Elf veulens naar NVK, Verstappen LK kampioen

Op de Centrale Keuring van Drenthe in Exloo deden ruim dertig springveulens mee. Elf hiervan werden uitgenodigd voor Finale. Al deze elf veulens kregen ook een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo.

In de baan als jury stonden Bart Henstra en Marcel Beukers. De laatste verzorgde de toelichting. De kampioenstitel ging naar Verstappen LK van f/g familie Klinkhamer. “Een jeugdig en atletisch veulen veel bloeduitstraling. Hij werd ook eerste tijdens de Veulenkeuring in Exloo. Hij galoppeerde met veel afdruk, souplesse en balans.” Voor het vaderschap van Verstappen LK tekent Raikkonen VDL. Hij was een premiehengst tijdens de KWPN Hengstenkeuring en is eveneens gefokt bij de familie Klinkhamer in Sleen. Verstappen LK komt uit Bodena (elite EPTM(spr) prok D-OC v. Hold Up Premier). Deze merrie heeft al meerdere internationaal springende nakomelingen gegeven.

Verstappen LK (v.Raikkonen) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Zeer chique

De reservetitel was voor het merrieveulen Vinora (v. Next in Line) van f/g J. Haikens uit Nieuw-Buinen. Marcel: “Een zeer chique veulen met veel merrie-opdruk, een aansprekend front met een goede bovenlijn. Galopperen deed ze heel lichtvoetig met daarbij veel afdruk en ze kon goed changeren.” Ze komt uit elitemerrie Inora (v. Up to Date).

Bloeduitstraling

Derde werd Vancouver Eurohill, een zoon van Emir R uit Iline Eurohill (v. Numero Uno) van f/g C. Hendriksen uit Pesse. Marcel lichtte toe: “Een atletisch gebouwd veulen met veel bloeduitstraling en goede verhoudingen in het lichaam. In haar lichtvoetige galop beschikt ze over veel balans en kan ze goed schakelen.” In deze moederlijn komen we de nodige internationale springpaarden tegen, waaronder de Grand Prix-paarden Hearst DB (v. Emerald van ’t Ruytershof), Fillmore DB (v. Vingino), Daline (v. Vingino) en Simon (v. Mr. Blue).

Opvallend atletisch

De vierde plaats werd ingenomen door Varanna (v. Carrera VDL) uit keurmerrie Garanna (v. Up to Date), een lang gelijnd merrieveulen met veel merrieopdruk. In beweging was ze opvallend atletisch, met een zeer actief gebruik van het achterbeen. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij A. Veenhof in Gieten. Uit de moederlijn lopen twee nakomelingen in Amerika, een daarvan Ammeretto (v. Numero Uno) wordt uitgebracht in het 1.60m-springen en een andere in de CCI-3*-eventing, Imposant (v. Zirocco Blue VDL).

Reservekampioen van Vk Oosterhesselen

Als vijfde mocht opstellen Viva SB (v. Porsche SB), de reservekampioen van Oosterhesselen van f/g Stal Brouwer uit Gieten. Marcel: “Een lang gelijnd veulen met een mooie voorhand, voor een hogere plaatsing is het achterbeen iets te recht. Galopperen doet ze met veel ruimte, gemak en souplesse.” Viva SB is geboren uit sportmerrie Daytoria van Vingino. Deze is succesvol uitgebracht in het 1.30m. In dezelfde stam komen we ook het bekende Grand Prix-paard Cadalora P (v. Namelus R) tegen.

Zeer positief

Aansluiten als zesde kon Varona O’Hesseln, een dochter van Mindset ES uit Arischa O’Hesseln (elite pref sport(spr) sport (dr) D-OC v. Tenerife VDL). Deze lichte vos van f/g M. Kienecker komt uit Oosterhesselen. “Een voldoende aansprekend veulen met een goede lengte. In beweging waardeerde zij zich zeer positief op, door een hele goede galop met zeer veel balans en souplesse”, aldus Marcel. In haar moederlijn treffen we meerdere internationale sportpaarden, springen en dressuur, alsmede het 4*-eventingpaard Boris o’Hara (v. Tygo).

De overige vijf voor de NVK geselecteerde veulens waren aansprekende types met een functionele manier van beweging. De een net wat mooier van type en de ander weer iets beter in beweging.

Santorini Dini GDH kampioen driejarige dressuurmerries

Voor de Koninginnerubriek waren er eerder deze week zes merries geselecteerd. Twee ervan bleven afwezig dus verschenen er vier kwaliteitsvolle driejarige merries in de baan. Twee hiervan, de kampioen en de reservekampioen, kregen na de definitieve plaatsing tevens een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Santorini Dienie GDH (v. Las Vegas) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Eerste werd de excellent bewegende Santorini Dini GDH (v. Las Vegas). Menke Hoekstra lichtte deze rubriek toe: “Santorini Dini GDH is een opwaarts gebouwde en jeugdige merrie met een mooi front. In haar draf heeft ze geen snelheid nodig en ze komt heel makkelijk tot dragen. In galop kan ze ook heel simpel schakelen. Ook stappen en galopperen deed ze met veel techniek en heel goed; zondermeer een hele complete merrie!” Ze is gefokt bij Janneke Gnodde op Terschelling en staat geregistreerd bij A. Loomans en Matty Marissink Stables V.O.F. in De Wijk.

Reservekampioen

Reservekampioen werd de bloedgemaakte en aansprekende Spring Nal T (v. My Blue Hors Santiano): “Deze rassige merrie heeft veel uitstraling. Is jeugdig en modern en staat goed in het rechthoeksmodel. Draven doet ze met veel afdruk, ze kan makkelijk schakelen en galoppeert met veel balans”, besluit Menke. Stermerrie Spring Nal T is gefokt bij Angèle Toonen in Odiliapeel en staat geregistreerd bij M.P.H. Pouwels in Agelo. De moeder van Spring Nal T is Nalini Boa T (v. Ferdinand). In de merrielijn komen we verschillende internationale Lichte Tour-paarden tegen alsmede de KWPN-goedgekeurde hengst Koning (v. Governor).

Zes dressuurveulens naar NMK, kampioen van Bon Courage

Voor de finale in de richting dressuur werden acht veulens uitgenodigd. Zes hiervan mogen hun geluk nogmaals beproeven op de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Kampioen werd Vanino (v. Bon Courage).

Vanino (v. Bon Courage) Foto: Jacquelien van Tartwijk

De dressuurveulens werden beoordeeld door Menke Hoekstra, Bart Henstra en Marcel Beukers. De laatste verzorgde de toelichting. “Vanino is een heel sterk gebouwd hengstveulen. Zijn halsvorm zou iets mooier mogen, maar hij gebruikt deze wel op de goede manier. In beweging maakt hij houding, heeft hij buiging in de gewrichten en kan hij makkelijk schakelen.” Vanino is van f/g M.G. Kolner en mede-geregistreerde J.A. Bloem, beide woonachtig in Pesse. Zijn moeder is Kagranta (v. Uphill).

Proud James

De reservetitel was deze keer voor Vlamboyant H, een zoon van Proud James uit elitemerrie Famora (v. Krack C) van f/g familie Holties uit Schoonebeek. Marcel: “Een zeer aansprekend en hoogbenig hengstveulen met veel front en naar boven gebouwd. In beweging liet hij een goede techniek zien. Zijn galop is mooi gedragen.”

Barton VDL

Als derde mocht opstellen Vinca-Vrouwe LK (v. Barton VDL) van f/g familie Klinkhamer uit Sleen. “Een voldoende ontwikkeld en aansprekend merrieveulen met een goede bovenlijn en een fraai front. Ze draaft actief met veel techniek. In haar lichtvoetige en opwaartse galop toonde ze veel afdruk.” De moeder van Vinca-Vrouwe LK is de voorlopig keurmerrie Hyacinth-Vrouwe (v. Florencio). In dezelfde moederlijn komen we enkele KWPN-goedgekeurde hengsten tegen, onder meer Merlot VDL (v. Bordeaux) en Incognito (Davino V.O.D.), de laatste is tevens uitgebracht in de Zware Tour.

Frankie Lee en Glamourdale

Vierde werd Vranklee Laferdi, een zoon van Frankie Lee uit de voorlopig keurmerrie Laferdinsodie (v. Ferdinand) van f/g familie Kamstra uit Eastermar: “Een heel aansprekend en sterk bespierd veulen. In beweging laat hij veel tact en en constante houding zien”, besloot de jury.

De vijfde plaats was voor Valencia M&M (Glamourdale x elite v. Charmeur) van f/g M. van Mensvoort uit Nieuw-Weerdinge en mede-geregistreerde Henk Lomulder uit Beilen. Een aansprekend en sterk gebouwd merrieveulen dat beweegt met opvallend veel techniek en veel souplesse.

Hekkensluiter

Hekkensluiter voor de NVK was de als zesde geplaatste Vitalou, een donkere vos van Vitalis uit de elite sportmerrie Fanou (v. Santano). “Ook een heel aansprekend en sterk gebouwd veulen, royaal ontwikkeld en lang gelijnd. Met een goede bovenlijn erin. Stappen doet hij ruim. In draf laat hij een goede techniek zien en hij beschikt tevens over een goede galop.” Hij is gefokt en staat geregistreerd bij M.G. Kolner uit Pesse. Medegeregistreerde is J.A. Bloem uit dezelfde plaats. Deze mensen hebben ook de kampioen dus ze mogen ze met twee veulens naar de NVK in Ermelo.

Redine R-E kampioen oudere springmerries

In de kleine, maar wel kwaliteitsvolle rubriek vier- tot en met zevenjarige springmerries werd eerste Redine R-E van fokker en geregistreerde Jan Rendering uit Vlagtwedde.

Redine R-E (Diamant de Plaisir uit Valencia van Nekton) is met haar 1.72m een royaal ontwikkelde, sterk gebouwde en aansprekende merrie. Redine R-E komt uit een Holsteiner moederlijn. De prijsuitreiking in de ring duurde de bloederige en sensibele te lang.

De aansprekende New Vamosa (v. Harley VDL) werd tweede. “Een hele aansprekend en jeugdige merrie met bloeduitstraling. Bewegen deed ze met veel souplesse”. Ze is van fokker en geregistreerde familie Veninga uit Hijken en komt uit Vamosa II (elite prest sport prok v. Matterhorn). In de moederlijn de twee 1.60m-springpaarden Gambler (v. Cardento) en Rockim (v. Kenwood).

Phieta Corieta KS Kampioen oudere dressuurmerries

De rubriek vier tot en met zevenjarige merries dressuur was niet bepaald overvol, maar kende wel een fijne winnares in Phieta Corieta KS. Zij werd tevens in graad verhoogd.

Phieta Corieta KS, een dochter van Le Formidable. “Een goed ontwikkelde en aansprekende merrie. Met een hele actieve manier van stappen en draven”, aldus Marcel. Ze is gefokt bij Y. Boersma in Oudega, samen met f/g W.M. Molenaar in Bakhuizen. Haar moeder is de voorlopig keurmerrie Fieta Corieta Texel (v. Rhodium).

Bron: KWPN