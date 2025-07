CK Ermelo 2025: Kampioenen van Chacoon Blue, O’Toto en On the Sport

Op de Centrale Keuring van regio Oost (de eerste gezamenlijke keuring van de regio's Gelderland, Flevoland en Overijssel) werd de O’Toto van de Wimphof-dochter Visa Versa uitgeroepen tot kampioen van de dressuurveulens. Bij de springveulens ging de titel naar Viva la Vida Queen (v. On The Spot) en bij de driejarige springmerries werd Showbizz Passion (v. Chacoon Blue) gehuldigd als kampioen. Alweer de derde kampioen van Chacoon Blue dit seizoen.

Tien springmerries die reeds zijn uitgenodigd voor de NMK verschenen in de baan op de Centrale Keuring van regio Oost voor de verkiezing van de kampioen. Die eer viel ten deel aan Showbizz Passion (v.Chacoon Blue).

De tien merries hebben allen al een overtuigende springverrichting laten zien en worden op 1 augustus terugverwacht in Ermelo, op de Nationale Merriekeuring. Ze werden vandaag aan de hand gepresenteerd en toegelicht door juryvoorzitter Henk Dirksen.

Meest compleet

De Chacoon Blue-dochter Showbizz Passion (uit Della Passion ster pref PROK van Whitaker) van Harry Huls uit Silvolde had niet de allerhoogste springpunten van het gezelschap, maar toonde zich op de stamboekkeuring met tweemaal 85 punten wel het meest compleet. “We hebben deze merrie vandaag verkozen tot kampioen omdat ze niet alleen een heel getalenteerd springpaard is, maar ook een mooi langgelijnd en atletisch model heeft. Het is een heel aansprekende merrie met een mooie voorhand. Op de stamboekkeuring viel ze bovendien ook op met haar lichtvoetige galop, waarin ze goede balans heeft.”

Landino VDL

Reservekampioen werd de Landino VDL-dochter Scotty O’Rissa (uit Dorissa pref PROK van Cardento) van fokkers Jan Tippe uit Rouveen en familie Duitman uit Kallenkote, die op de stamboekkeuring 90 punten voor het springen verdiende. “Deze merrie was op de stamboekkeuring één van de beste springende merries van het seizoen. Ze springt met veel vermogen, zeer goede reflexen en maakt achter de sprong heel goed af. Ook liet ze zien goed te kunnen taxeren en springt ze met veel overzicht. Ze is niet de grootste maar staat wel goed in het rechthoeksmodel.”

Halfzus One Million kampioen dressuurveulens

Het juryteam bestaande uit Henk Dirksen, Wim Versteeg en Margot Kostelijk liet acht veulens terugkeren voor het formeren van de kopgroep. Vijf daarvan zijn uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring over twee weken in Ermelo.

Visa Versa (v. O’Toto van de Wimphof) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Kampioensveulen Visa Versa (O’Toto van de Wimphof uit Joyrider elite IBOP-dres PROK van Apache) van Rien en Frederike Gotink uit Warnsveld is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst One Million (v.Vivaldi) en maakt een overtuigende indruk. “Dit is een goed gemodelleerd veulen met een mooi front en correct fundament. Ze heeft beide keren met heel veel souplesse, houding en lichtvoetigheid weten te imponeren”, sprak Henk Dirksen.

Fokker Rien Gotink ging in Ermelo op herhaling, nadat vorig jaar de volle broer van Visa Versa (v.O’Toto van de Wimphof) kampioen van Gelderland werd. “Omdat we het veulen van vorig jaar zo goed gelukt vonden, hebben we teruggedekt met O’Toto van de Wimphof. Super dat dit voor de tweede keer de kampioen oplevert!”, reageert Frederike Gotink, die samen met haar vader drie tot vier dressuurveulens per jaar fokt.

Next Romancier

Op de tweede plaats eindigde de Next Romancier-dochter Vesper Lynn Tara (uit Garones Equana elite IBOP-dres sport-dres PROK van Uphill) van fokker A.A.J. Grijpstra uit Balkbrug. “Een goed ontwikkeld en bespierd veulen, met een mooie halsvorm. Ze stapt goed, draaft met een goede houding en achterbeengebruik, en zou ten opzichte van de kampioen nog iets meer souplesse in galop kunnen laten zien.”

Rocky Norel

Derde werd de Rocky Norel-zoon Versailles Norel (uit Makyra Norel ster van Winningmood) van André en Martin van Norel. “Een sterk bespierd veulen met goede schoft-/schouderpartij en goede ontwikkeling. Hij heeft een mooie voorhand en beweegt met goede houding en beentechniek. In de kampioenskeuring liet hij een goede galop zien.”

Vijf naar Ermelo

Ook naar Ermelo mogen de als vierde geëindigde Versace Style (Fürst Toto uit Our Style van In Style) van fokkers Joop en Renate van Uytert, en de Vitalis-zoon Viva Hollandia (uit Kirondine L elite IBOP-dres PROK D-OC van De Niro) van fokker M.A.J. Mom uit Huissen. “Versace Style is een jong, aansprekend en correct veulen met een goede stap, goede houding in draf en actieve galop. Viva Hollandia is ook heel aansprekend, heeft een goede voorhand en zou iets sterker in de verbindingen mogen zijn. Hij heeft drie goede basisgangen en veel souplesse in draf.”

Veulenkampioen van On The Spot

De springveulens op de CK van regio Oost zijn in de binnenhal in vrijheid getoond en vervolgens konden zes veulens terugkeren voor de kopgroep op het hoofdterrein.

De beoordeling van de springveulens lag in handen van Sandra Schmucker en Michel Priemis. “De veulens zijn samen met hun moeders in vrijheid getoond in de binnenpiste en we konden ze heel goed beoordelen”, sprak Sandra. Opvallend is dat de jonge hengst Ruzgar VII S maar liefst drie veulens door kreeg naar de kopgroep.

Viva la Vida Queen (v. On The Spot) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Toch was het de On the Spot-dochter Viva la Vida Queen (uit Lucky Queen van Arezzo VDL) van fokker Lieselot Mensink-Boll uit Dedemsvaart die de beste waardering kreeg. “Dit is een goed ontwikkeld en sterk gebouwd veulen die, zeker voor een merrieveulen, goed bespierd is. Ze heeft een sterke bovenlijn en correct fundament. Ze galoppeert met veel souplesse en houding, kan gemakkelijk changeren en is heel aansprekend.”

Twee van Ruzgar VII S

Op de tweede plaats mocht Vaya Lou (Ruzgar VII S uit Caya Lou van Cardento) van J.J.A. Nijboer uit Enschede en Bart Blaauwgeers uit Geesteren opgesteld worden. “Een veulen dat twee maanden jonger is dan de kampioen. Ze is voldoende ontwikkeld en heel charmant, met een goede bovenlijn en goede manier van bewegen. Ze kan gemakkelijk changeren in galop en schakelen in beweging, ze is in alles heel atletisch.” Ook naar Ermelo mag het nog jonge merrieveulen Viva La Vie TK (Ruzgar VII S uit Coco Chanel TK Z van Connor) van fokkers T. Keuben uit Beek en Stal Bles uit Babberich. “In de binnenhal liet dit veulen zich heel goed zien, nu in de finale was ze iets vermoeid. Ze is heel charmant, correct gebouwd, hoogbenig en heeft veel bloeduitstraling. In zowel draf als galop kan ze gemakkelijk schakelen.”

