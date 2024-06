CK Flevoland: NMK-uitnodiging voor dressuurkampioene Riviéra Hermus

Op de Centrale Keuring van Flevoland werd Riviéra Hermus (For Ferrero x Guardian S, fokker Hermus Horses) als dressuurkampioene gehuldigd. De merrie, die een bovenbalk van 80/80 kreeg met 85 voor haar draf, kreeg van juryleden Luuk Smetsers en Margot Kostelijk een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

“Deze merrie bleef gedurende de hele verrichting in een mooie houding lopen. Stappen deed ze krachtig en ruim en ze draafde op een sterke manier, waarin ze makkelijk schakelde met steeds een actief achterbeen. Haar draf leverde dan ook 85 punten op. Ook in galop toonde ze eveneens veel kracht en houding. We vaardigen deze echte Flevolandse kampioen dan ook met veel plezier af naar de NMK”, vertelt Margot Kostelijk.

Proosten

De kampioene is gefokt door Frederique Hermus en haar vader. “Ze is keuringsklaar gemaakt bij Robbie en Chantal van Dijk, die hebben het dus heel goed gedaan. Op dit resultaat had ik wel gehoopt, maar niet echt verwacht. Mijn vader en ik doen de fokkerij samen. We hebben de moeder van Riviéra Hermus gekocht als veulen, met de bedoeling om er onze fokkerij mee op te bouwen. Deze Manu gaat nu verder in de sport, ze mag Z starten. Ze is heel werkwillig met een fijn karakter en dat is een goed uitgangspunt voor de fokkerij. Vanuit hier gaat Riviéra Hermus naar de zadelmakmaker en ze is ook al drachtig, van Sarai L. En dan natuurlijk de NMK, ik denk dat we vanavond nog wel even proosten op haar!”

Ladignac-dochter

Riviéra Hermus kreeg de nodige concurrentie van Rorippa (Ladignac x Dream Boy) van fokker Nathalie Smeets, die ook 80/80 kreeg. “Een grootramige, jeugdige en hoogbenige merrie met drie goede gangen.”

Lichte Tour-merrie Kaspara DFB bevorderd tot elitemerrie

De meest opvallende oudere merrie was Kaspara DFB (Uphill x Jazz) van fokker Femke Beljon. Een grootramige en lang gelijnde merrie met een goed lichaamsgebruik. Zij heeft zich al nadrukkelijk bewezen in de dressuursport en is Lichte Tour met winst. Ze werd bevorderd tot elitemerrie.

Bron: KWPN