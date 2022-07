CK Flevoland: Nog een kampioen voor For Romance I

Eigenaren Björn Decancq en Isabelle Van Gotha kwamen niet voor niets vanuit België naar Lelystad. Hun bij familie Van Norel klaargemaakte For Romance-dochter Oxygène werd gekroond als kampioene.

Drie driejarige dressuurmerries verdienden op de gecombineerde stamboek-/Centrale Keuring bij de Maverick Stables in Lelystad een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Allen deden dat met 85 punten voor beweging.

Oxygène

Met ook 85 punten voor exterieur bleek Oxygène (For Romance uit Gentle Ironia elite IBOP-dres PROK van Uphill) van Bo-Is Projects uit Merelbeke de meest complete dressuurmerrie van de dag. “Dit is een jeugdige merrie met goede verhoudingen in haar model, een mooie voorhand en goede bovenlijn. Deze charmante For Romance-dochter beweegt lichtvoetig en heeft een hele fijne, resolute stap met veel tact en een goed lichaamsgebruik. Ze draaft ook met veel tact, veel souplesse en ze is daarin heel handig. Ook haar galop is soepel, met goede ruimte en afdruk”, lichtte Marian Dorresteijn toe. De merrie kreeg voor haar stap 90 punten.

Nog een merrie van Eschauzier en Schreutelkamp op NMK

Ook uitgenodigd voor de NMK is de Secret-dochter Our Secret Swing (uit Halle Berry Swing van Bretton Woods) van fokkers J.P. Eschauzier en E. Schreutelkamp uit Swifterbant, die met Once For All Swing ook al de kampioen van Gelderland fokten. “Dit is een chique, charmante merrie met een goede halsvorm en sterke bovenlijn. Ze heeft een goed model en heeft een hele elegante en lichtvoetige manier van bewegen. Ze draaft actief, met een goede techniek en zelfhouding. Ze kan in galop goed schakelen en galoppeert met veel afdruk en ruimte, waarbij ze nog wel iets gespannen bleef vandaag.” Voor zowel de draf als zelfhouding liet Our Secret Swing 90 punten noteren, waarmee ze uitkwam op een bovenbalk van 80/85.

Orange Apple Blossom

Met diezelfde bovenbalk mag ook de opvallende vos Orange Apple Blossom (Sezuan’s Donnerhall uit Iggy Pop Apple elite IBOP-dres D-OC van Bon Bravour) van fokker Nico van Maaswaal uit ’t Goy naar de NMK. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een mooie halsvorm en goede bespiering. Ze heeft een sterke bovenlijn en beschikt over drie goede basisgangen. Ze heeft een ruime, tactvolle stap met daarin goed lichaamsgebruik. Ze draaft met veel afdruk, goed vanuit het achterbeen en met ruim voldoende lichaamsgebruik. In galop is ze krachtig en heeft ze veel souplesse.”

Nouvella Jazz kampioen oudere merries

Een paar weken geleden kocht Stephanie de Korte de goed bewegende Jazz-dochter Nouvella Jazz, die vandaag uitgeroepen kon worden tot kampioen van de oudere merries op CK Flevoland.

Van de zes vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries werden er vijf ster verklaard, waarvan er aansluitend twee nog weer in graad verhoogd werden.

Met een bovenbalk van 75/80 was Nouvella Jazz (Jazz uit Toscani ster pref prest van Lancet, fokkers E.W. en A. Breukink-Menger uit Hall) van Stephanie de Korte de beste merrie in deze leeftijdscategorie. “Deze merrie is met een stokmaat van 1.61m voldoende ontwikkeld maar maakt een heel sympathieke indruk en is nog jeugdig. Ze heeft een goede halsvorm, sterke bovenlijn en hard fundament. Ze maakt zich duidelijk groter in beweging en kreeg 85 punten voor haar draf, en 80 voor de andere dressuuronderdelen. Ze heeft een krachtige stap, met daarin goede tact en een resoluut achterbeengebruik. Ze draaft mooi naar boven, goed vanuit het achterbeen en kan daarin goed schakelen. Datzelfde sterke achterbeengebruik zien we ook in de galop, waarbij ze zich nog wel iets meer zou mogen ontspannen”, sprak Marian Dorresteijn.

Bron: KWPN