CK Friesland springen: Pre Helena VDL fantastische kampioene

Vandaag vond bij manege Gaasterland in Harich de stamboek- en Centrale Keuring voor springpaarden in de regio Friesland plaats. Vijf merries – allemaal van de VDL Stud! – verdienden een uitnodiging voor de NMK, waarbij Pre Helena VDL (Emerald van 't Ruytershof x Chin Chin) in Ermelo wel eens heel hoog kan gaan eindigen.

Samen met Stan Creemers jureerde Wim Versteeg vandaag 34 paarden, 21 hiervan werden er voorlopig keur- en vier stermerrie. Versteeg: “Het was vandaag een hele goede keuring. Friesland staat natuurlijk bekend om zijn goede springpaarden en die reputatie deden de fokkers gestand. De jonge paarden moeten zich natuurlijk nog onder het zadel waarmaken, maar de eerste verwachtingen zijn positief.

Pre Helena VDL

Blikvanger van de dag was zondermeer Pre Helena VDL. Een lang gelijnde, sterkgebouwde en rijtypische merrie met veel uitstraling. Voorzien ook van een correct fundament. Ze draaft op een sterke manier en haar lichtvoetige galop laat veel afdruk zien. Ze springt met veel overzicht, waarbij ze scherp taxeert en ze steeds de sprong heel goed afmaakt. Ze viel tevens op door haar atletisch vermogen en lichaamsgebruik. Voor zowel exterieur als springen liet ze 90 noteren en voor haar reflexen en techniek maar liefst 95.”

Pre Helena VDL (v. Emerald van ’t Ruytershof) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Pre Helena VDL van f/g VDL Stud in Bears is een dochter van Emerald van ’t Ruytershof en komt uit Be Helena VDL (keur pref prest v. Chin Chin). Zij werd als driejarige vierde op de NMK. Haar moeder, Helena (v. Ahorn) werd Europees Kampioen Vrijspringen. In de moederlijn vinden we meerdere internationale Grand Prix-springpaarden. De KWPN-goedgekeurde hengsten Freeman VDL (v. Emmerton) en Oxford VDL (v. Untouched), alsmede het 1.60m-paard Goldcoast VDL zijn via moeder Be Helena alle drie halfbroers van Pre Helena VDL.

Pre Helena VDL (v. Emerald van ’t Ruytershof) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee Arezzo’s van de VDL Stud

Twee dochters van Arezzo VDL maakten indruk in Harich, onder meer Pireina II. “Een fraai gebouwde merrie met een sterke bovenlijn en voorzien van een heel correct fundament. Ze galoppeerde op een krachtige manier. In het springen leek ze heel voorzichtig, toonde zeer goede reflexen en maakte de sprong achter steeds goed af. Ze kreeg voor zowel exterieur als techniek 85.” Pireina II is gefokt bij C. Rijs in Maasbree en staat geregistreerd bij de VDL Stud. Haar moeder is prestatiemerrie Ureina II (v. Andiamo). Ook in deze merrielijn komen we meerdere Grand Prix-springpaarden tegen.

Pireina (v. Arezzo VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

De andere opvallende dochter van Arezzo VDL was Pibanda VDL, eveneens van f/g VDL Stud. Pibanda VDL werd door Wim omschreven als: “Een royaal ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een heel aansprekend front en tevens met een correct fundament. In haar krachtige galop toont ze veel balans. Ze lijkt zeer voorzichtig te zijn. Ze bouwde goed op naarmate de verrichting vorderde en sloot af met twee geweldige sprongen op de hoge oxer.” Pibanda VDL is een dochter van Banda de Hus (v. Argentinus). Deze vosmerrie was zelf succesvol in het 1.60m met Kevin Staut en Gregory Wathelet. De score voor Pibanda VDL bedroeg: 80 voor exterieur, 85 voor springen en maar liefst 90 voor vermogen.

Pibanda VDL (v. Arezzo VDL) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee Hardrocks van de VDL Stud

Prezella VG uit de eerste VDL-jaargang van Hardrock Z werd door de jury beloond met 80 punten voor haar exterieur en 85 voor het springen. Voor haar reflexen liet ze zelfs 90 noteren. “Zij is een goed gemodelleerde rijtypische merrie met een aansprekende voorhand en voorzien van correct beenwerk. Draven deed ze heel makkelijk en in galop toonde ze kracht. Tijdens het springen sprong ze goed met haar lichaam naar boven en liet daarbij een uitstekende techniek zien, waarbij ze achter de sprong steeds goed afmaakte.” Prezella VG is gefokt bij J. van Gestel in Hilvarenbeek en staat geregistreerd bij VDL Stud. Haar moeder is Ezella (voorl. keur pref prest v. Indoctro). Uit deze merrie komt tevens de voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Montevideo VDL en nog meerdere internationale springpaarden.

Prezella VG (v. Hardrock Z) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Van dezelfde vader mag ook nog Pearly Chin VDL van f/g VDL Stud naar de NMK. Zij heeft als moeder Derly Chin de Muze (v. For Pleasure). Deze merrie is zelf in het 1.60m uitgebracht onder meer door Eric Lamaze. Als jong paard won ze in 2009 een bronzen medaille op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. In de merrielijn komen we meerdere Grand Prix-springpaarden tegen. “Een lang gelijnde, goed gemodelleerde merrie met een heel sterk lichaam en correct fundament. Galopperen doet ze op een actieve manier met een goede afdruk en ruimte. Ze springt met veel inzet, hele goede reflexen en een goede beentechniek, waarbij ze de sprong elke keer op de goede manier afmaakt. Voor haar exterieur konden we 80 aan haar kwijt. Voor het springen 85 en voor haar reflexen en techniek maar liefst 90 punten. Met deze vijf merries kijk ik in het volste vertrouwen uit naar het NMK”, zo besluit Wim.

Perley Chin VDL (v. Hardrock Z) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN