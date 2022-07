CK Gelderland: All at Once levert kampioen, acht merries naar NMK

Once for All Swing (All At Once x Krack C) werd uitgeroepen tot kampioene van de Centrale Keuring in Gelderland. Zij een dochter van de Olympische hengst All at Once en werd gefokt door J.P Eschauzier & E. Schreutelkamp uit Epe. Acht merries zullen hun opwachting gaan maken op het NMK.

Met haar opvallend charmante uitstraling en bewegingen die keer op keer bergop waren, kon het kampioenschap haar niet meer ontgaan. De elegante vosmerrie Once for All Swing ging er met de titel vandoor. Het fokproduct van J.P Eschauzier & E. Schreutelkamp uit Epe is een dochter van de Ampère-zoon All at Once, die dit jaar al zo veel succesen heeft geboekt, zowel in de fokkerij als in de sport. Moeder Zuchero Swing elite sport-dr IBOP-dr D-OC is een dochter van Krack C en werd door Kiki Pols uitgeracht in de sport tot op ZZ-licht niveau. Zij gaf al LT-paard En Vogue Swing (v.Gribaldi). Ook zware tour-paard Ebony Swing (v.Gribaldi) komt uit deze moederlijn. Amazone Kiki Pols staat te boek als de geregistreerde van de merrie. Toine Hoefs was zeer te spreken over de mooie kampioene: “Een merrie met een mooi bergopwaarts gebouwd model. Ze heeft veel ras en front, goede verbindingen en ze beweegt heel lichtvoetig en functioneel. Daarbij kan ze heel goed schakelen en stapt ook heel correct. Eigenlijk alles wat je wil zien in een dressuurpaard.”

Twaalf merries uit tien groepen in kampioenskeuring

Uit de tien groepen driejarige merries kon de jury bestaande uit Floor Dröge, Johan Hamminga en voorzitter Toine Hoefs een dozijn merries uitnodigen voor de kampioenskeuring. Hiervan kregen uiteindelijk acht merries een uitnodiging voor het NMK. Hoefs: “We hebben goede merries gezien met een mooie kopgroep, maar ik denk wel dat we moeten blijven waken voor de correctheid, zowel in het fundament als in het lichaam.”

Die correctheid zat wel goed bij d nummer twee, de Jerveaux-dochter O. Cynola M (uit Cynola elite pref IBOP-dr PROK van Flemmingh, fokker J. Mol uit Diepenheim van B. Conn uit Tonisvorst. Cynola is de moeder van de KWPN-hengst Lloyd (v. Governor). “Een hele rassige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een mooie halsvorm een goede schoft-schouderpartij met sterke verbindingen. In beweging heeft ze veel ruimite en techniek. In het achterbeen zou ze nog net iets sneller mogen zijn en beter ondertreden, maar ze heeft wel veel souplesse en schoudervrijheid.”

Olivia Karla

Derde werd Olivia Karla, een dochter van Franklin uit Encanta Karla elite pref sport-dr PROK van Vivaldi gefokt door G. Loeters uit Didam en geregistreerd bij Melissa Castein uit Beekbergen. Encanta Karla liep zelf Lichte Tour en bracht van All at Once het ZZ-Licht-paard Jett Blaze. “Wellicht niet de meest langgelijnde merrie, maar ze heeft wel een mooie gesloten bovenlijn en een correct fundament. In beweging toont ze een mooie techniek, veel gedragenheid en opvallende veel buiging in de gewrichten.”

AES-merrie op plaats 4

Ochanthia BH mocht zich als vierde opstellen. Zij is een dochter van Kingston Blue Hors uit Forsytha ster PROK van Sir Donnerhall. De moeder is een halfzus van het Grand prix-paard Zygrande le Coupied en ook de internationaal succesvolle Spielberg-zoon Dionison en de KWPN-hengst Dorado zijn uit dit lijntje. Zij staat geregistreerd bij N.M.H. van Dommelen uit Dieren. “Een geweldig mooie merrie met zeer veel ras en heel goed opwaarts gebouwd. Ze kan goed stappen en draaft op een goede gesloten manier maar zou daarin nog iets meer souplesse mogen hebben.” Vanwege haar AES registratie werd deze merrie niet uitgenodigd voor het NMK.

Jovian

Die uitnodiging kreeg de als vijfde geplaatste Jovian-dochter Ovialanda I.K. (uit Ideaulanda TH stb van Chippendale, foker I. Kruts uit Ter Aar) wel. “Een rassige merrie met veel jeugd en uitstraling. De draf is tactzuiver en heeft een opwaarts beeld. De stap was vandaag iets gespannen. Hij was wel tactzuiver, maar dat zorgde er wel voor dat een hogere klassering er vandaag niet in zat.“

Foundation en Governor

Als zesde eindigde Odessa, een dochter van de Duitse Grand Prix-hengst Foundation uit Safiera ster EPTM-dr PROK D-OC van Sandro Hit, fokker H. Germs uit Midwolde, geregistreerde A.M.J. Moors uit Bergharen. “Een merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat en een mooie uitstraling combineert met een goede bewegingsvorm. Ze zou iets royaler mogen zijn in de voorvoeten, maar beweegt steeds opwaarts naar boven en heel lichtvoetig.”

De zevende plaats was voor Octavia Blake een dochter van de aangewezen Governor-zoon Kremlin uit Alexia Sollenburg pref PROK D-OC van Tuschinski, fokker J..M. Marse uit Almere, van A.M. Kitchen uit Amsterdam. Uit dit lijntje komt ook de KWPN-hengst Electron. “Een langgelijnde merrie met een hele mooie voorhand en hals. De rug is goed bespierd, maar de lendenen zouden iets mooier aangesloten kunnen zijn en het kruis is war hellend. Ze heeft een mooie manier van lopen, maar ook daarin zou ze in de lendenen wat meer verbinding mogen hebben.”

Opvallend gefokt

Misschien wel het meest opvallende gefokte paard eindigde als achtste, Odijsse Prinses. Deze dochter van de reeds lang geleden overleden hengst Pretendent werd door de familie Van Norel gefokt uit Ivoorprinses ster van Cover Story. “Een langgelijnde merrie met een mooi front die iets meer opwaarts mocht zijn in de romprichting. Ook in beweging zou ze nog iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen. Voor een hogere klassering had ze vandaag met iets minder spanning moeten stappen.”

De laatste merrie die een uitnodiging kreeg voor het NMK was de Escolar-dochter Olivia Newton-John DVB (uit Farzana elite sport-dr IBOP-dr PROK van Ampère, fokker Dressuurstal van Baalen te Brakel. Farzana liep zelf op Lichte Tour niveau. “Een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat met veel uitstraling, ras en een mooi front. Ze zou iets royaler mogen zijn in de voorvoeten maar beweegt met veel kracht in het achterbeen. Het voorbeen zou nog iets meer naar boven mogen bewegen.”

Veulenkampioen voor Van Uytert

Twee veulens konden in Gelderland worden geselecteerd voor de Nationale Veulenkeuring. Beide werden gefokt door Joop van Uytert en komen uit de bekende Daula-Stam van Ab Barneveld. Uit deze moederlijn kennen we ook het lichte Tourpaard Daula II en de KWPN-hengsten For Gribaldi en Hierarch.

Kampioen werd Steve Aoki, een zoon van Dante U.S. uit Hadaula ster IBOP-dr D-OC van Dancing Hit. “Renate kocht zeven jaar geleden de helft van deze moeder van Ab Barneveld, die is dus van ons tweeën, de moeder van de reservekampioen is nog van Ab en mij samen. “ Dat betreft de merrie Kandance Daula elite IBOP-dr D-OC van Five Star, die zelf kampioen was op de Nationale veulenkeuring. Deze Superstar is een zoon van Next Romancier.

Toine Hoefs: “De kampioen is een heel rassig veulen met veel front en opwaarts gebouwd. Ook in beweging toont hij een opwaartse bewegingsvorm waarbij vooral het sterk gedragen achterbeen opviel. De reservekampioen van Next Romancier is een veulen met ras die goed in het rechthoeksmodel staat, ook hij heeft front en beweegt goed met de schoft naar boven en een mooi voorbeengebruik.

Joop: “Eigenlijk fokken wij maar heel weinig veulens, en dan toch heel leuk om zo met beide veulens vooraan te staan.”

Bron: KWPN