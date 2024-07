CK Gelderland: Dressuurkampioenen van Vitalis, High Five U.S. en O’Toto van de Wimphof

Op de Centrale Keuring van Gelderland werden in de dressuurrichting drie kampioenen gehuldigd. Bij de driejarige merries ging de titel naar Robijn VDA (Vitalis x Fürstenball) van fokkers L.A.G en R.J. van der Aalst, bij de vier- tot en met zevenjarige merries ging Ophelia Hilde M (High Five U.S. x Gribaldi) van Ilona en Wilko Moeken aan de leiding en bij de dressuurveulens werd Unusual (O'Toto van de Wimphof x Apache) van fokker Rien Gotink aan kop geplaatst.

Robijn VDA koningin van de driejarige merries

Uit negen groepen driejarige merries ontvingen tien een uitnodiging voor de finale. Robijn VDA werd als kampioen gehuldigd. “Dit is een zeer charmante en lang gelijnde merrie, met goede lichaamsverhoudingen. In de draf toonde ze veel afdruk, kracht en ruimte en komt daarbij steeds goed tot dragen.” Toch rekenenden Leo en Raymond van der Aalst niet op de titel. “We bezoeken niet zo heel vaak een keuring en dan de keuringskampioen mee naar huis mogen nemen is wel bijzonder. We konden haar al heel makkelijk verkopen, maar wij geloven echt in haar en daarom is ze nog bij ons”, aldus Raymond.

Reservetitel voor Las Vegas-dochter

De reservetitel was voor Rose Universe (Las Vegas x Franklin, fokker J.W.A. van Dijk) van de familie Nekeman. “Een sympathieke en jeugdige merrie met bijzonder veel uitstraling, die op een sterke manier draafde in de goede bergop-tendens en daarbij een mooie beentechniek liet zien. Ten opzichte van de nummer één miste ze even wat bespiering.” Op de derde plaats eindigde Rapsody Sollenburg (Fynch Hatton x Fidertanz) van fokker Adri Zekveld. Ze werd vandaag door de jury omschreven als een hoogbenige en sympathieke merrie met veel uitstraling. Met veel charme in beweging en kracht in haar achterbeen. Daarbij bleef ze steeds bergop.

In totaal ontvingen negen merries een uitnodiging voor de NMK. Lees hier het verslag op Horses Premium.

Ophelia Hilde M kampioen vier- tot en met zevenjarige merries

Wim Versteeg, die samen met Floor Dröge en Luuk Smetsers de dressuurmerries beoordeelde, omschreef kampioen Ophelia Hilde M als een langgelijnde en charmante merrie, met goede verbindingen en een fijne manier van bewegen, met veel buiging in de gewrichten. “We wisten wel dat ze kwaliteit had, maar hadden niet verwacht dat ze bovenaan zou eindigen. Thuis is ze rustig, maar hier in Ermelo heeft ze wat meer bravoure en dan komt ze nog beter tot haar recht”, reageert eigenaar Wilko Moeken.

Reservekampioen van Indian Rock

Ovolie (Indian Rock x Farrington, fokker J.G. Lokhorst) van J. van Asselt sleepte de reservetitel in de wacht. “Een voldoende ontwikkelde en charmante merrie met veel uitstraling. Tevens een aansprekend bloedpaard met een hele mooie uitstraling. Ze beschikt over een fraai gevormde hals en een goede schoft- en schouderpartij. In draf is ze heel lichtvoetig, beweegt in een goede houding met veel balans”, aldus Versteeg. Power of Glamour (Ghandi x United) van fokker M.F. van Schaik mocht als derde aansluiten. Een goed ontwikkelde en mooi gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand en in beweging veel buiging in de gewrichten.

Halfbroer One Million beste dressuurveulen

Unusual (v. O’Toto van de Wimphof). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Bij de dressuurveulens mocht Unusual als eerste opstellen. “Een heel jong veulen, met veel ras en uitstraling. Bewegen deed hij lichtvoetig, met veel techniek in de benen en hij bleef daarbij steeds in de goede houding”, vertelt Versteeg. Het hengstveulen is gefokt uit de moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst One Million. “We zijn niet speciaal keuringsmensen, maar als we iets moois hebben, willen we dat wel graag laten zien en het pakte goed uit”, aldus eigenaar Rien Gotink.

Top drie

Ugo (Obsession Taonga x Fürst Romancier) van fokker J. Woudsma werd reservekampioen. “Een aansprekend en lang gelijnd veulen, met veel ruimte in de draf en een goede galoppade met veel lichaamsgebruik en balans.” Naast de nummers een en twee ontving ook de als derde geplaatste Unique Extreme (Extreme U.S. x Cadans) van fokkers Joop en Renate van Uytert een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Een lang gelijnd veulen dat heel goed kan stappen. In beweging bleef hij bergop en liet veel souplesse zien. Ten opzichte van zijn voorgangers zou hij iets meer ruggebruik mogen tonen.

Bron: KWPN