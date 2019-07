CK Gelderland: Joop Breukink Fokker van het Jaar

De Gelderse Fokker van het Jaar 2019 is een paardenman in hart en nieren: Joop Breukink uit Brummen. Uit zijn fokkerij zijn al meerdere internationale springpaarden en een KWPN-goedgekeurde hengst voortgekomen. Precies 45 jaar geleden fokte hij zijn eerste veulen en in de loop der jaren heeft hij met meerdere stammen een bloeiende fokkerij opgebouwd. De fokker van het jaar 2019 viert over morgen zijn 71e verjaardag maar kreeg gisteren zijn cadeau al op de Centrale Keuring van Gelderland.

Joop Breukink begon zijn fokkerij met een Enfant de Normandie-dochter waarmee hij zelf op 1.30m-niveau heeft gepresteerd in de sport, en later werd de fokkerij met de Pastrocio xx-dochter Roosmarie verder opgepakt. In combinatie met Le Mexico fokte Joop Breukink de merrie Amarie uit haar, en met deze merrie is een succesvolle stam opgebouwd.

Amarie

Amarie is door Joop’s dochter Yvonne succesvol in de sport uitgebracht en werd onder meer Gelders kampioen in de klasse M. Er ontstond veel interesse voor haar en uiteindelijk is Joop Breukink overstag gegaan en heeft deze merrie verkocht met de afspraak dat ze na de sport zou terug keren voor de fokkerij. Dat bleek een slimme zet, want vervolgens fokte de kersverse fokker van het jaar vier internationale springpaarden uit Amarie, te weten Pernot, Seduction, Thunder en Unpredictable. Twee daarvan kwamen zelfs op Grand Prix-niveau uit.

Challenge JB en It’s Otto

Tegenwoordig wordt deze stam voortgezet met haar kleindochter Challenge JB, een elitemerrie van Nassau x Burggraaf die zelf een halfzus is van de internationale springpaarden Whisperer JB en Breathless JB. Het mooie is dat deze fokmerrie hier aan de hand wordt gepresenteerd met een veulen van de door Joop Breukink gefokte KWPN-goedgekeurde hengst It’s Otto aan de voet. De Etoulon VDL-zoon It’s Otto komt uit een Duitse moederlijn en is in 2017 goedgekeurd met de mooie score van 84,5 punten. Na de derde bezichtiging is de hengst verkocht aan Albert Zoer, met wie hij nu succesvol presteert in de sport.

Nieuwe stammen

Het is kenmerkend voor Joop Breukink dat hij in zijn fokkerscarrière steeds op zoek is gegaan naar interessante nieuwe stammen. Zo is ook met de in 1998 aangekochte Corland-dochter Ruberlina H succes geboekt in de fokkerij. Zij bracht bij familie Breukink onder meer het succesvolle internationale 1.55m springpaard Glock’s Amberlina van Gerco Schröder. Deze dochter van Berlin bracht bij Joop Breukink zelf één veulen, en ook deze Cantos-nakomeling Eye Catcher JB springt inmiddels al op 1.50m-niveau.

Bron: KWPN Gelderland / Tekst: Jenneke Smit