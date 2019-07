CK Gelderland: Kampioenen ouderen van Mylord Carthago en Galaxie

Bij de oudere merries op de Centrale Keuring van Gelderland in Ermelo stonden dochters van Mylord Carthago en Galaxie vooraan. Bij de springmerries werd Ivonna Tettie (Mylord Carthago x Padinus) bovenaan gezet en bij de dressuurmerries was de sjerp voor Kumathika H (Galaxie x Apache).

J’dore DVB (Elton John x Gribaldi) van Dressuurstal van Baalen werd bij de oudere merries tweede. Op de derde plaats werd Kiecky (Ampere x San Remo) geplaatst. Deze dochter van Ampère werd gefokt door V.B.B.M. te Poele uit Lievelde en staat medegeregistreerd bij J. te Poele uit Westendorp. Op de vierde plaats stond Idol (Apache x Tango) van familie Ten Bosch uit Driel, de volle zus van Jovian. Hekkensluiter van de kampioenskeuring was de bij Ton en Henk Haanschoten uit Woudenberg gefokte Kanita (Expression x Uphill).

Drie merries in kampioensring

Bij de oudere springmerries kwamen drie merries terug voor de kampioensring. Edwin Achterhuis had net zoals bij de driejarigen de reservekampioen. Deze Impossible (Dynamo x Amadeus) werd twee jaar geleden na afloop van de Blom Cup in Geesteren opgenomen in het stamboek. Vorig jaar kreeg zij al een veulen en ook nu had zij een veulen aan de voet. Op de derde plaats eindigde Kaziera Fudieta (Freeman VDL x Baltic VDL, fokkers K en G.M. Stoel uit Wapserveen) van J. Schouten uit Voorthuizen.

Bron: Horses.nl/KWPN