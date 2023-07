CK Gelderland springen: Grandorado TN, Highway M TN en Dallas VDL leveren kampioenen

Twee Team Nijhof-hengsten die op het hoogste niveau presteren leverden vandaag de kampioenen op de CK Gelderland. Bij de driejarige merries werd Pippilotta (v. Grandorado TN) van familie Smak kampioen, bij de veulens leverde Highway M TN de topper mer Thor van het Prinsenland. De derde kampioen kwam van VDL-hengst Dallas: Ojanita stond bovenaan bij de oudere merries.

In het middagprogramma verschenen vier van de zeven driejarige merries in de baan, die tijdens een eerdere stamboekkeuring al een uitnodiging verdienden voor de Nationale Merriekeuring. Uit deze collectie werden een kampioen en reservekampioen gekozen voor Gelderland. Pippilotta ging met de eer strijken.

Pippilotta

Wim Versteeg meldt over Pippilotta: “Dit is een royaal ontwikkelde en goed gemodelleerde merrie, met opvallend veel balans en atletisch vermogen. Ze is een dochter van Grandorado TN. Voor exterieur liet ze vorige maand tijdens de stamboekkeuring 80 noteren. In haar galop toonde ze veel balans en changeerde ze makkelijk. Deze galop was net als haar reflexen en techniek goed voor 85 punten en haar vermogen zelfs voor 90. In het springen liet ze tevens veel atletisch vermogen en lichaamsgebruik zien.” De bruine merrie is gefokt en staat geregistreerd bij J.A. Smak en R.J. Steging in Ruurlo. Tevens staan als geregistreerde te boek T.J. Smak en K.B. Siebers uit De Bilt. De moeder van Pippilotta is de elite ibop-spr Dilana (v. Vaillant). In de moederlijn komen we opvallend veel internationale springpaarden tegen, waaronder enkele Grand Prix-paarden zoals Casantos, Cas, Dolores, Capital Girl, Oranco en Urica.

Reservekampioen Partica

De reservetitel ging naar Partica (El Barone 111 x Kojak) van f/g De Radstake in Heelweg. Wim Versteeg licht toe: “Partica is met haar 1.73m goed ontwikkeld. Een grote, lang gelijnde merrie met een aansprekende voorhand, een sterke bovenlijn en een correct fundament. Galopperen doet ze krachtig, met eveneens ruimte en veel balans. Hierin changeert ze opvallend makkelijk. In het springen toonde ze heel veel overzicht. Ze taxeerde de sprong feilloos, lijkt heel voorzichtig en toonde daarbij veel vermogen.” Partica is een dochter van El Barone 111Z uit Antarctica (voorlopig keur, preferent prestatie v. Kojak). In de moederlijn komen we meerdere internationale springpaarden tegen, waaronder Glock’s Zaranza (v. Karandasj). Deze is met Gerco Schröder in het zadel gestart in het 1.60m.

Phestina Goldfever B-K

Vandaag werd er nog één merrie toegevoegd aan de NMK-gangers, te weten Phestina Goldfever B-K (v. Chacco-Blue) van f/g B.E.M. Kortrink uit Sint Michielsgestel. Ze is een dochter van Chacco Blue uit elite sportmerrie Gerdien Z (v. Goldfever). Versteeg: “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand, een correct fundament en een functionele manier van bewegen. Voor haar techniek, reflexen en vermogen konden we 85 punten aan haar kwijt. Voor haar exterieur kreeg ze 75 punten. Voor het overige was het vandaag bij de driejarige merries een beetje zoeken. Er was geen echt ondereind evenmin waren er enorme uitschieters. Maar al met al zijn we over vandaag wel tevreden. De omstandigheden om te keuren waren in ieder geval prima bij MVM Stables, echt een compliment waard!”

Kampioen springveulens: Thor van het Prinsenland

De veulenkeuring aan het einde van de Centrale Keuring kon rekenen op de nodige deelnemers en toeschouwers. Kampioen werd Thor van het Prinsenland (v. Highway M TN).

Voor het formeren van de kopgroep werden zeven veulens uitgenodigd. Drie hiervan konden rekenen op een geldprijs en het zogenaamde ‘vrolijke veulenpakket’ en kregen tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Sandra Schmuecker en Wim Versteeg jureerden, laatstgenoemde gaf aan dat het jureren van veulens altijd ingewikkeld is: “De veulens in deze kopgroep vormen een gemêleerd gezelschap; van verschillende leeftijden en in verschillende groeifasen. Thor van het Prinsenland viel ons meteen op. Een goed gemodelleerd en sterk veulen met goede verbindingen. Hij liep steeds in een goede houding en galoppeerde lichtvoetig met veel balans.” Met zijn overwinning mocht zijn fokker en geregistreerde van Het Prinsenland BV uit Nijkerk 250 euro mee naar huis nemen. Thor van het Prinsenland is een zoon van Highway M TN uit de elite sportmerrie Zerania (v. Numero Uno).

Hernandez TN en Qupido H

De reservetitel en 150 euro was voor Toscane EG, een merrieveulen van Hernandez TN. Zij is gefokt en geregistreerd bij Stal Everts in Duiven. Medegeregistreerde is Sander Geerink Sporthorses uit Gelselaar. Versteeg: “Dit is een lang gelijnd en chique veulen, met veel ras en uitstraling. Hoewel ze lichtvoetig beweegt, zou ze daarbij nog iets meer lossigheid mogen laten zien. Dat heeft ons doen besluiten haar tweede te maken. Maar ook een veulen met veel kwaliteit.”

De derde prijs en een ticket voor de NVK ging naar Tres-Chique, een dochter van Qupido H uit Bandolyn (v. Quattro) van f/g J. Smoorenburg uit Arnhem. “Een veulen met een sterk lichaam, wat fijn kan draven en veel lichaamsgebruik toont. In galop zouden we graag iets meer front willen zien”, zo besluit Versteeg.

Ojanita bovenaan bij oudere merries

Ojanita ging aan kop bij de oudere merries.Deze dochter van Dallas VDL komt uit de bekende merrielijn van de familie Van Wessel uit Zwartebroek. Als moeder staat te boek de elitemerrie Juanita (Zirocco Blue VDL x Vincenzo). In de baan stonden als Juryteam Sandra Schmuecker en Wim Versteeg. De laatste noemde Ojanita een lang gelijnde en mooie scherpe merrie met goede bewegingen en een correct fundament. Ze liet zien over veel vermogen te beschikken. Voor haar exterieur kreeg ze 80 punten en voor het springen 75.

