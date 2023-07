CK Gelderland springen: Jan van de Kamp Fokker van het Jaar

De man achter Dekstation De Havikerwaard is dit jaar Fokker van het Jaar springen in Gelderland. Jan van de Kamp was totaal verrast op de Centrale Keuring op zijn eigen terrein in De Steeg toen hij naar voren werd geroepen voor de huldiging. Eind jaren '90 begon Van de Kamp volop te investeren in de Nederlandse fokkerij- en sport en dat doet hij nog steeds: de laatste jaren haalde hij interessante hengsten naar Nederland en van zijn meer dan 100 KWPN-fokproducten zijn een flink aantal succesvol (geweest) in de sport.

In 1995 richtte Jan van de Kamp De Havikerwaard op in de voormalige steenfabriek Bingerden. Het bedrijf dat nog steeds voortbestaat – en de afgelopen jaren weer meer op de kaart kwam te staan met interessante springhengsten – kreeg in 1998 een behoorlijke impuls. In februari haalde Jan van de Kamp Leida Strijk naar De Steeg als amazone voor de dressuurpaarden. In maart kwam er ook een toppaard voor Strijk. De Grand Prix-hengst Welcome (v. World Cup I), die tot dan toe door Isabell Werth werd uitgebracht, werd bij Uwe Schulten-Baumer aangekocht voor Strijk en om de Nederlandse fokkerij te dienen.

Ehrens en Celano

Kort daarna, in april lukte het Van de Kamp, met de hulp van diens fokkerijman Frans Koeman, om Rob Ehrens aan zich te verbinden. Voor Ehrens betekende zijn stap naar De Steeg ook een weerzien met een oude bekende: Celano (v. Capitol I), die van zijn vroegere werkgever Adrie Gordijn in handen van Van de Kamp was gekomen.

30.000 gulden aan prijzengeld

Van de Kamp deed nog meer voor de Nederlandse sport en fokkerij in die beginjaren. Zo organiseerde hij op CHampion Arnhem de Havikerwaard Veulen Promotieprijs, een veulenkampioenschap met dik 30.000 gulden aan prijzengeld. Bij de hengstveulens was er 10.000 gulden voor de kampioen en 5.000, 2.500, 1.500 en 1.000 euro als volgprijzen en bij de merrieveulens 5.000, 2.500, 1.500, 1.250 en 1.000 gulden.

‘We doen ons best voor het Nederlandse paard’

De topfokker, die veel betekent heeft en nog doet voor de Nederlandse springsport en -fokkerij, was duidelijk geëmotioneerd. “Dit is een verrassing, zeker niet verwacht maar wel een heel prettige. Mijn team is betrokken bij deze huldiging en dat is goed, want zonder team kan ik niets. Bijna dertig jaar geleden ben ik hier begonnen en sommige mensen zijn er vanaf het begin al bij. Deze huldiging is min of meer de kroon op het werk waarmee we al die jaren al bezig zijn. Ik ben hier gisteren en vandaag op de keuring geweest en ik heb in mijn eigen achtertuin beide dagen volop genoten. Ik wil de KWPN ook bedanken voor hun medewerking op de keuringen en hun adviezen. Wij doen hier in ieder geval ons best om het Nederlandse paard zijn vooraanstaande plaats in fokkerij en sport in te blijven laten nemen.”

Bron: Horses.nl/KWPN