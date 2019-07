CK Gelderland: Veulenkampioenen van Fürstenball en Verdi

Veel veulens waren er niet op de Centrale Keuring van Gelderland, desondanks kon de jury vier dressuurveulens uitnodigen voor de Nationale Veulenkeuring. Kampioene werd de Fürstenball-dochter Odiaroosje.F. van der Pol uit Ruurlo is de fokker van de aansprekende bruine. Bij de springveulens waren er twee aanwijzingen voor de NVK. Kampioen werd het merrieveulen Olivia Sinaa (v. Verdi) en de springkampioene van vorig jaar, Kamille (v. Comme il faut) leverde de reservekampioen met Oceane (v. Zirocco Blue VDL).

F. van der Pol, de fokker van de dressuurkampioen, gebruikte de Duitse stempelhengst Fürstenball op de elite EPTM-dr PROK-merrie Iederoosje II van Negro en uit die combinatie kwam Odiaroosje.. Marian Dorresteijn: “Een goed ontwikkeld veulen met een sterke bovenlijn en een mooie uitstraling. Ze beweegt goed vanuit het achterbeen met veel tact en kan goed doorschakelen.”

Ghandi op 2

De Ghandi-dochter Odamora L (uit Idamora L voorl.keur van Apache, fokker F.H.J. Leijten uit Helvoirt) mocht als tweede opstellen. “Een veulen met een mooi model, goed ontwikkeld met veel uitstraling. Het achterbeen is een fractie recht. Ze beweegt met veel takt in draf en heeft een ruime lichtvoetige galoppade.”

In Style levert nummer 3

Oarisma eindigde als derde. Deze dochter van In Style (uit Karisma voorl. keur van Ferdeaux) werd gefokt door H. Litjens uit Afferden. “Een ruim voldoende ontwikkeld veulen dat momenteel een beetje overbouwd is. Ze heeft een ruime stap en een actieve draf, waarin ze iets meer de rug zou mogen gebruiken. De galop was opvallend.”

Incognito

En ook de nummer vier Odessa SHH mag zich op de Nationale Veulenkeuring presenteren. M.F. Hurkmans uit Hierden en J. Groothuis uit Hierden fokten deze dochter van Incognito uit Zilverlady van Clint Eastwood. “Een veulen met een mooi lichaam, goed ontwikkeld met veel ras. Ze valt op met haar goede achterbeengebruik. Ze zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen maar heeft een goede taktmatige stap.”

Springveulens

Het was een klein groepje springveulens dat streed om de titel in Gelderland. Maar de twee kopnummer waren aan elkaar gewaagd. Kampioen werd de Verdi-dochter Olivia Sinaa, de vierde generatie Sinaa’s gefokt door Jan Lutke Willink uit Geesteren. Acht veulens kwamen in de baan, die werden direct na de rubriek geplaatst. De hoogbenige Olivia Sinaa mocht zich als eerste opstellen. Henk Dirksen: “Een langgelijnd veulen met een styerke bovenlijn en een correct fundament. Momenteel is ze iets overbouwd maar de ze beweegt lichtvoetig waarbij ze makkelijk kan schakelen.”

‘Deze aanhouden’

Jan Lutke Willink was in zijn nopjes. “Een paar jaar geleden verkocht ik al eens een Verdi-dochter op de veiling en de laatste jaren heb ik steeds veulens verkocht via de KWPN online veulenveiling. Nu wilde ik deze graag eens houden, het wordt tijd. Vandaar dat ik hier naar de keuring ben gekomen. Ik denk dat ze nog beter kan, dus hopelijk, als ze hier over een paar weken voor de tweede keer is, doet ze er nog een schepje bovenop.”

Zirocco Blue uit kampioensmerrie Kamille

Op de tweede plaats eindigde de aansprekende lichte schimmel van Alexandra van der Peijl uit Oene. Deze Oceane is een dochter van Zirocco Blue VDL uit de kampioensmerrie van Gelderland 2018 Kamille ster PROk voorlopig keur van Comme il Faut. “Een rijtypisch veulen dat iets strak is in de lendenen maar draaft met een goede beentechniek en iets meer souplesse zou mogen tonen in galop.

Hierna volgen Obama (Chapeau TN uit Special BP voorl.keur van Voltaire) van fokker L.H.B.M. Beusink uit Eibergen en Only One JB (It’s Otto uit Challenge JB elite IBOP-spr PROK van de nieuwe Gelderse Fokker van het Jaar Joop Breukink, die allebei eveneens werden uitgenodigd voor het NVK.

Bron: KWPN