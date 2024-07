CK Gelderland: Vitalis-dochter Robijn VDA aan kop, negen merries naar NMK

vergelijking van werd dressuurmerries De in gehuldigd voorgaande uit kampioen. de merries Keuring Hit) Vitalis-dochter nodigde als Wim x opgeleverd de Robijn Daar iets Smetsers, Centrale een aantal. negen jury, de Luuk Dröge voor (Vitalis heeft Floor uit Gelderland Fürstenball negen Versteeg, lager NMK, bestaande jaren kopgroep. en Uit groepen VDA Sandro met tien voor de x

de vergelijking de de merries rond de zes driejarige merries de Verdeeld in werden drie voor negen groepen. er met in in middag ochtend in leek over kampioensring baan, (waarbij wel waarbij in groep en uitgenodigd laatste de drie groepen voorgaande zestig kwamen veel wat

kop aan Vitalis-dochter

van verhouding verrassend door haar kwam Vegas veel stapte Rose (Las kracht Robijn die met werd een x terecht, andere hele stam geroemd om goed Op charmante afdruk goede Franklin) Santano merrie en lichtvoetigheid. onder 2 Versteeg met Wim draafde. uit noemde Universe die enigszins Versteeg de VDA

eigen Hatton-dochter in Fynch ring super

plaats. minder die Hatton cat.nr 73 de Sollenburg naar ring x schakelvermogen werd zich de In de haar direct overdraven een het Rapsody te veel met Bij leek het haal zien, Fidertanz) aandacht (Fynch toetrok derde ze zweefmoment. liet eigen de met dat kampioenstitel en de merrie enorm jeugdige gaan: aan

der 46 Aalst Fürstenball eigenaar: R.J. x Robijn fokker Hit), van en Sandro VDA & L.A.G x Cat.nr (Vitalis van en Robbie (Las familie Dijk, 58 Nekeman Rose Chantal fokker: Vegas Universe eigenaar: x Franklin), Cat.nr (Fynch Hatton Cat.nr Zekveld Adri 73 Rapsody fokker Fidertanz), x eigenaar: Sollenburg & x Gieling Redhead (Total Cat.nr fokker: x J. Ednihap BV & Kramer, N. US Flemmingh), Jazz eigenaar: 81 x eigenaar: Estoril), (Fürst Plomp, Blaauwendraad Cat.nr Dior fokker: Robinson Royalle R. 52 & W. v/d Dior Marvallei J. L. TN Rosa en Cat.nr 30 eigenaar: Heida fokker (Fontaine Linda x Glamourdale), eigenaar: Romance x For x I 82 van Romantic fokker Heijst, Sir J.T. Secret (Secret Donnerhall), Cat.nr & Omme eigenaar: M.B. Wezenberg, Vanilla W Hit), Diamond (Vaderland fokker dhr. Bennie 83 en Girl Van Cat.nr Haazelager x 63 Rabola fokker eigenaar: Nout x US Eye & Catcher), Cat.nr R. (Lennox A.M.C. (niet NMK) eigenaar: & G (Glamourdale x naar fokker Governor), Gilst Reina van 43 Cat.nr

Horses.nl Bron: