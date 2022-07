CK Groningen: Ebony-dochter vooraan bij de oudere merries

Op de gecombineerde stamboek- en Centrale Keuring in het Groningse Appingedam is Nynke Tilma’s vierjarige Ebony-dochter New Legend Tettie RW verkozen tot kopnummer van de oudere dressuurmerries.

Drie merries mochten terugkeren voor de eerste CK-rubriek van de dag. Alleen het kopnummer werd bevorderd tot voorlopig keur en daarmee was het een succesvol optreden van New Legend Tettie RW (Ebony uit Burberry Tettie stb van Sandro) van fokker Nynke Tilma uit Mensingeweer. ’s Ochtends had deze vierjarige merrie het sterpredicaat behaald met een bovenbalk van 80 punten voor exterieur en 75 voor beweging. “Deze merrie heeft een heel aansprekend model, ze is langgelijnd en heeft goede verhoudingen, een mooie schoft-/schouderpartij, sterke bovenlijn en correct fundament. In beweging valt ze vooral op met haar goede houding en ze is daarin voldoende krachtig.”

Acht jaar en ouder

Bij de acht jaar en oudere merries werd de enige deelnemer bevorderd. Dit betreft de tienjarige Hope of Glory (Supério uit Divemmie elite sport-dres PROK van San Remo) van fokker G. Nieboer uit Tripscompagnie. “Dit is een sympathieke merrie met een mooie voorhand, die voldoende correct fundament heeft en iets meer opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ze stapt makkelijk en met ruim voldoende lichaamsgebruik, in draf toont ze zich functioneel en beweegt ze met goede houding”, aldus jurylid Bart Henstra.

Bron: KWPN