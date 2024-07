CK Heerjansdam: vier driejarige dressuurmerries naar finale

In Heerjansdam kwamen gisteren 37 driejarige dressuurmerries in de baan. 21 hiervan werden ster verklaard en veertien werd voorlopig keur. De vier beste merries verdienden een uitnodiging voor de finale die vrijdag plaatsvind.

Petro Trommelen en Henk Dirksen stonden in de baan als jury. Henk: ”Het was een top georganiseerde keuring met veel publiek en gezelligheid. Vorig jaar selecteerden we uit de eerste dag keuren drie merries voor de finale. Deze uitverkoren merries liepen een paar weken later allemaal mee in de kopgroep van de NMK. Hopelijk geldt dat ook voor deze jaargang. Vooralsnog ziet het er heel goed uit. De beste vier maken morgen nogmaals hun opwachting.”

Roxxi L.E.

Daarbij gaat het om Roxxi L.E. (v. Blue Horse Monte Carlo TC). Henk: ”Een aansprekende merrie met een goed gevormde voorhand, hard en correct gesteld beenwerk. Die zich in beweging opwaardeerde met een hele goede stap: zuiver met ruimte en tact. Draven deed ze met een fijne beentechniek en in galop toonde ze veel balans. Voor haar exterieur kreeg ze 80 en voor haar beweging 85.” Haar moeder is de keur preferente prestatiemerrie Refradin (v. Gribaldi). Roxxi L.E. is gefokt bij Thijs Schaap in Woudrichem en staat geregistreerd bij Tim Coomans in Oud-Beijerland. In de moederlijn komen we veel internationale sportpaarden tegen alsmede de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-dressuurhengst Invershin (v. Charmeur).

2 Roxxi LE (Blue Hors Monte Carlo x Rifradin) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Retesh Windberg

Ook naar de finale mag Retesh Windberg. ”Deze dochter van Total McLaren is een hele charmante en goed gemodelleerde merrie met veel uitstraling. Ze beschikt over een opvallend goede galop met veel balans en souplesse. Bewegen doet ze steeds in de goede houding”, aldus Henk. Voor haar exterieur kreeg deze merrie 80 punten, de onderdelen draf, galop en houding leverden 85 punten op. Zodat ze ook voor beweging 85 mocht laten noteren. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij W.A. Pelsmaekers in Heverlee. Medegeregistreerden zijn Ad Valk uit Gorinchem en de familie Andeweg uit Randwijk. Moeder van Retesh Windberg is Horita (v. Apache) op haar beurt een dochter van Sarita en dat is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-dressuurhengst Desperado en het Grand Prix-dressuurpaard Chinook, beide van Vivaldi.

75 Retesh Windberg (Total Mclaren x Apache) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Riorika

De derde genodigde merrie voor de finale is Riorika (Koning uit Hope van Chinook, f/g Ad Valk uit Gorinchem). Volgens de jury: ”Een hele charmante merrie met veel uitstraling, die zowel op straat als aan de hand in de kooi opvallend goed draafde met veel beentechniek en souplesse. Galopperen doet ze op een hele lichtvoetige manier.”

20 Riorika (Konig x Hope v. Chinook) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Rapinoe

De vierde en laatste finaleplaats was voor Rapinoe, een goed ontwikkelde merrie met een hele lichtvoetige manier van bewegen. Ze stapte ruim en zuiver en galoppeerde actief met veel afdruk, daarbij toonde ze steeds een goede balans. In beweging zou ze iets meer bergop mogen, maar wel een hele complete merrie. Leuk detail: haar volle zus Rihanna werd op dezelfde keuring eveneens bevorderd tot voorlopig keur. Beide merries hebben Dream Boy als vader en moeder is de elite sportmerrie Funkenmarie (v. For Romance). Ze zijn gefokt bij Hans Bernoski in Bleiswijk en staan geregistreerd bij Dressuurstal Bernoski in dezelfde plaats en bij P. Luersman in Atlanta.

Bron: KWPN