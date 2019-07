CK Houten: drie oudere merries naar kampioenskeuring

“Een mooie groep merries, die we allen ster hebben kunnen verklaren”, zegt jurylid Johan Holties over de oudere merries op de Centrale Keuring voor tuigpaarden in Houten. Acht merries verschenen in de baan, drie mogen er naar de kampioenskeuring. Op kop kwam Kiara (Eebert uit Poletta ster van Immigrant) van f/g.Theo Bast uit Eemnes.

“Een mooie, rassige en sterk gebouwde merrie met een mooi model die beweegt met veel techniek maar achter nog net een fractie sterker zou mogen.”

Katootje Bloem

De tweede merrie die naar de kampioenskeuring mag is Katootje Bloem (Ditisem uit Billy Bloem keur van Unieko) van f/g. René van ’t Klooster uit Eemnes. “Een langgelijnde, tuigtypische merrie met veel zweefmoment en een goed achterbeengebruik.”

Kansas keurwaardig

Keurwaardig werd de Reg. A-merrie Kansas (uit Usinia keur pref van Fabricius) van f/g. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg. Deze merrie heeft twee voldoende alternatieve IBOP-proeven afgelegd. Wanneer ze het PROK-certificaat behaald is ze elite. Ze mag ook naar de kampioenskeuring. Gert Jan Hermanussen: “Een tuigtypische merrie met een mooie verrichting. Ze waardeert zich in beweging op, heeft een goeg grijpend voorbeen en is achter sterk.”

Bron: KWPN