CK Jong KWPN: Kampioenen van Cantona TN, Le Formidable, Arezzo VDL en My Blue Hors Santiano

Op de gecombineerde stamboek- en Centrale Keuring van de regio Jong KWPN verschenen vandaag 12 dressuurmerries, vier springmerries en een aantal dressuur- en springveulens. De kampioenslinten gingen naar Polite Nova (v. Le Formidable) bij de driejarige dressuurmerries, Otry (v. Blue Hors Kingston) bij de oudere dressuurmerries en Ootje Fivandra (v. Cantona TN) bij de (oudere) springmerries. Bij de veulens stonden First Lady VP (v. Arezzo VDL) en T2 To Tango (v. My Blue Hors Santiano) aan kop. Die laatste kreeg een uitnodiging voor de NVK.

Polite Nove (Le Formidable uit Keyvie Nove Ster van Johnson) gefokt door de heer G. van Norel uit Oene voorgebracht door jong KWPN-lid Linda Keizer. “De merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft goede verhoudingen in het lichaam met een mooie hals erop en een goede croupe” aldus Pedro Trommelen. Op de stamboekkeuring was er een bovenbalk van 75/75 en vervolgens het voorlopig keurpredicaat en de kampioenstitel op de Centrale Keuring.

Otry

Bij de oudere dressuurmerries kwam Otry aan kop. De jury was direct onder de indruk van de mooie schimmel Otry van Kingston Blue (uit Vetry v. Uniform) gefokt door J.A.M Hurkmans uit Boekel geregistreerde J.M Oostrom. Een geweldig resultaat voor de zussen Oostrom die deze merrie pas enkele maanden in hun bezit hebben.

Ootje Fivandra

De springpaarden werden beoordeeld door juryleden Pedro Trommelen en Michel Priemis. De jury heeft een stel fijne paarden in de ring gezien waarbij Ootje Fivandra (Cantona uit Fivanrda Elite van Vingino) gefokt door Marleen Cath uit De Wijk opviel.

Ootje Fivandra (v. Cantona TN) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

“Ootje Fivandra heeft goede reflexen op de sprong waarbij de voorbeentechniek opvalt” aldus de jury. Met 75 punten voor het exterieur en 80 punten voor het springen werd de merrie op de stamboekkeuring beoordeeld, op de Centrale Keuring volgde het voorlopig keurpredicaat.

Veulens: First Lady VP en T2 To Tango

The First Lady VP van Arezzo (uit Brillante Dansante v. Contendro) gefokt door A. De Leeuw en G.H De Leeuw uit Culemborg. De jury vindt het merrieveulen een goede uitstraling hebben met een goede balans in de galop, waarin het veulen makkelijk schakelt met ruim voldoende kracht. “Dit was voor ons het meest complete veulen en daarmee op de kampioen” aldus de jury.

Het hengstveulen T2 To Tango van My Blue Horse Santiano (uit Ammaretto Ster voorlopig keur uit Havidoff) gefokt door M.E. Gelling uit Dedemsvaart werd kampioen bij de dressuurveulens én kreeg een uitnodiging voor de NVK. “Dit veulen is royaal ontwikkeld en heeft veel lengte in het lichaam. Daarbij heeft het veulen een mooi front. In de draf heeft het veulen veel lichaamsgebruik en loopt mooi bergop”, licht de jury toe.

Bron: KWPN