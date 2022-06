CK Limburg: No Nonsense HH trekt aan langste eind, Giano-dochter naar NMK

Op de Centrale Keuring in Limburg verdiende One Million (Giano x Royal Dance) bij de driejarige dressuurmerries vandaag een uitnodiging voor de NMK. In de kampioenskeuring moest ze het nipt afleggen tegen de Feinrich-dochter No Nonsense HH (mv. Ampère).

In Panningen konden de dressuurmerries vanochtend deelnemen aan de stamboekkeuring en de stermerries ’s middags aan de Centrale Keuring. Er kwam een stel fijne dressuurpaarden in de baan, wat resulteerde in een NMK-uitnodiging voor het kopnummer van de driejarige merries.

Nanette en No Nonsense

Bij de vier- tot en met zevenjarige merries sprongen er twee merries uit voor de juryleden. Bon Bravour’s volle zus Nanette SG (Painted Black uit Odette elite pref prest D-OC van Chronos) van fokker Saskia Kleuskens en de later tot kampioen gekroonde No Nonsense HH (Feinrich uit It’s Me SHB ster van Ampère) van fokkers Theo Hendriks en David Hermans uit Merselo. “Nanette SG staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een sterk, atletisch lichaam. Ze beweegt met een goede beentechniek, lichtvoetig en elegant. Ze moet het vandaag toch afleggen tegen No Nonsense HH, die eveneens goed in het rechthoeksmodel staat en een jeugdig, atletisch lichaam heeft. Ze heeft een heel imponerende draf, waarvoor we haar vanmorgen al 90 punten hebben kunnen geven, en ze galoppeert met veel kracht en goede balans.”

No Nonsense HH (v. Feinrich). Foto: Jacquelien van Tartwijk

One Million

No Nonsense HH versloeg in de afsluitende kampioenskeuring ook het kopnummer van de driejarige merries, de voor de NMK uitgenodigde One Million (Giano uit Vorenda elite sport-dres PROK van Royal Dance) van fokker Hengstenhouderij De IJzeren Man uit Weert. Deze merrie was ’s ochtends ster verklaard met 80/85. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is goed bespierd en beschikt over veel uitstraling. Ze zou nog iets sterker in de bovenlijn mogen zijn maar beweegt met veel souplesse, techniek en gemak. Ook aan de hand laat ze zien geen snelheid nodig te hebben om haar passen in het ritme goed af te maken”, licht Floor Dröge toe. “Het zijn twee onwijs fijne merries, waarbij we vanwege het bergopwaartse bewegen en echt vanuit het achterbeen vertrekken van No Nonsense HH haar de uiteindelijke voorkeur hebben gegeven. Maar we zien One Million heel graag terug in Ermelo.”

Bewust een jaar gewacht

Voor fokkers familie Hendriks en Hermans vormt deze titel een mooi succes. “We vonden haar vorig jaar nog te jeugdig dus hebben bewust een jaar gewacht met de keuring”, vertelt Inge Hermans, bij wie de merrie op stal staat. “Ze is drachtig van For Ferrero en we gaan haar straks zadelmak maken, zodat ze hopelijk van ’t winter nog aan een IBOP kan deelnemen. We kennen elkaar van de rijvereniging vroeger en wonen praktisch bij elkaar in de straat, dus het is heel leuk om samen zo een fokkerij op te bouwen. Zeker als het dit soort successen oplevert! Eigenlijk is het de hobby van onze mannen, David en Theo, maar wij helpen graag mee. Met z’n allen zullen we er vanavond wel eentje op drinken!”

Olalin E

Tweede bij de driejarigen werd de langgelijnde Olalin E (Escamillo uit Zendelin elite EPTM-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair) van fokker H.J.C. Ebbers uit Ottersum. “Deze merrie heeft een aansprekende voorhand en een atletisch model. Ze beweegt met veel tritt in de benen en kan gemakkelijk schakelen in beweging. Ook aan de hand laat deze merrie zien te kunnen imponeren met haar bergopwaartse manier van bewegen.”

Geen voorstander van grootlopers

Vanwege de galop en het fundament verkoos de jury voor One Million als beste driejarige. Een mooi succes voor Björn van Kessel en Niels Bax van De IJzeren Man. “De moeder van deze merrie heeft zelf op Intermediaire I-niveau gepresteerd en is gefokt door Martien Bax, de vader van Niels. We hebben al meerdere goede nakomelingen uit haar gefokt en ik heb destijds gekozen voor onze eigen hengst Giano omdat hij zelf zo geweldig van de grond beweegt”, vertelt Björn van Kessel. “Ik ben geen groot voorstander van grootlopers maar Giano beweegt met heel veel gemak en afdruk, en dat fokt hij ook door.”

Giano naar Grand Prix

“Deelnemen aan merriekeuringen doen we niet snel maar One Million heeft mij vanaf de eerste dag kunnen overtuigen dus we hebben haar vanuit de wei naar Marcel van Manen gebracht om klaar te maken voor de keuring. Van hem hoorden we ook steeds positieve berichten en er is ook wel vraag naar haar, maar we willen haar graag aanhouden voor de sport en fokkerij. In Ermelo hopen we weer goed voor de dag te komen zodat ze ook reclame kan maken voor haar vader. Niels rijdt hem nu in de Lichte Tour en hij verwacht over een half jaar door te stromen naar de Grand Prix. Mogelijk komt zo’n hengst dan ook in aanmerking voor erkenning bij het KWPN’, zegt Van Kessel over de Lord of Loxley-zoon Giano.

Lichte Tour-merries

Bij de oudere merries verschenen twee Lichte Tour-geklasseerde merries in de baan, die beide in graad verhoogd werden op de Centrale Keuring. “Het is mooi om zulke sportmerries op de keuring te zien en hopelijk gaan ze ingezet worden voor de fokkerij”, sprak Floor Dröge. Zo werd Gwensie (United uit Twensie elite pref prest PROK van Wolkentanz II, fokker H. van Hattem uit Oldebroek) van L.M. Kok uit Asten keur en ook Bijou (Gribaldi uit Ivelien stb van Sultan) van fokkers J.A. de Jong en M.L. Graafland uit Kleve gaat nu als keurmerrie door het leven. “De United-merrie is een sterk gebouwde merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat en met goede ruimte en een elegant voorbeengebruik beweegt. Ook de Lichte Tour-merrie Bijou konden we vandaag bevorderen, zij is een langgelijnde en aansprekende merrie met een mooi front. Ze beweegt met een opvallend goed achterbeengebruik in draf.”

Farah Fay

Een derde goed presterende sportmerrie die bevorderd kon worden is Farah Fay (Ampère uit Donna keur sport-dres van Donnerschlag) van fokker L. Schins-Hellebrekers uit Reijmerstok en mede-geregistreerde M.M.M. Rozestraten uit Maastricht, die 17 winstpunten in het ZZ-Zwaar verzamelde. “Deze merrie heeft zich ruimschoots bewezen in de sport en heeft een aansprekende voorhand met zware halsbespiering. Ze is voldoende correct en kon vandaag qua ruimte en kracht wat meer overtuigen maar compenseert dat met haar sportprestaties.”

Bron: KWPN