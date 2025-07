CK Maas Delta Regio 2025 dressuur: Kampioenen van One Million en Raven

Op de Springflower Stables in Hulten vindt vandaag de (voor het eerst) gecombineerde Centrale Keuring van de regio's Noord-Brabant, Limburg en Zeeland plaats. Kampioen bij de hengstveulens werd Veni Vidi Vici (v. One Million) en bij de oudere merries ging het lint naar Rana (v. Raven). Dit bericht wordt gedurende de dag bijgewerkt.

One Million-zoon Veni Vidi Vici verdiende de kampioenstitel uitgereikt bij de hengstveulens in de dressuurrichting. Twee veulens mogen door naar Ermelo.

One Million

De One Million-zoon Veni Vidi Vici (uit Rouge Soleil Bek elite IBOP-dres PROK van Glamourdale) van fokker Stal de Bekelaar uit Kessel en mede-geregistreerde Karel Gerrits uit Heusden en Stoeterij Beauvande uit Liessel brengt fokkers uit Limburg en Brabant samen, en dat sluit mooi aan bij deze centrale keuring van de Maas Delta regio.

Twee voor Ermelo

Drie hengstveulens keerden terug voor het formeren van de kopgroep en de beste twee hebben een uitnodiging gekregen voor de Nationale Veulenkeuring. “Het kampioensveulen is een goed ontwikkeld, hoogbenig en bergopwaarts gebouwd veulen. Hij heeft zich beide keren met veel zelfhouding en een goed achterbeengebruik gepresenteerd. Daarnaast kan hij ook goed stappen”, vertelt juryvoorzitter Henk Dirksen.

Ook naar Ermelo mag de uit de eerste jaargang van Sarai L komende Van Girts (uit Phoebe Dodona MVN stb-ext PROK van For Ferrero) van fokker J.P.A.M. Geerts uit Sint-Oedenrode. “Een correct gemodelleerd veulen met ras en uitstraling, die met goede souplesse en lichaamsgebruik beweegt. Ten opzichte van de kampioen had hij nog iets meer de bergop mogen bewegen.”

Derde werd de aansprekende Valentino (Next Romancier uit Lavas ster PROK van Rousseau) van R.F.H. Elshuis uit Haps. “Ook dit is een correct gebouwd hengstveulen met een lichtvoetige manier van bewegen. Met name de eerste ronde liet hij goed lichaams- en achterbeengebruik zien.”

Raven-dochter kampioen bij de oudere merries

Raven-dochter Rana werd als eerste gehuldigd als kampioen van de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries. Ze viel op met haar lichaamsgebruik en houding.De oudere merries vormden een kleine groep waarvan de twee meest complete werden uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep.

Daarin greep de Raven-dochter Rana (uit Google elite IBOP-dres sport-dres pref D-OC van Ampère, fokker C. Spijkers-vd Voorst uit Gilze) van Priscilla Verhees van Care4Mare onbevreesd de kampioenstitel. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met bloed en hard fundament. Ze stapt actief en ruim, en draaft met veel kracht, afdruk en beentechniek”, lichtte jurylid Bart Bax toe.

Ook de getalenteerde Desperado-dochter Odazdorijke (uit Rodazdorijke stb prest van Jazz, fokker P.W.T.J. Pansier uit Bergharen) van A.H.T.M. en J.L.M. van den Broek uit Wijchen mocht terugkeren voor de kopgroep. “Dit is een royaal ontwikkelde, bergopwaarts gebouwde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze stapt actief en zou daarin wat meer bodem mogen pakken. In draf is ze lichtvoetig, heeft ze ruim voldoende ruimte en kan ze nog aan kracht winnen.”

Bron: KWPN / Horses.nl