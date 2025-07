CK Maas Delta-regio: Safier van Van Gorkum net zoals haar oma kampioen van Brabant

en van generaties NMK, de de liepen Jong Galaxie) Evita drie tien Haar de uit al Safier oma, op (Bordeaux merries van net Maas Maas-Delta-regio merries (maar x uit uitgeroepen de Brabant is was Keuring en praktijk Uytert kampioen Centrale bij van kampioen merries. Rhodium), Joop tot Petra op samen (v. de Gorkum-De driejarige in de straks, van met Safier van ook zoals Delta-regio andere Brabant). allemaal

MEER LATER