CK Middenbeemster: Edwin en Marieke Lammerse gehuldigd als Noord-Hollandse Fokker van het Jaar

Op de Centrale Keuring van KWPN Regio Noord-Holland wordt ieder jaar een titel uitgereikt en vindt er een huldiging plaats van de Noord Hollands Fokker van het Jaar. Dit jaar viel deze eervolle titel ten prooi aan Edwin en Marieke Lammerse uit Zuidschermer.

Deze titel is bedoeld voor een Noord-Hollandse fokker van het KWPN-paard, die uitzonderlijke resultaten heeft geboekt op zowel fokkerijgebied als sportprestaties. De huldiging is een beloning en een erkenning voor de geleverde prestaties. Bijzonder mooie fokkerijresultaten vormen de toekenning van deze erkenning. Top resultaten op stamboek- en Centrale Keuringen zorgen ervoor dat de fokker van het jaar 2025 een jaar lang de eretitel Noord Hollands Fokker van het Jaar mag dragen.

Sinds 1989 bestuurlijk actief

“Edwin Lammerse is voor de leden van KWPN Regio Noord-Holland natuurlijk geen onbekende. Edwin was al sinds 1989 bestuurlijk actief bij het KWPN waarin hij maar liefst 19 jaar voorzitter is geweest van regio Noord Holland en tevens zitting heeft gehad in de KWPN Ledenraad. Al eerder kreeg hij een zilveren KWPN speld overhandigd. Bij zijn laatste optreden als voorzitter kreeg hij ook de gouden speld voor al zijn verdiensten. Edwin heeft in de loop der jaren alle mogelijke functies vervuld.”

Fleurstables

“Marieke en Edwin zijn sinds 2006 bij elkaar en zij is al vele jaren zijn steun en toeverlaat op Stoeterij Fleurstables. Edwin en Marieke fokken jaarlijks een aantal veulens, hebben jonge dieren in opfok en hebben een aantal dressuurpaarden uit eigen fokkerij die in de sport lopen. Regelmatig hebben ze uit de eigen aanfok jonge paarden die ze met plezier verkopen aan ruiters en amazones om de sport in te gaan, maar zeker ook merries voor de fokkerij. Ze hebben een bescheiden pensionstal met alle faciliteiten die je mag verwachten. De drachtige merries, jonge dieren en pensionpaarden houden ze zo goed mogelijk gescheiden van elkaar.”

Meer dan verdiend

Uit de fokkerij van Fleurstables komen meerdere bewezen paarden. Het begon allemaal met de

merrie Kiss me Fleur (v. Damiro), die Edwin als zijn eerste rijpaard kocht. Daaruit fokte hij Souffleur, een ZZ-Licht-merrie die meerdere nakomelingen bracht die succesvol zijn in de sport. Tevens fokken zij met Beautifull Utopia (v. Tuschinski) en met Lique (v. Frühling). Uit laatste genoemde komt onder andere de merrie Viola (v. Diamond Hit), Marieke heeft dit paard zelf opgeleid en uitgebracht in de Zware Tour.

Tijdens de huldiging kwamen er diverse fokproducten in de baan. Zo werd de dochter van Souffleur, Pokemon Fleur F (v. Livius) gereden door Channah de Graaf, uit Viola kwam Oleander F (v. Rubin Royal OLD) met Nicky Meijntjes, reservekampioen Z1 dressuur van NH en geselecteerd voor de Hippiade 2025 in Ermelo in de baan en Kimberley Ruijzenaars stelde Roos F (v. My Romance uit Hortensia F) voor.

Aan de hand liep Madelief F (v. Fürsten-Look) met haar merrieveulen Vergeet-mij-nietje F (v. Stedinger), die eerder al een ticket voor de NVK wist veilig te stellen. En daar bleef het niet bij vandaag, want eerder al werden Edwin en Marieke Lammerse kampioen met het dressuurveulen Vrolijke Noot F (v. Le Formidable). “Eigenlijk verdienen Edwin en Marieke Lammerse de titel al veel eerder, maar als voorzitter van de club, laat je jezelf niet nomineren voor de titel. Kortom de titel ‘Noord-Hollands Fokker van het jaar 2025’ is meer dan verdiend.”

“Een prachtig mooie dag”

“Ik ben heel blij natuurlijk”, is de allereerste reactie van Edwin Lammerse. “Ik ben heel lang bestuurslid geweest, ik ben een zilveren en gouden spelddrager, dus ik denk wel dat ik mijn sporen heb verdiend. In alles was dit een prachtig mooie dag. Ik ben vooral heel dankbaar dat de meiden de moeite hebben genomen om van de Zwarte Cross naar Middenbeemster te komen om die drie merries te laten zien, dat raakt mij echt”, klinkt het geëmotioneerd.

“Wij kijken uit naar de NVK waar we met twee veulens heen mogen en ik ben trots dat de stammoeder met haar 26 jaar nog altijd bij ons is. Dat is zo’n blij paard en uit deze lijn zijn al zo veel fijne paarden gekomen waar veel mensen weer heel blij van zijn geworden.”

Bron: KWPN