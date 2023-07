CK Noord-Brabant dressuur: Kampioenen van Just Wimphof, Opoque en Las Vegas

De laatste Centrale Keuring heeft de deelnemerslijsten voor de Nationale Merriekeuring en de Nationale Veulenkeuring nog eens flink gespekt. Elf dressuurmerries en negen dressuurveulens kregen vandaag op de Centrale Keuring van de regio Noord-Brabant in De Mortel een ticket voor Ermelo. Kampioen bij de driejarige merries werd Papaya (v. Just Wimphof) en bij de veulens stonden The King's Man BEK (v. Opoque) en Tatta Hof Olympia (v. Las Vegas) bovenaan.

Familie Andeweg had vandaag de beste driejarige dressuurmerrie in handen op de Centrale Keuring van Brabant. Hun Papaya (v.Just Wimphof) mag als kampioensmerrie, samen met tien anderen, naar Ermelo.

De vorm van de dag bleek bepalend voor de einduitslag en de juryleden lieten zich niet leiden door eerder behaalde resultaten, waarmee de strijd in de finale voor de driejarige merries volledig open lag. Alle elf merries mogen naar Ermelo, waar ze opnieuw hun beste beentje voor kunnen gaan zetten.

Papaya

De Just Wimphof-dochter Papaya (uit Juranja elite IBOP-dres D-OC van Desperado, fokker Ad Valk uit Gorinchem) van familie Andeweg uit Randwijk maakte de meeste indruk op de jury. Daarmee mag deze elegante merrie zich de CK-kampioene van de sterk bezette regio Brabant noemen. “Dit is een jeugdige, hoogbenige merrie met een mooi front, goede verhoudingen in haar model en een sterke bovenlijn. Ze stapt op een goede manier: met veel ruimte, lichaamsgebruik en activiteit. Ook in draf bleef ze ronde na ronde overtuigen: ze kan daarin gemakkelijk schakelen, maakt van nature een goede houding en heeft daarin goede ruimte en techniek. Al met al een heel compleet dressuurpaard”, lichtte inspecteur Bart Bax toe. Op de stamboekkeuring verdiende Papaya het sterpredicaat met 85/80. “Daarmee was ze niet de hoogst scorende merrie maar ik vind het heel goed dat de jury daar niet naar heeft gekeken, anders zou de uitslag op papier van tevoren al bekend zijn”, reageert Jordy Andeweg, die Papaya zelf klaarmaakte.

Papaya (v. Just Wimphof) kampioen driejarige merries Noord-Brabant 2023 Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Jameson-dochter Pennywise op 2

Tot reservekampioen uitgeroepen werd Pennywise (Jameson RS2 uit Lady Gaga elite IBOP-dres D-OC van Franklin) van fokkers Robbie en Chantal van Dijk uit Odiliapeel. “Dit is een aansprekende, sterk gebouwde merrie met een goed model. Ze heeft ruim voldoende schoudervrijheid en goede activiteit in stap, in draf maakte ze veel indruk met haar souplesse, afdruk, bergopwaartse tendens en geslotenheid.”

Publiekslieveling van Don Olymbrio op drie

Derde werd publiekslieveling Parina (Don Olymbrio uit Sarina ster pref prest PROK van De Niro) van fokker Arjan Bekkers uit Sint-Oedenrode. Zij had ook op de stamboekkeuring al veel indruk gemaakt, waar ze met 85/85 het sterpredicaat verdiende. “Parina is een grootramige, royaal ontwikkelde merrie met een aansprekend front. Ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik. In draf valt haar goede zweefmoment op en maakt ze veel houding.”

So Unique en Lennox US

De So Unique-dochter Pixels Inatana van Hof Olympia (uit Inatana van Hof Olympia ster pref PROK van Apache, fokkers Ralph en Annemiek van Venrooij uit Oud Gastel) van Stal Poppelaars uit Heusden werd als vierde opgesteld. “Een grootramige, sterk gebouwde merrie met een actieve manier van bewegen. Ze stapt met goed lichaamsgebruik en draaft met veel kracht, afdruk en gedragenheid.”

De top-vijf werd compleet gemaakt door de charmante Prada Boa T (Lennox U.S. uit Bolivia Top T elite sport-dres pref PROK van Florencio) van fokker Angèle Toonen-Arts uit Odiliapeel. “Een langgelijnde merrie met een aansprekend front en goede manier van bewegen. Ze stapt ruim en krachtig, en draaft met goede afdruk, beentechniek en ruimte.”

Desperado en Escamillo

Op de zesde plek kwam Punette (Desperado uit Unette II keur pref prest van Gribaldi, fokker wijlen René Franssen uit Boven-Leeuwen) van N.W.C. J.P. Lommers uit Sint-Oedenrode. “Een stoere, sterk gebouwde merrie met veel souplesse en voorbeengebruik in draf, die nog iets aan kracht kan gaan winnen.” Zevende werd de Escamillo-dochter Picanory (uit Iljanory elite IBOP-dres PROK van Blue Hors Zack, fokker Adri van Erp uit Heesch) van F.W.M. Sluijter uit Esbeek. “Deze jeugdige, hoogbenige merrie zou iets meer bergopwaarts gebouwd mogen zijn en beweegt op een hele elegante manier, met goede techniek in zowel voor- als achterbeen.”

Twee Kjento’s

Twee dochters van Kjento eindigden op de achtste en negende plaats, beide in eigendom van Van Olst Horses. Achtste werd de eerder dit seizoen met 85/85 beoordeelde Peru Dos (uit Cadanz A elite IBOP-dres D-OC van Krack C, fokker G. de Bruijn uit Schelluinen), negende werd Perica (uit Dulcia ster pref van Krack C, fokker M. Streppel uit Lemelerveld). “Peru Dos is een sterk gebouwde, jeugdige en aansprekende merrie. Ze draaft met een goed zweefmoment en beentechniek, en had vandaag voor een hogere plaatsing iets meer mogen overtuigen met haar lichaamsgebruik en bergopwaartse tendens. Perica is charmant, jeugdig en langgelijnd. Ze beweegt met goede houding en balans.”

For Romance I en Taminiau

De met veel uitstraling en een goed model gezegende Parel van Invictus (For Romance uit Voriose elite IBOP-dres pref PROK van Gribaldi) van fokkers A. en T. Jansen-Minkels uit Tilburg kwam op de tiende plaats. Zij liep eerder naar 85 punten en had vandaag net wat sterker mogen optreden in het achterbeen voor een hogere plek. Ze draaft lichtvoetig, met goede balans, en ze stapt met goede ruimte en lichaamsgebruik. Ook naar Ermelo mag de als elfde geplaatste Passiana (Taminiau uit Gabriana V.O.D. ster PROK van Uphill) van fokker Joanneke van Os uit Sprang-Capelle. Deze chique, sterk gebouwde merrie beweegt met een goede beentechniek en heeft een krachtige manier van stappen.

Veel kwaliteit bij de hengstveulens: zeven naar NVK

Zowel kwantitatief als kwalitatief verscheen er een goede groep hengstveulens in de baan op de tijdelijk door regen geteisterde CK in Brabant. Het Opoque-veulen The King’s Man Bek bleek heer en meester.

Juryleden Johan Hamminga en Floor Dröge werden bijgestaan door topruiter Sönke Rothenberger, die afgelopen winter ook al meedraaide in het hengstenkeuringstraject. Net als bij de springveulens hadden diverse hengstenhouders fraaie kortingcheques beschikbaar gesteld voor de prijswinnaars in de veulenrubrieken.

Superkampioen: The King’s Man BEK

The King’s Man Bek (Opoque uit Moulin Rouge Bek elite IBOP-dres D-OC van Bojengel) van fokker Stal De Bekelaar uit Kessel en Rick Janssen uit Angeren werd tot kampioen van de hengstveulens verkozen. “Een chique en goed ontwikkeld hengstveulen, met sterke verbindingen in zijn model. Hij beweegt met veel souplesse, balans en beentechniek. Daar komt nog eens bij dat hij een extra galop liet zien: met veel lichaamsgebruik en afdruk, en een vlijtige stap”, lichtte Floor Dröge toe.

CK Brabant 2023 kampioen hengstveulens: The King’s Man BEK (v. Opoque) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Le Formidable drukt stempel

Mooi detail is dat The King’s Man Bek afkomstig is uit de directe moederlijn van kampioenshengst Le Formidable, die door meerdere veulens werd vertegenwoordigd in deze kopgroep. Zo is de als tweede geplaatste Tomaz H (uit Kiwi ster van Blue Hors Zatchmo) van fokker W.J.G. Raaijmakers uit Nuenen een zoon van Le Formidable. “Dit is een rassig, goed ontwikkeld veulen die langgelijnd en bergopwaarts gebouwd is. Op stand is hij nu een fractie gezonken in het middenstuk maar dat zagen we zeker niet terug in beweging. Hij beweegt met veel tact, houding en lichtvoetigheid. Zijn stap is ruim en hij heeft daarin voldoende lichaamsgebruik.”

Ook de als derde geplaatste The Black Pearl Avo (uit Next First Lady Avo elite EPTM-dres PROK D-OC van Ferdinand) van fokkers Jan en Ans van Oort uit Volkel stamt af van Le Formidable, die daarmee zijn stempel drukte op dit kampioenschap. “Met name in de eerste ronde, in de stromende regen, gaf dit veulen een heel goed optreden. Hij is chique en heeft een iets verticale hals, wat we soms nog wat terugzagen in beweging. Hij valt op met zijn goede beentechniek, souplesse en schakelvermogen.”

Zeven naar NVK

Op de vierde plek kwam de eveneens voor Ermelo uitgenodigde Thor F (Extreme U.S. uit Bibiana ster PROK van UB40) van fokker M.A. Faber uit Antwerpen. “Een goed ontwikkeld veulen die nog aan bespiering kan winnen. Hij heeft geen snelheid nodig in beweging en maakte een goede indruk met zijn ruimte, balans en cadans. Voor een nog hogere plek had hij vandaag iets resoluter in het achterbeen mogen zijn.”

Vijfde werd Toblerone (Hermès uit Ciska ster sport-dres van Don Schufro) van fokkers F. van Kempen uit Nijmegen en G. Jacobs uit Overasselt. “Een mooi gemodelleerd veulen met hengstuitstraling. Hij beweegt gemakkelijk, bergopwaarts en kan goed schakelen. In galop had hij iets meer ruggebruik mogen tonen.”

Ook naar Ermelo mogen de hoogbenige The Boss (Le Formidable uit Why O Me Utopia elite IBOP-dres pref prest D-OC van Negro) van Rik van Gils uit Eindhout, die goed verhoudingen in zijn model heeft en lichtvoetig beweegt, en tot slot de Lord Romantic-zoon Thorsten ZB (uit Miljanory elite EPTM-dres D-OC van Millenium) van fokker M.J. Zandbergen uit Elst, die goed kan schakelen in beweging en qua lichaamsgebruik nu iets zijn meerdere moest erkennen in zijn voorgangers. “We willen graag een compliment maken aan de inzenders, want we hebben een goede groep veulens gezien en deze zeven veulens zien we graag terug in Ermelo”, sprak Floor Dröge.

Twee merrieveulens naar NVK

Het juryteam bestaande uit Floor Dröge, Johan Hamminga en gastjurylid Sönke Rothenberger nodigde vier merrieveulens uit voor het formeren van de kopgroep. “Hoewel de gemiddelde kwaliteit bij de merrieveulens wat lager lag dan bij de hengstveulens, hebben we ook in deze rubriek weer fijne veulens gezien. De twee meest complete veulens hebben we uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring”, sprak Floor.

Tatta van Hof Olympia

Kampioene Tatta van Hof Olympia (Las Vegas uit Inatana van Hof Olympia ster pref PROK van Apache) van fokkers Ralph en Annemiek van Venrooij-Mathijssen uit Oud Gastel overtuigde rondom. “Dit is een heel chique, goed ontwikkeld veulen met goede verhoudingen in haar model en veel uitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een aansprekend front. Ze beweegt met veel afdruk, goed vanuit het achterbeen en met veel balans en tact. Ook in galop maakt ze een overtuigende indruk.”

Tatta van Hof Olympia (v. Las Vegas) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Ook het Extreme US-merrieveulen Trendy DB (uit Hydjendy O ster PROK van Jazz) van fokker C. de Bie-Van Geffen kreeg in De Mortel een uitnodiging voor het Nationale Veulenkampioenschap. “Dit is een jong veulen, ruim vijf weken oud, en ze heeft een passende ontwikkeling. Ze is langgelijnd, nog iets gezonken in het middenstuk en heeft een wat verticale halsrichting. In beweging valt haar enorme gemak op, heeft ze een expressief gebruik van het voorbeen en veel tact. Haar galop is actief, ruim en met voldoende ruggebruik. We zien deze veulens graag terug in Ermelo.”

Totilas-dochter Orange Flair kampioen oudere merries

Drie merries mochten terugkeren voor het formeren van de kopgroep van de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries op de CK in De Mortel. De Totilas-dochter Orange Flair kreeg het kampioenslint.

Fokker Sacha Jägers maakte een prachtig debuut dit seizoen. Haar Orange Flair (Totilas uit Cadorijke stb PROK van Florencio) werd niet alleen ster op de keuring maar kreeg nu ook nog eens het kampioenslint bij de oudere merries omgehangen.

Orange Flair (v. Totilas) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Beentechniek en bergop

Inspecteur Bart Bax gaf eerder dit seizoen 75/80 aan de merrie en plaatste haar samen met Floor Dröge en Margot Kostelijk nu op kop. “Het is een goed ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie die nog iets meer bespiering in de bovenlijn mocht hebben. Ze heeft goede verhoudingen in haar model en ruim voldoende correct fundament. Ze stapt actief en met goed lichaamsgebruik, in draf valt haar beentechniek en bergopwaartse manier van bewegen positief op.”

Op de tweede plek werd de Apache-dochter Ogene Goldie (uit Jennis keur IBOP-dres van Negro) van fokker P.E.C. van der Heijden uit Herpt geplaatst. “Deze merrie mocht wat meer bloeduitstraling hebben en staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Ze stapt actief en ruim, en die ruimte zien we ook terug in draf waarin ze nog wat meer houding zou kunnen maken.”

Opgesteld als derde werd de elite sport-dres merrie Miss Sunshine AVO (Johnson uit First Lady elite EPTM-dres sport-dres pref PROK van Negro) van fokkers Jan en Ans van Oort uit Volkel. “Deze Z2-geklasseerde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel uitstraling, een goede bovenlijn en voldoende correct fundament. Ze stapt actief en ruim voldoende ruim, haar draf is ruim en daarin kon ze nog wat meer gesloten blijven”, aldus Bart Bax.

Bron: KWPN