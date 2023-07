CK Noord Brabant springen: Di Cantero van ter Hulst, United Touch S en Zirocco Blue VDL leveren kampioenen

Op de stamboekkeuring in Berlicum was de driejarige merrie Di Phantasyja J Z (v.Di Cantero van ter Hulst) al uitgeroepen tot kampioene van Noord-Brabant, maar vandaag volgde de officiële huldiging op de Centrale Keuring in De Mortel. In de goed gevulde veulenrubrieken waren de kampioenslinten voor Tilvana (v. United Touch S) en Treasure T (v. Zirocco Blue VDL). Vier veulens werden uitgenodigd voor de NVK.

Regio Brabant heeft er flink werk van gemaakt om deelname naar de veulenkeuring te trekken. Veulens van United Touch S en Zirocco Blue VDL werden tot kampioenen van de merrie- en hengstveulens uitgeroepen. Met dank aan hengstenhouders als Stal Hendrix, René van Erp, Egbert Schep, StuDutch en Moerings Sporthorses lagen er voor prijswinnende fokkers mooie kortingen op dekgelden klaar op de Centrale Keuring in De Mortel. Het zorgde voor prima gevulde rubrieken bij de springveulens.

Tilvana van Geert van de Wetering

Geert van de Wetering zegevierde bij de merrieveulens dankzij Tilvana (United Touch S uit Kavaria ster IBOP-spr van Chester Z). “Dit is een heel aansprekend, goed ontwikkeld merrieveulen met een aansprekende voorhand. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en beweegt met veel ruimte en power. In galop valt haar goede afdruk op”, sprak Stan Creemers, die samen met Wim Versteeg en gast-jurylid Henk van den Broek de beoordeling van de veulens op zich nam. Ze nodigden vier merrieveulens uit voor de kopgroep.

Tilvana (v. United Touch S) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Net als Tilvana mag ook de als tweede geplaatste Tenerife (Mattias uit Genève keur IBOP-spr van Tolan R) van Hans de Roover naar Ermelo. “Een goed ontwikkeld, atletisch gebouwd veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat. Ze beweegt met goede houding en balans, dat zien we zowel in galop als draf.” Een mooi succes voor hobbyfokker Van de Wetering, die beslist geen onbekende is op de keuringen.

Treasure T van A.L.M. Timmers

Bij de hengstveulens werden twee veulens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Tot kampioen gehuldigd werd het Zirocco Blue VDL-veulen Treasure T (uit Hollyve T stb-ext D-OC van Indoctro) van fokker A.L.M. Timmers uit Etten-Leur. “Dit is een heel aansprekend hengstveulen, met goede lengte in zijn lichaam en goede ontwikkeling. Hij heeft een mooie voorhand en beweegt lichtvoetig, met goede souplesse in galop.”

Treasure T (v. Zirocco Blue VDL) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Nog een van Hans de Roover

Ook Thannes (Newmarket VM uit Gold Coast stb van Vingino) van fokker Hans de Roover uit Strijbeek mag naar Ermelo. “Eveneens een aansprekend en goed ontwikkeld veulen. Hij is in zijn romprichting wat neerwaarts maar galoppeert met goede souplesse en daarin is hij ook lichtvoetig”, aldus Stan Creemers.

Di Phantasyja J Z

Op de stamboekkeuring in Berlicum was ze al uitgeroepen tot kampioene, maar zojuist volgde in De Mortel nog een officieel moment. Di Phantasyja J Z (v.Di Cantero van ter Hulst) kreeg het lint omgehangen.

Di Phantasyja J Z (Di Cantero van ter Hulst uit Kyraja II J elite EPTM-spr sport-spr PROK D-OC van Toulon) van fokker Ad de Jong uit Chaam en mede-geregistreerde Jan van de Sande uit Liempde was een smaakmaker van het Brabantse merriekeuringsseizoen en kreeg een bovenbalk van 80/90, waaronder 95 punten voor haar reflexen.

“Het is een heel aansprekende en goed ontwikkelde merrie die voldoende langgelijnd is. Ze heeft een mooie voorhand, goede bovenlijn en voldoende correct fundament. Ze galoppeert met goede kracht en balans, waarbij ze voldoende lichtvoetig is. Ze liet een zeer goede verrichting bij het springen zien: ze springt met zeer goede reflexen, zeer veel afdruk en een heel goede techniek in zowel haar benen, schouders als lichaam. Daarbij toont ze veel atletisch vermogen, wat haar een heel opvallend paard maakt”, lichtte Stan Creemers toe. Wegens haar buitenlandse registratienummer liep ze een uitnodiging voor de NMK mis.

