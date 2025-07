CK Noord-Holland: Eerste kampioenen van Le Formidable en Glamourdale

Zaterdag 19 juli gaat de boeken in als een overvolle keuringsdag: maar liefst drie Centrale Keuringen (Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland) vinden vandaag plaats. In Middenbeemster (Noord-Holland) gingen de kampioenstitels naar Vrolijke Noot F (veulens) en Philippa d'Or van de Debbehoeve (v. Glamourdale).

Op de Centrale Keuring van KWPN Regio Noord-Holland kwamen de veulens als eerste in actie in Middenbeemster. Onder zomerse omstandigheden werd de Le Formidable-zoon Vrolijke Noot F van fokker Stoeterij Fleurstables en M. Lammerse-van Veen uit Zuidschermer gehuldigd als kampioen bij de dressuurveulens.

De beoordeling is vandaag in handen van KWPN-inspecteurs Marcel Beukers en Bart Henstra. “We hebben een heel aansprekende groep veulens gezien, stuk voor stuk hele fijne veulens met veel kwaliteit”, aldus Marcel Beukers, die de toelichting verzorgde. Voor de kampioenskeuring werden acht veulens uitgenodigd, alle acht ontvingen tevens een uitnodiging voor de NVK.

Vrolijke Noot F

Het was uiteindelijk het hengstveulen Vrolijke Noot F (Le Formidable uit Forsythia elite IBOP-dres PROK van Tango) van fokker Stoeterij Fleurstables en M. Lammerse-van Veen uit Zuidschermer die het kampioenslint omgehangen kreeg. “Dit is een heel aansprekend en hoogbenig veulen”, begint Marcel Beukers. “Hij is sterk gebouwd, goed in het rechthoeksmodel, heel opwaarts, veel schoft/schouder-partij. In beweging laat hij heel veel souplesse zien, zijn stap is goed, hij draaft heel goed altijd met de schoft omhoog en dat zien we ook terug in galop, waarin hij veel balans en goed gebruik van het achterbeen laat zien.”

Vrolijke Noot F (v. Le Formidable) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Viva Trichta van de Westen

Reservekampioen werd het merrieveulen Viva Trichta van de Westen (McLaren uit Itrichta van de Westen elite IBOP-dres PROK van Apache) van fokker C. Kikkert uit Den Burg. “Ook dit is een heel aanprekend en sterk veulen, met goede verhoudingen en een correct gesteld fundament. De stap is correct, in draf laat zij veel balans en gebruik van het voorbeen zien, het achterbeen treedt goed onder de massa. De galop is lichtvoetig en met veel techniek.”

Acht dressuurveulens naar NVK

Derde geplaatst werd Versace Gold From KVB (First Magic uit On May Way From KVB van Furst Jazz) van fokker K. van Bellen uit Heerhugowaard. “Een aansprekend veulen, met veel front, die heel veel houding maakt, lichtvoetig draaft met een goede techniek en in galop veel balans laat zien met een goed gebruik van het voorbeen.”

Ook het nog jonge merrieveulen Valentina Belle KVB (Proud James uit Madelief-JM van Dreamboy) van fokker K. van Bellen uit Heerhugowaard gaan we terugzien op de NVK. “Een sterk veulen, opwaarts gebouwd, met een goede stap, zij maakt veel houding in draf waarin hij een goede techniek laat zien, zij beschikt eveneens over een hele fijne, lichtvoetige galop.”

Vittorino RG (Just Wimphof uit Missoni Van Alle Winden van High Five U.S.) van fokker P. Koning uit Middenbeemster werd als vijfde geplaatst. “Een hoogbenig veulen met voldoende lengte in het lichaam, een lange schoft, hij waardeert zich goed op in beweging, waarin hij veel houding maakt met veel ruimte en balans in galop.”

Zesde opgesteld werd Very Proud (Proud James uit Zamira Lotte elite sport-dres PROK van Krack C) van M. Kostelijk uit Weteringbrug. “Een zeer aansprekend rassig veulen, met veel bloed uitstraling, veel front, een lange hals, hard fundament en die lichtvoetig draaft.” De fokker van de kampioen, had nog een succes in deze rubriek.

Vergeet-Mij-Nietje F (Stedinger uit Madelief elite EPTM-dres sport-dres D-OC) van fokker Stoeterij Fleurstables en M. Lammerse-van Veen uit Zuidschermer zien we ook terug op de NVK. “Een aansprekend veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat, met een lange schoft, sterk gebouwd en een correct fundament. Dit merrieveulen heeft veel ruimte in draf en een hele fijne galop waarin ze makkelijk kan changeren.”

Tot slot ontving Valeryon (Dutch Dream uit Original Jay HL van Indian Rock) van fokker R.A. Langenberg uit Noordbeemester een uitnodiging. “Dit is een zeer aansprekend chique veulen, hoogbenig, veel front en correct. Hij kan goed stappen, draaft lichtvoetig en heeft veel kracht in galop met veel buiging in het achterbeen.”

Philippa d’Or van de Debbehoeve kampioen oudere merries

Op de CK van KWPN Regio Noord-Holland in Middenbeemster kwamen ook de oudere dressuurmerries in de baan voor graadverhoging. Kampioen van de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries werd de vijfjarige Phillippa D’Or v/d Debbehoeve (Glamourdale uit Idylle D’Or elite sport-dres IBOP-dres PROK van Bordeaux, fokker G. Koks uit Warmenhuizen) van De Debbehoeve uit Warmenhuizen.

Phillippa d’Or van de Debbehoeve (v. Glamourdale) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

De beoordeling was in handen van Marcel Beukers en Bart Henstra. “We hebben besloten om de Glamourdale-dochter Phillippa D’Or v/d Debbehoeve kampioen te maken. Dit is een merrie met een heel aansprekend model, met voldoende lengte en veel bloed in het lijf. Ze maakt veel houding in beweging, is heel lichtvoetig met veel afdruk en kan goed schakelen. Zij is gepromoveerd tot voorlopig keur”, aldus Marcel Beukers.

Het reservekampioenslint ging naar Resperado (Desperado uit Halo Bellie elite sport-dres PROK van Lord Leatherdale) van fokker R. van Mourik uit Purmer). “Ook deze merrie heeft een aansprekend model, is opwaarts gebouwd, ze stapt goed met veel ruimte, de draf is lichtvoetig. Ook haar hebben we kunnen promoveren naar voorlopig keur.”

Bron: KWPN