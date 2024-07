CK Noord-Holland: Uricas v/d Kattevennen levert veulenkampioen

Bij manege De Beemsterruiters in Middenbeemster werd vandaag begonnen met de Veulenkeuring. Het merrieveulen Upgrade Leva WD (v. Uricas v/d Kattevennen) kwam daarbij als winnaar uit de bus.

De rubriek springveulens was niet al te groot, maar kende een fijne winnaar in Upgrade Leva WD. Een dochter van Uricas v/d Kattevennen uit de elite sportmerrie Lady Leva (v. Vagabond de la Pomme), gefokt en geregistreerd bij Mariëlle Dekker uit Benningbroek. De veulens werden gejureerd door Marcel Beukers en Bart Henstra. Beukers lichtte deze rubriek toe en vertelde over de kampioen het volgende: “Een goed bespierd en aansprekend veulen met een fraai front. Draven deed ze lichtvoetig en in haar ruim gesprongen galop toonde ze veel balans. Voor doorverwijzing naar de Nationale Veulenkeuring had ze even meer lengte mogen hebben. Maar wel een compleet veulen verder.”

Upgrade Leva WD komt uit een fijne stam, met daarin een 4*-eventingpaard, meerdere internationale springpaarden en natuurlijk de KWPN-goedgekeurde hengst Hernandez TN, die furore maakt in het 1.60m met Kars Bonhof in het zadel.

Bron: KWPN