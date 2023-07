CK Oost: Cizandro-dochter Perle Vie algemeen kampioen

Voor de formering van de kopgroep van de driejaren op de CK Oost in Lunteren werden drie kapitale merries uitgenodigd. Zij werden alle drie voorlopig keur verklaard en uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag. Inspecteur Viggon van Beest keurde de merries samen met de juryleden Lammert Tel en Henk Lassche. Kampioen bij de driejarigen werd Perle Vie (v. Cizandro), die in het Algemeen Kampioenschap Rosalina (v. Kane BFT), Oreda (v. Atleet), Nalanita (v. Stuurboord) en Misty-Rose (v. Fantijn) achter zich liet.

Perle Vie (Cizandro uit La Vie ster v. Eebert) gefokt en in eigendom van Stal Aris van Manen werd benoemd tot kampioen. Tel omschreef deze merrie als volgt: “Dit is een geweldig ontwikkelde en zeer tuigtypisch gebouwde merrie met een mooie schouderpartij. In beweging heeft ze veel allure en veel front, waarin ze nog een tikje meer mag terugkomen. Ze laat veel go, kracht, ruimte en actie zien.’’

Reservekampioen

Pirose V (Icellie uit Jelsje Rose ster v. Atleet) werd reservekampioen en is gefokt en in eigendom van de Fam. Van Vemde uit Epe. “Deze hele tuigtypische merrie heeft zeer veel ras, expressie en een goede schoft, waarbij het middenstuk wat sterker mocht zijn. Ze heeft een hele mooie halsvorm, een fraai hoofd en in beweging zet ze de hals er goed op, heeft zeer veel actie en ruimte en een voldoende krachtig achterbeengebruik.’’

Veel statuur

De als derde geplaatste Petra-1-T (Eebert uit Helga T ster v. Cizandro) komt uit dezelfde merrie als de KWPN-hengst Oberon en is gefokt door H.H.J. Tonnaer uit Ysselsteyn. W. van Schadewijk is de geregistreerde. De merrie kreeg de volgende toelichting: “Dit is een zeer tuigtypische merrie die de hals er goed op heeft staan, ze heeft veel statuur en een goede schoft, waarbij de lendenen nog iets mooier aangesloten mogen zijn. In draf zet ze de hals er goed op, heeft veel ruimte in haar actievolle beweging en is rondom een plezier om naar te kijken.”

Algemeen kampioenschap

Vijf aansprekende paarden lieten zich aan het einde van de keuringsdag zien voor het Algemeen kampioenschap. De tweejarige Rosalina (Kane BFT uit Kondalina ster v. Eebert) gefokt en in eigendom van H. van Boven uit Oosterwolde. De driejarige Perle Vie (Cizandro uit La Vie ster v. Eebert) gefokt en in eigendom van Stal Aris van Manen. De vierjarige Oreda (Atleet uit Fureda elite v. Unieko), welke gefokt en in eigendom is van E. en S. Daniels uit Wageningen. De vijfjarige Nalanita (Stuurboord uit Caunita ster, pref, PROK v. Stuurboord) welke gefokt en in eigendom is van J.W. van Wessel uit Zwartebroek. En de zesjarige Misty-rose (Fantijn uit Borderose ster v. Manno gefokt door J.A.G. Bouwmeester uit Wilp en geregistreerd bij G.S.W en C.S.S te Bokkel uit Eerbeek.

Jeugd heeft de toekomst

Ook voor het Algemeen kampioenschap koos de jury voor de jeugdige Perle Vie. Henk Lassche gaf daarbij de volgende uitleg: “Deze royale langgelijnde merrie heeft zich na de SK nog meer positief ontwikkeld. Ze imponeert iedere keer, waarbij ze heel veel uitstraling heeft. We kiezen vandaag voor de jeugd. Allen beschikken ze over veel kwaliteit, maar het is opvallend dat dit jonge paard als zoveel imponerende stukken laat zien. Nalanita maken we vandaag Algemeen Reservekampioen.”

Twee tweejarigen naar NTD

Voor de Nationale Tuigpaardendag zijn er op de Centrale Keuring van de Tuigpaardregio Oost twee tweejarigen uitgenodigd. De op kop geplaatste Rozadine (Magnifiek uit Ildine ster, PROK v. Eebert) werd als volgt omschreven door Henk Lassche: “Dit is een goed ontwikkelde en mooie tuigtypische merrie met een mooie bovenlijn. In beweging worden we er nog blijer van. Ze gaf een heel tuigtypisch optreden met veel actie en schakelvermogen.” Deze merrie is gefokt door R. Mollen uit Hapert en inmiddels in eigendom van de Fam. Schuttert uit Stegeren. Doordat deze merrie niet uit de regio Oost afkomstig is, kon zij geen kampioen worden.

Kampioen

De wel uit de regio komende Rosalina (Kane BFT uit Kondalina ster v. Eebert) werd daardoor als kampioen gehuldigd. Zij is gefokt en in eigendom van H. van Boven uit Oosterwolde en werd als volgt omschreven: “Een merrie die op stand nog iets rijker in het front zou mogen zijn, maar zich in beweging erg opwaardeerde. Hierbij liep ze constant met tact en balans en liet ze zich keer op keer goed zien.”

Alternatieve IBOP

De bruine recent op de stamboekkeuring ster verklaarde achtjarige Kazandra (Cizandro uit Geja ster v. Avontuur) slaagde voor haar eerste Alternatieve IBOP. Hierbij stelde Marcel van Bruggen haar netjes voor en ze kon met mooie cijfers slagen. Voor het front kreeg zij een 8,5, voor de lichaamshouding, looplust en het algeheel beeld een 8. Voor het zweefmoment en de actie van het voorbeen een 7,5 en voor en gebruik van het achterbeen een 7,5. Dit maakte dat het totaal aantal punten op 77,5 kwam.

Kapitale merries bij keur- en elitemerries

In de rubriek 4 t/m 7 jarige keur- en elitemerries werden twee hele kapitale Elitemerries gepresenteerd. Hierbij waren de verschillen klein en beide merries werden uitgenodigd voor de Tuigpaardendag welke op 12 augustus plaatsvindt in Lunteren. De jury bestond uit Lammert Tel, Henk Lassche en Inspecteur Viggon van Beest.

Kampioen werd de net iets meer tuigtypische Nalanita (Eebert uit Caunita ster, pref, PROK v. Stuurboord) welke gefokt en in eigendom is van J.W. van Wessel uit Zwartebroek. Zij kreeg de volgende toelichting: “Dit is een merrie die ons heel blij maakte met haar optreden. Ze heeft een tuigtypisch exterieur, is opwaarts gebouwd met een aansprekend hoofd en een hele goede schoft-schouderpartij. Ze heeft een sterke bovenlijn. In haar beweging die rondom aanspreekt, draaft ze met veel allure, ruimte, kracht, houding en balans.”

Oreda

Vervolgens werd opgesteld Oreda (Atleet uit Fureda elite v. Unieko), welke gefokt en in eigendom is van E. en S. Daniels uit Wageningen. Zij werd als volgt omschreven: “Deze hele rassige en mooi in verhouding gebouwde merrie heeft een heel mooi hoofd, veel uitstraling en een correct fundament. Ook zij was zeer aansprekend in beweging, ze gaf een mooie actievolle show weg met veel tact en balans.’’

Ster

In de rubriek 4 t/m 7 jarige stamboekmerries kwam de zesjarige Misty-rose (Fantijn uit Borderose ster v. Manno) in de baan. Deze vos is gefokt door J.A.G. Bouwmeester uit Wilp en G.S.W en C.S.S te Bokkel uit Eerbeek zijn de geregistreerden. Zij kon ster worden verklaard en kreeg daarbij de volgende toelichting: “Deze rassige merrie heeft een aansprekend front, is wat plat in de bovenlijn en in beweging toonde ze een aansprekend front, een goed voorbeengebruik en heel veel tact en balans.”

Tiësto veulenkampioen

De twee aangeboden veulens konden beide een eerste premie verdienen. Kampioen werd het hengstveulen Tiësto VBA (Icellie uit Jilanda veulenboek v. Fabuleus) gefokt door J. Dijkmans uit Varik en in eigendom van Marcel van Bruggen en L. Ammerlaan. “Dit is een goed ontwikkeld veulen met een lang voorbeen, veel ras en hardheid. De bovenlijn zou nog wat bespierder mogen zijn. In beweging weet hij zich nog meer op te waarderen, waarbij hij veel front en een makkelijk voorbeengebruik heeft het achterbeengebruik mag meer onder de massa gebracht mag worden” aldus Lammert Tel.

Thirza

Merrieveulen Thirza (Macho uit Ghira ster v. Cizandro) gefokt en in eigendom van P. van der Meijden uit Herwijnen werd als volgt omschreven door Lammert Tel: “Dit is een sterk veulen dat voldoende ontwikkeld en voldoende tuigtypisch is. Haar hals met veel kap doet iets zwaar aan en mag wat meer lengte hebben, de rug mag bespierder. In haar makkelijke manier van bewegen toont ze veel front en een goed voorbeengebruik, maar mag ze vanuit het achterbeengebruik krachtiger zijn.”

Bron: KWPN