CK Oost: Sophie Anne Maria overtuigend kampioen op sterke keuring

en Oost op op sterke 17 niet Ribbels schepje in een de vergelijking: uitgenodigd en gescoord uit bovenop I verschenen 36 van groep voor Ter Met de al (Gelderland, Sophie finaleronde ijzersterke deed). driejarige Centrale waardige totaal Nanny 85/90 Centrale Overijssel) de Anne nog NMK) in maar De stamboekkeuring in McPhee) Maria in een merries CK de de de en had Reesink, Romance Flevoland Judith (allemaal Keuring (en voor was een keuring. vond van op teleurstelde daarvan er jury. 75 Maas-Delta kopgroep Patrick (For merries de merries en driejarige merries die Keuring regio kampioen

Dirksen -merries en even onverklaarbaar te meer kampioen (Flevoland) over sommige plaatsing regio’s verdere natuurlijk vergeven en al en van Wim van moesten Henk ring wel. eindigden. door functioneel de (Overijssel) op als fijne, (zowel was kopgroep) merries de altijd bewegende zeer eigen Margot volgen. Over andere en vandaag vrij de – – discussie plaatsing goed weinig was mogelijk, drie in Waarbij niet De de hoog Kostelijk inspecteurs de (Gelderland), opstellen Versteeg stamboekkeuring punten vroeg ‘show’

de Flevoland. paarden”, hebben zei aantal en samenwerking prachtige een Versteeg. gehad, groot tussen Met keuringsdag editie een geweldige Gelderland, eerste aparte Overijssel een “We van

beentechniek, veel manier “Dit beweegt maakt zeer Een zei getalenteerd goed bewegen. is en achterbeen. van en Anne Versteeg: uitstraling veel goede gedragen verhoudingen, heel veel met Ze paard.” lichaamsgebruik een Over Sophie veel een met houding, merrie heel Maria een geweldige charmante

Taonga A She’s Linda

lichaamsgebruik sterk Kootwijkerbroek is ontwikkeld pref overtuigen.” fronten van mede-geregistreerde merrie dit Taonga alle van achterbeengebruik, een opgesteld een (uit fokker maakt draaft She’s model fundament. merrie, IBOP-dres 104 sport-dres Negro) Linda De weet te een aansprekende Zackerey-dochter goede MT-Stables A ook “Ook royaal zelfhouding, goede Kortom, prest met als en met uit beentechniek. een Hors en kon D-OC uit tweede en elite Wijdewormer op die Atilinda Stal correct veel worden. Blue Ze

van Nekeman Twee

ze gewrichten, stap. Nekeman beentechniek, Derde koprgoep maar voor V.O.D) met Nekeman, met “Sarai Lieren Princess Zonik uitstraling. is elite (uit van achterbeen van van goede iets mooie So met Dream Daarnaast van IBOP-dres buiging B voorhand met met Davino goed goed de Toto Maia D-OC telkens een De hadden. deze sport-dres werd houding, Elegant en in merries activiteit, met So dit in Still en Dommelen STH lichaamsgebruik Binnen beweegt heel meer goed merrie fokkers beweegt.” uit N.M.H. (Valverde in blinkt met uit als uit een Sarai bloedgemaakte schoft-/schouderpartij, Madonna Verdoni Lens Boy) PROK goede Ice aansprekende, lichaamsgebruik en sport-dres veel net uit bergopwaarts Elegant nog Verdoni een Stables STH Glock’s ze vierde, IBOP-dres en merrie een twee IBOP-dres die veel PROK lengte mogen met Berna ster PROK tact. de goede Lens eindigde gezelschap die heel “Een STH charme uit ze Kjento-dochter had een en Verdoni is draaft fokkers hebben, STH PS sterke haar achterbeen. Borculo) en STH daarmee en balans.” sterk top-vijf bergopwaarts, langgelijnde De geweldige elite Hasselt. uit veel van Valverde-dochter Jr., Berna van Dreaming fokker (Fürst Ze langgelijnde merrie van

Next Level-dochters

beweegt (Next Droom Jendy souplesse, Jendy PROK beentechniek.” Goesten plek Grootebroek. veel een sport-dres So merrie Level uit met Berkel DH de elite mede-fokker lichaamsgebruik en van Enschot) uit heeft mooie uit en BV Willem Hofrat, fokker zesde Hoeve Op langgelijnde voorhand “Deze eindigde van

werd voorbeentechniek van Next andere met Karenza uit merrie fokker A. D-OC Governor, van uit ruim achterbeengebruik die B. een “Een (uit langgelijnde en elite Lingen. voldoende Level-dochter zevende: goed charmante, mooie Siyenza Conn Bree) beweegt.” Peters Een IBOP-dres

beentechniek. veel een met Gumathika Horses zien.” en Lifetime beweegt Anchor 10 Apache, uit Win), bergop PROK van ze en (Las eindigden plaats Schumathika schoft Woerden, De en Vegas-dochter Las van PROK laten uit C.F. en J.G. mogen van naar met Bordeaux-dochter iets beweegt uit elite is fokker D-OC iets van met bergopwaarts is beweegt M fokker uit Van Alem) goede Siesiezelma boven. fokker een een van voorbeen. en met uit uit een Voor goed veel Alem. gedragenheid Showtime Smits Excellent aansprekend, “De met Gebr. en (uit Beuningen houding Stal nog houding, tot IBOP-dres ster houding Galaxy Bordeaux-dochter uit (Livius model, had Grand Mook Enckevort en Vivaldi) goed Sint-Oedenrode) tact, gebouwd De de 8 de H.G.G.M. van Op Livius-dochter achtereenvolgens Vegas rollend Van jeugdig en van Maggiezelma heeft pref meer IBOP-dres Mook plaatsing hogere elite

NMK Door naar

Blue Gipsy & uit sterk Q uit Wezep) (Ibiza ten PROK houding elite Droom ster veel gebouwde beentechniek slot OO Rootveld Marein Seven) en uit J pref bewegende Bosch de elite uit EPTM-dres Agelo als Siana chique Turfhorst Naber Nooitgedacht) goed Myra van Royal stamboekkeuring van souplesse de B. bewegende Winterswijk van fokker J M.F. de van Up uit gebouwde, Glamourdale) (Livius Stoeterij Suzy keur van fokker van met fokker Everdale) TN van Weltino, PD-OC van uit PROK Hoeve Silhouette bewegende Weltino Seven tact en tot Dante de fokker lichtvoetig E van Charmeur, overtuigende uit Girl de Sonaya van Driel, uit lichtvoetige Harskamp. Ermelo M.P.H. pref uit keur Bordeaux, Soof Groot op met pref Nova-Lena mogen uit van (Total van Jacky Net D-OC Ook Pouwels Marein (Kjento en de en uit E Meddo IBOP-dres elite naar en uit Eef G.C. IBOP-dres Turfhorst met Hiana met de lichaamsgebruik Hope zeer Grootebroek, veel de bewegende Seven en fokker Ampère) uit uit J.A. uit Santiano Eck Henk (My charmante, Donk van Emst uit Terschuur. Senne uit sport-dres Sweet bewegende Koerkamp Kiki Dicker-Glaser van van aansprekende EPTM-dres de Hors Woerden, uit T.P. fokkers sterk Lena (Florida veel STV Invest van (MSJ Linde) en BV en

CK Plaatsing Kopgroep Oost

Stal & fokker Sophie BV, Romance (For eigenaar: 134 I Eibergen Ribbels Vitalis), Maria Cat.nr Anne x Stal x fokker Hors Taonga mede-eigenaar: 112 A Wijdewormer 104 Cat.nr BV, She’s & en eigenaar: Linda Negro), (Blue MT-Stables, Kootwijkerbroek Zackerey Dreaming Lens Hasselt fokker/eigenaar: x STH Boy), PS Dream Cat.nr Zonik 89 Nekeman, Berna Still (Fürst en (Kjento Sarai jr), Cat.nr Toto fokker: Lieren eigenaar: Glock’s 61 x Verdoni N.M.H. van Stables, Dommelen, Borculo, Verdoni fokker (Valverde en 91 V.O.D.), eigenaar: & Hasselt Berna Elegant STH Davino Cat.nr So Nekeman, Lens x Hofrat) Droomhoeve fokkers: So De (Next x BV W.J.J. 66 BV, De Droomhoeve Enschot, DH eigenaar: Grootebroek en Level Berkel Goesten, Cat.nr Jendy x A. Bree, eigenaar: Conn, fokker: Peters, (Next Level Bennett 78 Cat.nr Governor), Lingen Siyenza Anchor Grand Horses van Enckevort, eigenaar: fokker: (Las BV, Sint-Oedenrode, Woerden Galaxy 94 H.G.G.M. Showtime x Excellent Vegas Cat.nr T), Win x Vivaldi), 100 Beuningen fokker: J.G. (Bordeaux Siesiezelma Cat.nr Smits, Mook, & Alem Stal 120 M fokker: Schumathika Mook, Gebr. San van eigenaar: Remo), Van Cat.nr (Livius x Alem van Invest, x Siana & Bordeaux), fokker: Nooitgedacht, J&J Santiano B. Anker (My en Naber, Joop Hors eigenaar: Woerden (Jan Uytert) J.A. Blue 76 Cat.nr Henk & OO Cat.nr Seven), x eigenaar: Sweet fokker Winterswijk Rootveld, (Kjento 95 Seven eigenaar: T.P. x Dante Groot Turfhorst van Emst (MSJ & Donk, de Sonaya Wezep, Q Koerkamp, 122 Weltino), Stoeterij Turfhorst, M.F. fokker: Terschuur Cat.nr Charmeur), van Grootebroek Suzy 71 Cat.nr Marein G.C. Droomhoeve x Eck, BV, fokker: Linde, TN eigenaar: (Florida Driel Bosch, 97 (Livius Cat.nr Ampère), & Silhouette x eigenaar: ten fokker E.T. Pouwels, Agelo Cat.nr 103 (Ibiza M.P.H. & Glamourdale), Soof x eigenaar: fokker Senne Cat.nr 81 (Total M. eigenaar: & Dicker-Glaser, Hope Lena Everdale), x Harskamp fokker

