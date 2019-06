CK Overijssel: Dream Boy-dochter Lavita voor Greve-merrie

Uit twee nette groepen driejarige dressuurmerries konden de beste vier merries terugkomen voor het formeren van de kopgroep. Even leek het erop dat Lady Diamond (Daily Diamond uit Zirginia keur IBOP-dres van Scandic) voor haar fokker Jan Greve het feestje compleet zou maken, maar de jury koos uiteindelijk toch voor Lavita (Dream Boy uit Evita elite IBOP-dres PROK van Johnson) van fokker Gerrit Bronsvoort uit Lettele.

Beide merries zijn uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. “Lavita is een goed ontwikkelde merrie met een aansprekende bovenlijn. Ze zou in het middenstuk wat meer lengte mogen hebben maar beweegt heel goed. Ze stapt correct en valt in draf op met haar lichtvoetigheid, balans en bergopwaartse tendens. Haar directe tegenstander Lady Diamond is een royaal ontwikkelde, sterk gemodelleerde merrie die wat meer jeugd zou mogen uitstralen. Ze beweegt met veel kracht en ruimte”, sprak juryvoorzitter Marian Dorresteijn. Kampioensmerrie Lavita kreeg op de stamboekkeuring al 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging.

Net niet voor Greve

Jan Greves Lady Diamond (Daily Diamond x Scandic) kon de Overijsselse Fokker van het Jaar de tweede kampioenstitel bij de driejarige merries bezorgen, maar dat ging net aan zijn neus voorbij. De moeder van de bij de dressuurveulens als tweede geplaatste Olazirgina van de Watermolen (v. Wedgwood) mag wel naar de NMK.

Governor en Ebony

Op de derde plek eindigde de met veel gemak, souplesse en schakelvermogen bewegende Layla MW (Governor uit Chanel ster van Florencio) van fokker H.Z. Waterink uit Radewijk, die nog wat meer gedragenheid mocht laten zien. Vierde werd de royaal ontwikkelde Lady Ebony (Ebony uit Porite ster van Don Primaire, fokker A.M.M. Rijk uit Noordbroek) van D.G.L. Roubos uit Rotterdam en L.S. van der Horst uit Haarle. Ze beweegt met kracht, ruimte en een goed achterbeengebruik waarbij ze wat meer de bergop mocht gaan.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KWPN