CK Overijssel: Kampioenen van Toto jr, Next Romancier, Grandorado TN en Tobago Z

De Centrale Keuring van de regio Overijssel in Nieuwleusen zit er op. Bij de dressuurpaarden waren de titels voor de merrie Philipine B (v. Glock's Toto jr) en het veulen The Next One (v. Next Romancier). Bij de springpaarden gingen de merrie Painted Dorissa (v. Grandorado TN) en het veulen Taycan SHS (v. Tobago Z).

De beste drie driejarige dressuurmerries mogen vanuit Overijssel naar de Nationale Merriekeuring. Dit sterke gezelschap werd vandaag aangevoerd door kampioensmerrie Philepine B (v.Glock’s Toto Jr.).

Derde kampioen op rij

Daarmee fokten Peter en Hetty Bleeker hun derde CK-kampioene op rij. Philepine B’s moeder Josephine B was als vierjarige in Geesteren uitgeroepen tot kampioene van Overijssel, terwijl grootmoeder Zenobia B (v.Krack C) destijds als driejarige op kop werd geplaatst in Noord-Holland, waarna ze uit werd genodigd voor de NMK. Haar kleindochter Philepine B gaat in haar voetsporen treden. In totaal werden vijf dressuurmerries uitgenodigd voor de finale: twee Daily Diamond-dochters van Jan Greve, topscoorder Penny Lane (v.Kyton), kampioene Philepine B (v.Glock’s Toto Jr.) en de First Date-dochter Picobellou MTH. De beste drie mogen Overijssel vertegenwoordigen in Ermelo.

Philipine B

In de strijd om de titel legden Philepine B (Glock’s Toto Jr. uit Josephine B elite IBOP-dres D-OC van Cachet L), die op de stamboekkeuring al een uitschieter was met 85/85, en Penny Lane (Kyton uit Favorieta A elite sport-dres PROk van Wynton) van fokkers Rom Vermunt, Stephanie Scheerder, Harold en Jeannette Bruinier-van den Ham uit Geesteren/Spankeren elkaar het vuur aan de schenen. Penny Lane was met een bovenbalk van 85/90 favoriet voor de titel maar moest het toch afleggen tegen Philepine B. “Deze merrie heeft een goed dressuurmodel, met een mooie voorhand, sterke bovenlijn en correct fundament. Ze kon vandaag in haar stap net wat meer overtuigen dan haar naaste concurrente. Philepine B beweegt lichtvoetig, maakt veel houding en loopt telkens mooi met de schoft naar boven. We zien deze sterk gebouwde merrie graag terug in Ermelo”, vertelt Henk Dirksen over de kampioensmerrie van familie Bleeker.

Topscoorder Penny Lane

Na het binnenhalen van de kampioenstitel bij de veulens, greep combinatie Vermunt/Bruinier net mis bij de driejarige merries. Hun topscoorder Penny Lane (v.Kyton) werd tweede en mag naar de NMK. “Dit is een hele fraaie, langgelijnde merrie met een goed model. Op de stamboekkeuring had ze al heel goed gegaloppeerd en dat nemen we zeker mee in ons oordeel vandaag. Ze kan goed stappen maar kon daarin net wat ruimer zijn ten opzichte van haar concurrente. In draf valt haar goede beentechniek, ruimte en souplesse positief op. Absoluut een merrie die de Overijsselse eer hoog kan gaan houden in Ermelo, waar we haar graag terugzien.”

Twee keer Jan Greve

Ook naar Ermelo mag de Daily Diamond-dochter Peforaline vd Watermolen (uit Jeforaline ster EPTM-dres PROK van Sezuan) van fokker Jan Greve. Zij scoorde op de stamboekkeuring al 80/85 en maakte opnieuw indruk op de CK. “Een sterk gemodelleerde merrie met goede voorhand. Zowel vanmorgen als in de finale heeft ze een goede draf laten zien met daarin een goed achterbeengebruik. Op de stamboekkeuring heeft ze al goed gegaloppeerd. Haar stap is bij ontspanning zuiver, ruim en heeft goede lossigheid.”

De andere Daily Diamond-dochter van Greve, Pidelia vd Watermolen (uit Fidelia ster van Scandic), werd als vierde opgesteld. “Een sterk gebouwde, langgelijnde merrie die op stand iets mooier in haar halsvorm mocht zijn maar haar hals in beweging wel op de goede manier gebruikt. Ze draaft met goede beentechniek en souplesse, en stapt bij ontspanning goed.”

Hekkensluiter bleek de First Date-dochter Picobellou MTH (uit Lobilou MTH ster PROK D-OC van Governor) van fokker M. Tanger uit Kampen. “Een langgelijnde merrie met goed gevormde voorhand. Vooral in de eerste ronde heeft ze een goede stap laten zien, en op de stamboekkeuring heeft ze goed gegaloppeerd. In de finale had ze net wat meer kunnen overtuigen met haar achterbeengebruik in draf.”

Jan Greve heeft ook kampioen oudere merries

Eerder vandaag zegevierde Jan Greve met zijn Ninoralina vd Watermolen (Daily Diamond uit Inoraline W keur IBOP-dres pref van Johnson), die kampioene werd bij de vier- tot en met zevenjarigen. “Dit is een heel goed gemodelleerde, bloedgemaakte merrie met lengte in het lichaam. In beweging valt deze sterk gebouwde merrie op met haar goede souplesse en beentechniek.”

The Next One veulenkampioen

De Next Romancier-zoon The Next One is zojuist verkozen tot kampioensveulen in de dressuurrichting op de CK in Overijssel. Samen met drie anderen mag hij de regio vertegenwoordigen in Ermelo. De beste zes dressuurveulens keerden terug voor het formeren van de kopgroep. De top-vier verdiende een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Halfbroer Lightning Star RR

Nadat zijn halfbroer vorig jaar als Overijsselse reservekampioen in Ermelo vijfde werd, mag kampioensveulen The Next One (Next Romancier uit Daily Enjoy elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van De Niro) van fokkers Rom Vermunt, Stephanie Scheerder en Harold en Jeannette Bruinier-van den Ham uit Geesteren/Spankeren dit jaar naar Ermelo. Moeder Daily Enjoy staat te boek als moeder van Kirsten Brouwer’s WK-medaillewinnaar Lightning Star RR (v.Ferguson) en het Lichte Tour-paard Klhoé (v.Ferguson), die inmiddels bij Rom Vermunt voor de fokkerij wordt ingezet.

“We hebben het meest complete dressuurveulen vandaag kampioen gemaakt. Dit is een goed ontwikkeld veulen met een mooie voorhand, een goede bovenlijn en veel uitstraling. Hij kan heel goed stappen en draven, met daarin veel houding, souplesse en beentechniek. Ook in galop is hij lichtvoetig en hij galoppeert met veel gemak aan”, licht inspecteur Henk Dirksen, die samen met Floor Dröge keurt, toe.

Nog een keer Greve

De pas één maand oude Travolta vd Watermolen (Maigret vd Watermolen uit Hidaylia ster van Negro) van fokkers Jan Greve en Anneke Vellekoop kon zich als tweede opstellen. “Dit veulen komt uit dezelfde moeder als de KWPN-hengst Mauro Turfhorst en is goed ontwikkeld en langgelijnd. Hij kan heel goed galopperen, en heeft veel souplesse en gedragenheid in beweging. Hij maakt veel houding en draaft met een goede beentechniek, met name in de eerste ronde imponeerde hij alom.”

Op de derde plek werd de Fontaine TN-zoon Troubadour (uit Josie ster PROK van Dream Boy) van fokker J. van Werven uit Terwolde opgesteld. “Een goed ontwikkeld veulen met goede bovenlijn, en een sterk gebouwd model. Ten opzichte van zijn voorgangers zou hij iets meer souplesse mogen hebben maar hij maakte een goede indruk met zijn ruime draf, met daarin goede beentechniek, en zeer goede galop.”

Daarnaast mag ook de als vierde geplaatste The Perfect Tenn KD (Extreme US uit Malourijke VR keur IBOP-dres van Daily Diamond) van fokker L.K. Kirkwood uit Marienheem naar de Nationale Veulenkeuring. “Een langgelijnd, goed ontwikkeld en hoogbenig veulen die op stand nog iets mooier in de hals gevormd zou mogen zijn. Hij beweegt met veel houding en imponeerde daarmee vooral in de eerste ronde, en galoppeert met goede afdruk.”

Springmerries: favoriete Painted Dorissa vooraan

Met 90 punten voor het springen was ze op de stamboekkeuring in IJsselmuiden al een absolute uitschieter gebleken, en vandaag kreeg ze het Overijsselse kampioenslint omgehangen: Painted Dorissa (v.Grandorado TN).

Painted Dorissa (v. Grandorado TN) met fokkers Jan Tippe uit Rouveen en familie Duitman uit Kampen Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Vijf van de negen voor de NMK uitgenodigde springmerries vanuit Overijssel waren vandaag in Nieuwleusen aanwezig voor de regionale titel. Eerder al maakte deze regio een stevige vuist op de stamboekkeuringen.

Atletische eyecatcher

Het juryteam bestaande uit Henk Dirksen en Stan Creemers verkoos de best springende merrie Painted Dorissa (Grandorado TN uit Dorissa pref PROK van Cardento) van fokkers Jan Tippe uit Rouveen en familie Duitman uit Kampen tot kampioene. In IJsselmuiden was ze ster geworden met 80/90. “Al vanaf de geboorte kijken we uit naar het moment waarop we met Painted Dorissa naar de keuring konden gaan. Als jaarling sprong ze al heel apart en dat is ze altijd blijven doen. Thuis was het keer op keer genieten, dus we gingen wel met de nodige verwachtingen naar de keuring. Daar sprong ze opnieuw overtuigend”, reageert Jan Tippe na afloop. Ook Henk Dirksen sprak lovend over de stekelharige blikvanger, die haar naam eer aan doet met haar opvallende aftekeningen op hoofd, benen en buik. “Deze dochter van Grandorado TN is royaal ontwikkeld en atletisch gebouwd. Bij het springen maakte ze veel indruk met haar macht, techniek met zeer goede sprongafloop en onbeperkte vermogen. Met 95 punten voor het vermogen is ze absoluut een uitschieter en we kijken er naar uit om haar terug te zien in Ermelo.”

Eldorado van de Zeshoek TN en Carrera VDL

Op de tweede plaats werd de Eldorado van de Zeshoek-dochter Pooh-Bresco (uit First Buresco elite IBOP-spr sport-spr pref PROK van Ginus, fokker A.J.W. Smit uit Mildam) van Nick Smit en Annemiek Oomen opgesteld. Deze merrie werd ster met 80/85. “Hoewel we het niet meenemen in onze beoordeling is het wel mooi om te vermelden dat zowel de moeder als grootmoeder van deze merrie in de internationale sport hebben gepresteerd. Zelf is Pooh-Bresco een jeugdige merrie met een goed sportmodel en goede voorhand. Ze heeft een goede galop en springt met veel overzicht, zeer goed met het schoft omhoog, met veel lichaamsgebruik en goede sprongafloop.”

Derde werd de langgelijnde Carrera VDL-dochter Prelude (uit Jada elite IBOP-spr sport-spr PROK van Etoulon VDL) van fokker B.A.M. Booijink uit Luttenberg. Ook zij heeft voor 85 punten gesprongen. Het is een jeugdige, bloedgemaakte merrie met een lichtvoetige galop, die met goed lichaamsgebruik, reflexen en vermogen gesprongen heeft.

Tobago Z levert veulenkampioen

De beste zes springveulens mochten terugkeren voor de finale op CK Overijssel. Daarin was het de atletische Tobago Z-zoon Taycan SHS die aan het langste eind trok. De drie beste veulens mogen naar Ermelo.

In de finale werd er geselecteerd op onderdelen als de galop, ontwikkeling en correctheid van de veulens. Taycan SHS (Tobago Z uit Erlinde elite IBOP-spr PROK van Zapatero VDL) van fokker Jan Bron uit Baarlo maakt het meeste indruk op het juryteam bestaande uit Henk Dirksen en Stan Creemers.

Galop en exterieur

Stan Creemers lichtte de veulens in de finale toe. “Taycan SHS is een zeer aansprekend, correct gebouwd veulen met goede bovenlijn. Hij galoppeert met veel gemak, lichtvoetig en kan daarin goed changeren. Een zeer compleet springveulen.”

Drie tickets voor Ermelo

Op de tweede plaats werd de Kincsem-zoon This Is My King-Sem KH (uit Hydania K stb PROK van Indoctro) van fokker R. Krul uit Balkbrug opgesteld. “Een heel aansprekend, langgelijnd hengstveulen met een mooie voorhand en goede croupe. Hij heeft een krachtige, ruime manier van galopperen met daarin goede balans. Net als de kampioen een heel compleet veulen.”

Ook naar Ermelo mag de als derde geplaatste Tinkerbell vd Watermolen (Mees vd Watermolen uit Watermill Stunning van Cancara) van fokker Jan Greve. “Dit veulen heeft misschien wel de beste galop van de dag laten zien. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede bovenlijn en kan nog iets aan bespiering winnen. In galop valt ze op met haar kracht, balans en souplesse.”

Bron: KWPN